Meglepő kezdeményezés a Balatonnál: rengeteg nőt érint a program

Milyen problémákkal küzdenek a női vállalkozók?

Nagyné Czuri Eszter, az egyesület elnöke: Erről azt hiszem órákig tudnánk mesélni. Sok olyan sztereotípia van, ami férfiaktól és nőktől egyaránt éri a női vállalkozókat. Egyik oldalról például az, hogy karrierista, elhanyagolja a családját, másik oldalról pedig, hogy nem elég céltudatos. A közösségünket egyszer női egyletnek nevezték, ami azért volt vicces, mert a tagok közül többen felsővezetői múlttal indultak el, mint vállalkozó, szabadúszó. Igazából nem célunk, hogy minden sztereotípiát megdöntsünk, inkább azt szeretnénk megmutatni, hogy ez is lehet egy karrierút. Legtöbben a rugalmasság, az egyéni kiteljesedés miatt választották ezt a lehetőséget.

Hogyan válhat valaki jövőálló vezetővé?

Röviden: felkészüléssel. Az elmúlt másfél évben kutatások szerint akár 10 évet is előre léphettünk elsősorban a technikai feltételek terén (digitális aláírások elterjedése, tömeges videó konferencia tapasztalatok, online interjúztatás stb.), azonban ilyen gyorsan nem változott a vezetői gyakorlat. A személyes kapcsolatokra, személyes motivációra, tekintélyre alapuló hozzáállás teljesen használhatatlan volt, a sok feladat között szétforgácsolódott egy-egy nap. A változáshoz a szemléletmód átalakítására és önreflexióra is szükség van. A jövőálló vezető az online térben és a személyes kapcsolatokban is el tud igazodni, szem előtt tartja a humántőke fontosságát. A feladatok elvégzését, a kollaborációt tartja szem előtt és nem a jelenlétet. Megnyugtató az, hogy az a nézet, hogy vezetőnek születni kell már régen megdőlt és a jó vezetőhöz tartozó készségek tanulhatók. Emiatt is tartjuk fontosnak, hogy idén elindítottuk a Jövőálló vezetők workshop sorozatot, ahol komplex készségfejlesztésről van szó, nem csak egy-egy területre fókuszálunk.

Megalakulásuk óta milyen eredményeik vannak a női vállalkozók körében?

2019-ben kezdte meg működését az Egyesület ebben a formában. Az azóta eltelt időszakban igyekeztünk mindig az adott helyzet kihívásainak megfelelni. Az első évben munkába visszatérők számára készítettünk workshop sorozatot, ahol különböző témákban (időbeosztás, motiváció, álláskeresés, önértékelés stb.) kiscsoportokban foglalkoztunk anyákkal. 2020-ban a pandémia első hullámában elindítottuk a „Segítő beszélgetéseket”. Online formában térítésmentesen coach, tréner, HR szakember, marketing tanácsadóval kapcsolódhattak az érintettek. 2021-ben pedig online és személyes rendezvényeket is szervezünk. Valamint idén a Bridge Budapesttől elnyertünk a Látható helyi közösség díját, amire a szervezet nagykövetei ajánlják a jelölteket és ötfős zsűri dönt a díjazottakról. Ez a díj számunkra azt jelenti, hogy egy adott közösséget (a balatoni vállalkozói, szakmai közösséget) tudunk szélesebb körben bemutatni, képviselni.

Hogyan tudnak helyt állni egyszerre anyaként és nőként a balatoni vállalkozók?

Tapasztalatunk az, hogy a munka-magánélet összeegyeztetése az egyik meghatározó pont a nők vállalkozóvá válásában. Például ha csak a legnagyobb álláskeresési portál kínálatát nézzük, akkor a részmunkaidős lehetőségek száma az összes állásajánlathoz képest még 1% sincs, vidéken pedig ez a szám sokkal alacsonyabb. A rugalmasság, a saját idő beosztása nagyon vonzó egy anyának. Természetesen biztos, hogy vannak olyan esetek például egy délutáni megbeszélés, vagy előadás, amikor kompromisszumot kell kötni, de ez az alkalmazotti létnél is előfordul. A fókuszáltság és a tudatosság segít a szerepek összeegyeztetésében, ami gyermekvállalás utáni munkába visszatéréskor is ugyanígy igaz. Számomra külön pozitívum, hogy a gyerekeimnek egy másik karrier utat is be tudok mutatni. Aztán 15-20 év múlva majd döntenek, hogy melyiket válasszák.

Milyen átalakuláson mentek át az elmúlt másfél év történéseit követően?

2020 tavaszától mi is áttértünk az online működésre: nem csak a szervezeten belüli kommunikációt, hanem a rendezvényeinket is az online térbe helyeztük át. Ez egyrészt sok új tapasztalatot, tudást adott, másrészt kinyílt a világ, rendezvényeinkre Szeged környékéről és Budapestről is csatlakoznak. Biztos, hogy lesznek olyan megoldások, akár hibrid rendezvény, amit hosszútávon szeretnénk megtartani az Egyesület életében. Az elmúlt egy évben kitisztázódott, hogy az Egyesület két területen tud szakmai támogatást adni: egyrészt a mikro vállalkozásoknak (pénzügyi tervezés, marketing, online jelenlét, motiváció, belső elakadások stb.), másrészt közép és nagyvállalatoknak szervezetfejlesztés területén (vezetőfejlesztés, kommunikációs tréninget, csapatépítés, üzleti coaching stb.)

Hogyan tudtak a női vállalkozóknak segítséget nyújtani a rájuk váró kihívásokban?

Februártól elindult az ingyenes Switch üzleti reggeli sorozat. Ez júniusig online formában valósult meg, június 15-én pedig Vászolyon a PortusHome Coliving és Coworking ad otthont az eseménynek. A rendezvénnyel célunk, hogy a kötetlen üzleti beszélgetéseknek, a konferenciák szünetében zajló fontos találkozásoknak teret adjunk. Az eseményen 10 perces bevezető (egy-egy szakmai téma összefoglalója) után véletlenszerűen összekerülnek a párosok és 3-3 percben bemutatkoznak, kapcsolódási lehetőséget találnak, vagy csak beszélgetnek. A résztvevők számától függően egy alkalommal akár 10-15 vállalkozóval is kapcsolatba tudnak lépni. Nyáron minden hónap 3. keddjén lesz az esemény. Az online verziónak olyan sikere volt, hogy telekocsit szerveznek a távolról érkezők. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy korlátozások idején új csatornát nyissunk az együttműködéseknek.

Július 24. megrendezzük a Flow Alapítvánnyal együtt a második Street Training Balaton rendezvényt, ahol várhatóan több mint 30 elsősorban helyi kötődésű tréner várja különböző témákkal a résztvevőket. Az esemény filozófiája a tanulni bárhol, bármikor, bárkitől lehet. Balatonalmádiban a mólónál árnyas fák között várjuk majd az érdeklődőket. A trénerek mellett lehetőségük van helyi vállalkozóknak is a bemutatkozásra. Szeretnénk megmutatni, hogy a Balaton a fő bevételi forrása, a turizmus mellett másról is szól. Nagyon sok tehetséges, nagyszerű szakember él a környéken.

Ősztől pedig újra indul (idén másodszorra) a „HOZD és VIDD” ösztöndíj program, amelynek keretében egy vállalkozó az őszi három BENT szervezésében megvalósuló szakmai rendezvényen vehet részt ingyen, cserébe pedig a saját szakterületén tart egy online vagy offline workshopot a BENT közösségének. Ez egy nagyon jó lehetőség a szakmai tudás bővítésére és a bemutatkozásra a vállalkozói közösség előtt. A kiválasztott pályázó a három workshopon való részvételen túl, szakértő tagoktól visszajelzést kap tréneri munkájára, felkészültségére.

A közösségnek milyen ereje van a vállalkozói létben?

Szabadúszóként vagy mikro és kisvállalkozás vezetőjeként sokszor szembesülünk a vállalkozói magánnyal. Egyrészt ebben a szerepkörben nincs annyira letisztult feladatkör, mint alkalmazottként, sok mindenhez kell érteni, másrészt nem feltétlenül tudjuk megosztani mással a kihívásainkat, megküzdéseinket. A vállalkozói közösség abban nyújt segítséget, hogy az azonos vagy hasonló problémával küzdők kötöttségek nélkül támogató közegben beszélhetnek a kihívásaikról és megoldásaikról. Sokat tanulhatunk egymástól egy-egy problémára adott válaszból. A BENT találkozók alkalmával olyan együttműködések, közös pontok kerülnek napvilágra, amiből gyümölcsöző együttműködés vagy barátság alakulhat ki. Azt tapasztaltjuk, hogy a Balaton természeti vonzereje sok szakembert, családot csábít a környékre, akik lakhelyükül választják ezt a környéket. Azonban a letelepedés után nem találják azt a közeget, ahol szellemileg, szakmailag is tudnak kapcsolódni. Ebben segít a BENT.

Címlapkép: Getty Images