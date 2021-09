Kínok között pusztulnak el sokszor az állatok: a végsőkig tagadnak az orvvadászok

Sokszor nem is derül fény az esetekre – mondta el Bognár Zsolt, az Aranyszarvas vadásztársaság titkára a lapnak. Részben azért, mert egyre fejlettebb technikát alkalmaznak az orvvadászok. Ha illegális fegyverről van szó, akkor lebukásnál kapásból letöltendő börtön jár. Ha viszont valakit letöltendő börtön fenyeget, akkor alaposan fel is készül, írja a sonline.hu.

A kis somogyi falvakban jellemzőbb, hogy a közelben lakó, erdőben csavargók hurkolással igyekeznek vadat ejteni, nagy szenvedést okozva ezzel a csapdába esett állatnak. Rengeteg hurkot leszednek a hivatásos vadászok, de a bizonyítás nem könnyű.

Védekezhetnek azzal a vad­orzók, hogy csupán sétáltak az erdőben, és ha éppen elviszik az így elejtett vadat, még akkor is mondhatják rá azt, hogy úgy találták a hurokban. Azt is nagyon nehéz bizonyítani, ha valaki fegyvert használ, mert arra is mondhatja az orvvadász, hogy nem ő lőtt, csak rábukkant a vad tetemére, és éppen viszi be a rendőrségre.

Csak a totális tettenérés segít, és akkor is az kell, hogy a vadban bizonyíthatóan benne maradjon a lövedék. Ha nincs meg a kilőtt golyó, a gyanúsított még akkor is tagadhat, ha nála van a fegyver.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságon évente tízes nagyságrendű eljárás indul orvvadászattal összefüggésben. Egyre inkább elválik egymástól a mélyszegénységben élők hurkos módszere, és a technikailag jól felszerelt, tehetős orvvadászok tevékenysége. A rendőrség rendelkezésre álló adatai szerint az utóbbiak egyre inkább használnak speciális eszközöket, például hőkamerát is az éjszakai portyákhoz.

Tilalom idején is járják az erdőt

Egyre több ügy végződik a bíróságon. A tavaly indított akciósorozatban eddig négy nagyobb bűnbandát számoltak fel a rendőrök Somogyban. Buknak le úgynevezett adrenalinvadászok is, akik vendégként érkeznek az ország más részeiről, és külön izgalmat okoz nekik, hogy a tilosban járnak. Ők gyakran legálisan rendelkeznek lőfegyverrel, de ha orvvadászaton érik őket, akkor a hatóság azonnal bevonja a fegyvertartási engedélyeiket.

Az orvvadászok hatalmas károkat okoznak a vadásztársaságoknak és a nemzetgazdaságnak is, arról nem beszélve, hogy tiltott eszközökkel, válogatás és bírálat nélkül gyilkolják a vadat, még vadászati tilalom idején is. Félve a lebukástól a sebzett vadat már nem követi a vadorzó, így az állatok nagy kínok között pusztulnak el.

Címlapkép: Getty Images