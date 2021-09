Bajunk lehet még a 200 ezres minimálbérrel: ezt vonzza majd maga után

Pénzcentrum: A koronavírus járvány az elmúlt 100 év legnagyobb természeti katasztrófája volt Magyarországon. A pandémia számos magyar gyártócéget megtépázott, a járvány nélkül hozzávetőlegesen 5000 milliárd forinttal több jövedelmet termelhetett volna az ország. A HAJDU Cégcsoport miképp vészelte át ezt az időszakot?

Hegedüs István: Amikor kitört a pandémia, az eltérő módon érintette a cégeinket: mivel az autógyárak bezártak, így a mi megrendeléseink volumene is zuhanni kezdett. Sokat gondolkodtunk, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet, hiszen azt nem lehet kigazdálkodni, amikor az árbevétel a töredékére esik vissza egyik napról a másikra. Szerencsére stabil és erős a dolgozói kollektíva, így amikor megkérdeztük őket, álljunk-e be a sorba, csökkentsük erőteljesen a létszámot, vagy éljünk a kormány által biztosított állami bértámogatás lehetőségével, és részmunkaidőben foglalkoztassuk a kollégákat tovább, ők ez utóbbit választották. Ez azt jelentette, hogy 85 százalékos bért kaptak a kékgalléros munkavállalóink.

A szellemi állomány esetében 75 százalékra vittük le a munkaidőt és a bérezést is: ők is ellenvetés nélkül mindannyian belementek ebbe a szerződésmódosításba. Nem kellett tehát leállnunk. Az autóipari részen volt egy három hónapos visszaesés, akkor pótalkatrészeket gyártottunk, nem volt új megrendelésünk, viszont a haszongépjárműveknél, illetve a prémium kategóriás termékeknél – Ferrari, Maserati, S class Mercedes – nem volt azért annyira érezhető a pandémia hatása. Ha elromlanak az alkatrészek, cserélni kell, ez nem járványfüggő. Ezek biztosítottak számunkra stabilitást, így átvészeltük ezt az időszakot még úgy is, hogy jelentős visszaesés történt. Amikor pedig jött az enyhülés, a piac lóhalálában próbálta bepótolni az elvesztett kapacitásokat, akkor pedig ránk zúdították azt a megrendelés mennyiséget, ami az előző hónapokban elmaradt. Úgyhogy mi zseniálisan jöttünk ki ebből az időszakból az autóipari résznél, mert a visszaesés ellenére tudtuk tartani azt a szintet, amit 2019-ben hoztunk, az előre betervezett növekedésünk maradt csak el. Az utolsó negyedévben realizáltuk az árbevételünknek egy nagyon jelentős részét.

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt -nél teljesen más volt a történet. A lakosság egy jelentős része otthon maradt a pandémia idején, és belevágott a lakásfelújításba, energetikai korszerűsítésbe. Ezeket a családi projekteket az állami támogatások is felkarolták. Élénkültek a hazai és a nemzetközi piacok is. Ezzel párosul még az is, most a szokásos iparági szezonban vagyunk, ezért még 70-80 emberre lenne szükségünk, pedig már sokat sikerült felvennünk.

Pénzcentrum: Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a gazdaság sikeres újraindításában a munkaerő-kölcsönzők. Önök alkalmazzák ezt a lehetőséget?



Hegedüs István: Igen, négy céggel dolgozunk együtt cégcsoportszinten, ők biztosítják azt, hogy ha hirtelen nagyobb létszámra van szükségünk, akkor több forrásból is rendelkezésünkre álljon a kívánt létszám.

Pénzcentrum: Mik a tapasztalatuk velük kapcsolatban?

Hegedüs István: Jó. Az évek során kialakult egy olyan együttműködés, hogy egy cégként gondolkodunk, közös problémákat próbálunk megoldani eltérő forrásból. Napi szintű az együttműködésünk, és segítjük egymás működését.

Korábban munkaerő-kölcsönzőkkel készült interjúink során kiderült, hogy sok vállalattal meggyűlik a bajuk, hiszen a hr-esek gyakran nem engedik be őket még a vállalat területére sem, és kizárják őket a stratégiai egyeztetésekről.

Mi nagyon speciális helyzetben vagyunk, hiszen gyakorlatilag együtt élünk velük. Napi szinten bejárnak hozzánk, egyeztetnek a kollégáinkkal. Olyan, mintha egy HR-es kolléga lenne, akinek a toborzás a feladata. Ez egy bizalmi kapcsolat, ami az évek során alakult ki – ezt szerintem másként nem is lehet.

Címlapkép: Getty Images