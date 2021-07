Elkapkodják a külföldiek ezt a zöldségünket: de miért nem kell itthon a magyaroknak?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarországon csökkenő tendenciát mutatott a fejes saláta termesztés az elmúlt 5 évben. Míg 2015-ben még 365 hektárnyi területen több mint 12 ezer tonna salátát termesztettek a magyar gazdák, ez 2019-re 299 hektárnyi területre és 8,3 ezer tonna megtermelt salátára zsugorodott, ami a vizsgált időszak tekintetében 18%-os terület és 31%-os termésmennyiség csökkenést mutat.

Ennek egyik oka a klímaváltozás, illetve az abból következő szélsőséges időjárás lehet, a hideg tavaszok és az extrém meleg nyarak. Emellett átalakulni látszanak a fogyasztói szokások és igények is, ami a fejes saláták uralmának végéhez és az itthon még kevésbé ismert és népszerű fajták elterjedéséhez is vezethet.

De milyen jelen és jövő áll a salátafélék előtt? Mely fajták lesznek az új kedvencek, és melyek lesznek azok, amelyek kicsit a háttérbe fognak szorulni az elkövetkező időszakban? Az Agrárszektor erről kérdezte meg az ágazat szereplőit.

Deme Zsolt, a vetőmag-forgalmazással foglalkozó Rijk Zwaan Kft. fejes saláta és jégsaláta termékfelelőse, a cég közép-magyarországi területi képviselője az Agrárszektor kérdésére elárulta, hogy hazánkban a fejes saláta és a jégsaláta a legnépszerűbb, ezt követik a díszítő saláták, a lollo rosso és a lollo bionda, amelyeket vörös és zöld tépősalátának is neveznek, valamint a római saláta és csak ezek után következnek a salátakülönlegességek. A szakember elmondta, hogy a magyarországi salátatermesztés 60-70 millió fej salátát jelent évente, ennek közel kétharmada (40 millió darab) fejes saláta és 13-14 millió fejet tesz ki a jégsaláta.

Deme Zsolt beszélt arról is, hogy a jégsalátának nagyon jó éve volt idén, tavasszal 250-300 forintba forintért tudták értékesíteni a kertészek, most viszont 150 forint körül mozog, míg a fejes saláta felvásárlási ára 80 forint körül van fejenként, frisspiaci ára pedig 100-120 forint környékén mozog jelenleg. A Rijk Zwaan Kft. közép-magyarországi területi képviselője kifejtette, hogy Magyarországon ma nem könnyű megtermelni a salátát, a nagy melegek végett folyamatos öntözés szükséges ez pedig fokozza a gyomnövények megjelenését. Nem beszélve a munkaerőhiányról az agrárszektorban. A meleg mellett a növényvédelem terén is egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenéznie a gazdáknak, idén például a levéltetvek okoznak komoly problémákat amelyek különböző vírusokkal fertőzhetik meg a salátát.

A szakember kifejtette, hogy a magyar gazdák 70-80%-ban hazai felhasználásra termelnek, de a korai időszakban a feldolgozóiparnak termelő kertészetek tudnak némi exportot lebonyolítani Lengyelországban, Romániában. Frisspiaci értékesítésre Szlovákiába és Romániába lehet a fejes salátát, lolo típusú salátát és a római salátát eladni. Magyarországra a téli időszakban, azaz november közepétől április közepéig érkezik import saláta, méghozzá a jégsaláta Spanyolországból és a fejes saláta Olaszországból, árulta el Deme Zsolt.

A balástyai Becsey Kertészet tulajdonosa, Becsey Zoltán 22 hektáron termeszt salátaféléket. Ebből 3 hektár fóliás, de ezt tavasszal és ősszel is hasznosítja. A szakember elmondta, hogy a teljes termőterületen kiépítette a mikroszórófejes öntözést, amivel egyben tápoldatozni is tudja a növényeket, így tiszta vízzel már nem is locsolja őket. Becsey Zoltán elárulta, hogy csak a tavaszi és az őszi időszakban termeszt salátát, nyáron nem, ekkor ugyanis inkább káposztafélékkel foglalkozik. A salátatermelő az Agrárszektornak kifejtette, hogy legnagyobb volumenben jégsalátát termeszt, ezen kívül pedig endíviát, római salátát, valamint zöld és vörös tépősalátát (lollo rosso és lollo bionda). Becsey Zoltán már 10 éve nem foglalkozik fejes salátával, mert – mint kifejtette – kicsit más növény, mint a fentiek, és emiatt eltérő technológiát igényel a termesztése, és ezeket nem szerencsés keverni. A fejessaláta 100%-ig frisspiaci felhasználású, míg a többi fajtakör és típus az egy jégsaláta kivételével feldolgozóipari termék, mutatott rá a szakember, hozzátéve, hogy ezen kívül még a lollo saláták fordulhatnak elő éttermi fogyasztásban, de a magyarországi forgalom meghatározó részét a feldolgozóipar adja.

Arra a kérdésre, hogy milyen éve volt a salátaféléknek idén, Becsey Zoltán úgy fogalmazott, hogy 25 éve termeszt zöldségeket, és ez idő alatt sokféle időjárással találkozott már. Az nem először fordult elő, hogy sokáig volt hűvös a tavasz, az viszont egyedi volt, hogy egy 1,5-2 hetes csúszást is összeszedtek. A sok hideg és borús nap miatt később tudtak megindulni a szabadföldi termesztésben is, úgyhogy az első időkben a salátafejek súlyban elmaradtak kissé a kívánatostól, de a szezonkezdés után két héttel sikerült behozniuk magukat.

A salátatermelő rámutatott, hogy annyiban jól jártak, hogy egész Európára jellemző volt a hűvös tavasz, így mindenütt kifogytak a készletek, és volt is egy kis salátahiány a kontinensen. De amikor beindult a termelés, akkor ez mindenütt nagyjából egyszerre történt, és nem volt importnyomás.

Becsey Zoltán szerint a tavasz végső soron kielégítő volt, a feldolgozóipar is szépen teljesített. A tavalyi évvel kapcsolatban a szakember elárulta, hogy a pandémia nagyon rányomta a bélyegét a salátatermesztésre, a termés egy jelentős részét be kellett zúznia a HoReCa-szektor és a közétkeztetés lezárása miatt. 2020 tavaszán nemcsak a friss saláta fogyasztását, de a feldolgozást is visszavetette a koronavírus, Becsey Zoltán úgy fogalmazott, hogy a kezdeti pánikvásárlás után 20-25%-os visszaesés volt tapasztalható, a tépősaláták értékesítése például nullára esett le. A szakember elárulta, hogy a lezárások következtében százezres nagyságrendű volt az a tőmennyiség, amit nem tudott eladni. Becsey Zoltán kérdésünkre elmondta, idén tavasszal inkább nem ültetett tépősalátákat, nem is számolt az éttermi fogyasztással, és ez végső soron jó döntés volt.

A salátatermelő szerint jelenleg 100-150 forint körül van a fejes saláta nagybani értékesítése, és ez magas, jellemzően 80 forint körül szokott lenni. Ez azt jelenti, hogy a megtermelt mennyiség nem elegendő, vagyis hiány van a piacon. Becsey Zoltán ugyanakkor elismerte, hogy ez nem meglepő, ebben a mostani extrém melegben nem könnyű megtermelni a fejes salátát, a kihozatal akár 50%-kal is csökkenhet, vagyis hiába van jó ára az értékesített tőnek, a rossz kihozatal miatt gyenge, sok esetben pedig épp csak nullszaldós lehet az értékesítés.

Becsey Zoltán az Agrárszektor érdeklődésére azt is elmondta, hogy több külföldi partnernek is értékesítenek, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában, Csehországban és Ausztriában is vannak partnereik, de az elmúlt évben a pandémia a Becsey Kertészetet is megviselte. Míg 2019-ben a megtermelt saláta 60%-át külföldre, 40%-át pedig itthon értékesítette, ez az arány 2020-ban a lezárások miatt megfordult, és amit tudott értékesíteni, annak 60-65%-át belföldön adta el. A 2021-es évet illetően

Becsey Zoltán úgy becsülte, hogy a megtermelt saláta 40%-át tudta külföldön értékesíteni, de ha ősszel nem lesz baj, akkor még javulni fognak az arányok. A salátatermelő azonban attól tart, hogy ősszel Magyarországot is el fogja érni a koronavírus 4. hulláma, és ismét le fogják zárni a HoReCa-szektort.

A dél-alföldi régióban a sándorfalvi Trivega Kft. 2019 januárja óta működik termelői értékesítő szervezetként (TÉSZ), 15 aktív termelő taggal. A vállalat ügyvezetője, Nemes-Nagyné Vas Andrea, az Agrárszektor kérdésére kifejtette, hogy a TÉSZ 5 hektáron termeszt salátát, és kizárólag fejes salátával foglalkoznak. Az egyik tagjuk Forráskúton régebbi építésű üvegházakban ősszel ültet és kora tavaszig szüretel téli salátát, míg egy sándorfalvi termelőjük tavasszal hozza be a salátáját. A szakember ismertette, hogy a 2021-es évben minden rendben volt a termesztéssel, tudták biztosítani a 250-300 grammos fejeket.

Nemes-Nagyné Vas Andrea elmondta, hogy a termelőik a salátát fedett technológiával termesztik, ami így kevésbé van kitéve az időjárási viszonyoknak. A túlságosan meleg komoly problémákat okozhat a salátának, ezért nyáron nem is tudnak termelni, mutatott rá a szakember. A Trivega Kft. ügyvezetője beszélt arról is, hogy május közepén befejezték az idei évre a salátatermesztésüket, így a jelenlegi árakra nincs rálátásuk. A vállalat csak belföldre értékesíti a megtermelt salátát, a Lidl és a Tesco üzleteiben találkozhatunk a termékeikkel.

Az ugyancsak balástyai Saliverzum Kft. hoteleknek és éttermeknek szállít salátakülönlegességeket, ehető virágokat, fűszernövényeket és bébizöldségeket. A vállalkozás ügyvezetője, Sándor Viktória kifejtette, hogy 8 hektáron gazdálkodnak, ebből 1,5 hektáron termesztenek salátaféléket, mángoldot, céklát, rukkolát és leveles mustárt, valamint ezek keverékét értékesítik.

A szakember elmondta, hogy az idei év már jobb lett, mint amilyen a tavalyi volt. Ahogy Sándor Viktória fogalmazott, a 2020 márciusa előtt 60 ügyfelük volt, ami a lezárások után 2-re csökkent. Most ismét 40-50 között van a partnereik száma.

Megtörni látszik a fejes saláták egyeduralma Magyarországon. Noha még mindig sokan keresik a népszerű leveles zöldséget, de egyre nagyobb az érdeklődés a többi salátaféle iránt is, különös tekintettel a jégsalátákra és a tépősalátákra. A 2020-as évet mindenestül felforgató koronavírus, és a pandémia miatt elrendelt lezárások sem könnyítették meg a termesztők dolgát, különösen azokét, akik a HoReCa-szektornak szállítottak be, vagy külföldön értékesítették a salátáikat. Az idei év azonban – minden nehézség ellenére – új lendületet adhat a magyar salátaexportnak.

Címlapkép: Getty Images