Ez most komoly: durván elszállhat a savanyúságok ára a piacokon, boltokban

Az élelmiszerek hazai árának emelkedését a forint euróval szembeni árfolyamváltozása, valamint a nyers- és alapanyagok drágulása is befolyásolta. A KSH adatai szerint 2021. júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az élelmiszerek ára 0,1%-kal emelkedett, az idényáras élelmiszerek nélkül számítva átlagosan 0,4%-kal. (Idényárasnak számít a burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs.) Az élelmiszereken belül az étolaj 3,8, a baromfihús 2,1, a vaj és vajkrém 1,5, a száraztészta, illetve a munkahelyi étkezés egyaránt 1,1%-kal került többe.

Ráadásul a termelőket az idei év több tekintetben is sújtotta, először az egészen áprilisig, májusig elhúzódó korai fagyok viselték meg a termést, ami miatt eleve két-három hetes késéssel indultak be a növények, aztán pedig jött a rendkívül meleg, aszályos nyár, ami még azokat a gazdákat is rosszul érintette, akik öntözték a növényeiket. Mert ahogy el is mondták, a hőségben az öntözés csak egy ideig segít, az után a növény már csak vegetál, termést hozni nem tud. A termelőket sújtó év pedig a savanyúságot gyártókra is kihatott, hiszen ők abból tudnak terméket előállítani, amit felvásárolnak a termelőktől, vagy amit maguk is megtermelnek.

Elég nehéz nyarunk volt a termelők szempontjából, hisz 3 hétig nagyon magas volt a hőmérséklet, és mivel mi multicégeknek szállítunk be, így muszáj elraknunk savanyúságnak a megállapodásban szereplő mennyiséget

- kezdte Ruzsbaczkiné Komlós Róza, a vecsési Rusa Kft. ügyvezetője.

A savanyított káposzta és a vegyes vágott népszerűsége töretlen, a vevők az édes ízeket szeretik egyre inkább, háttérbe szorult a csípős ízvilág a tulajdonos-ügyvezető elmondása szerint, legyenek akár édesítőszerrel, akár cukorral készítettek a termékek. Egyéb kurrens árucikkeik között van töltött paprika, jalapeno és többféle saláta is, szezonálisan lehet ezeken változtatni a zöldségek között válogatva. Egyelőre nincs hiány savanyúságból, a rosszabb termelői év ellenére sem, de bizony az áremelést ez a szektor sem kerülheti el az idén.

Kénytelenek voltunk árat emelni, hisz az alapanyagok, a nyersanyagok ára is emelkedett, az ecet ára a duplájára nőtt, a nyers káposzta is magasabb áron kapható például, de a munkabéreké, a benzin ára, a csomagolásé is nőtt, ez mind összefügg egymással, és ezek az áremelések begyűrűznek hozzánk is természetszerűleg, így összességében egy 10 százalékos áremelést kellett eszközölnünk

- mondta el a Ruzsbaczkiné Komlós Róza.

Az, hogy a vevő ezt a termelői drágulást hogyan érzékeli majd a multik polcain, egyelőre kiszámíthatatlan, de a folyamatos emelkedés itt is várható. A piacon árusító termelők kicsivel jobb helyzetben lehetnek az áremelés tekintetében, de a nagybani piacon sem kapni már 1200-1500 Ft/kg alatti áron minőségi savanyúságot.

Az elmúlt másfél évben rengeteget emelkedtek az élelmiszerárak, az olcsóbb kategóriájuké kevésbé, így a savanyúságoké is, egyelőre mindenki el tudja adni a termékét, de a viszonteladókon és a multikon is múlik, hogy mennyit emelnek, mi nem tehetjük meg, hogy átlépjünk egy bizonyos ingerküszöböt a nyereség érdekében

- összegzett az ügyvezető asszony.

Savanyúságok A természetes savanyítási folyamat során a vitaminok nem bomlanak el, mint hőkezeléskor, hanem benne maradnak a termékekben. A bennük található probiotikumok és természetes savak igazán jót tesznek az emésztésnek, mivel segítenek megőrizni és helyreállítani a bélflórát. Magas rosttartalmuk és nagyon alacsony kalóriatartalmuk miatt pedig valóban diétás élelmiszerek

Házi készítésű, nem hőkezelt savanyúságokat, 28 féle terméket árusít a Bács-Kiskun megyei Bátyai Kft, az alapanyagokat pedig javarészt ők maguk termelik meg a savanyúságaikhoz.

Az idei év bolondokháza volt az időjárás tekintetében. Még májusban is fagyott, aztán hirtelen jött a forró nyár. Két-három hetes csúszásban voltunk, már le kellett volna szedni a cukkinit meg a patisszont, de mi még javában vetettünk, ültettünk. Aztán a nyár végére a csúszás átment sietségbe, hiszen ha a növényt levesszük reggel a tövéről, nekünk azonnal üvegbe is kell tenni, hogy aztán akár két évig is elállhasson. Nézzük például az uborkát, annak a szezonja normál esetben június közepétől augusztus végéig tart, de idén ez pár héttel rövidebb lett. Ha nem fóliáztuk volna, bizony a tavalyi átlagterméshez képest kevesebb mint a fele jött volna össze. Június 2-án meg még épp a paprikát palántáztuk, hamarabb nem mertük őket kirakni a szabadba, de nem is lettek olyan szépek, mint tavaly, "siettek" a maghozással, így a zöldség maga elég kicsi, kevésbé ízes lett

- kezdte Harangozó Gábor, a Bátyai finomságokat előállító családi vállalkozás ügyvezetője, egyben mindenese saját elmondása szerint.

Aki tud öntözni, jobban meg tudja védeni a növényt, de bizonyos hőmérséklet fölött hiába öntöz az ember, csak a vegetációt segíti, a termést nem, mondta el Harangozó Gábor, aki azt is megosztotta velünk, hogy a paprika szezonja tart még, a fűszerpaprikáké, az almapaprika, csilipaprika, cseresznyepaprika betakarítása javában folyik még náluk, aztán beindul a cékla, a káposzta és a sütőtök, ezekkel zárják az évet.

Megvan az az előnyünk, kicsi vállalkozás lévén, hogy nem vagyunk multihoz kötve, nem árérzékeny a piacunk, de nekünk is muszáj volt emelnünk, mintegy 10 százalékot egyelőre. Az építőipari drágulásról mindenütt szó volt, de azt nem is gondolnák az emberek, hogy ez ránk is kihat, hisz az üvegekre való csavaros fém fedőt mindez ugyanúgy érintette, a csomagolóanyagok ára pedig a két-háromszorosukra emelkedett. Mivel mi raktárra termelünk, és onnan egész évben adjuk el a termékeinket ősztől, decembertől kezdve a következő évi készlet feltöltéséig a viszonteladóknak, így még az is benne van a pakliban, hogy időközben is muszáj lesz az árainkon valamennyit emelni. A célunk az, hogy az az üveg darabszámunk most is meglegyen, amennyi tavaly volt.

Az is elmondta a termelő, hogy tavaly a covid miatt a kisüveges kiszerelések jobban mentek, a nagyobb, ötliteres üvegek értékesítése a felére esett vissza, mivel az éttermek bezártak, és főleg ők vásárolják azokat. Így ez most nagy dilemma, most jön a stratégiai átgondolás a részükről, hogy miből mennyit, milyen kiszerelésben állítsanak elő. Viszont pozitív hozadéka is volt a járványnak számukra, hiszen az emberek többet jártak a sarki kisboltba a multik helyett, megváltoztak a vásárlói szokások, így jobban megismerték az ő termékeiket, és nagyon megszerették azokat. Több neves balatoni és pesti étterembe is szállítják a savanyúságaikat, és a vevők körében a legkelendőbbekk nem a kuriózum termékek, hanem a csalamádéjuk. A két sztár a csalamádé, és azt követi a csemege uborka.

