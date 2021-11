Nincs elég magyar dió? Dél-amerikai import dió hódít a hazai piacokon

Dinamikusan nőtt a dió termőterülete Magyarországon az elmúlt 10-15 évben. Míg 2009-2010 körül még csak 3 ezer hektárnyi ültetvényt tartottak nyilván az országban, 2020-ban megközelítőleg 8300 hektárnyi dióültetvénytre kértek támogatást a magyar gazdák – ismertette Kelemen Péter. A FruitVeB alelnöke szerint jelenleg nagyjából 5-6 ezer hektárnyi termőkorú ültetvény lehet az országban. Ezt megerősítette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa is, amely alapján 2020-ban Magyarországon 6396 hektárnyi területen termett dió - írta az Agrárszektor.

Kelemen Péter beszélt arról is, hogy a 2021-ben az időjárás az ország egész területén kedvezőtlenül hatott a gyümölcsméretre, különösképpen a hideg tavasz és az aszályos nyár miatt. A tavaszi fagyok, elsősorban a nyugati országrész diótermesztőit károsították, ahol ennek köszönhetően gyenge-közepes termést takarítanak be a gazdálkodók. Valamivel jobban alakult a helyzet az ország keleti részén, ahol a márciusi hideg idő hosszabb ideig tartotta nyugalmi állapotban a fákat, így azok jobban tűrték a hidegbetöréseket és az azokat követő fagyos éjszakákat. A FruitVeB alelnöke kiemelte, hogy a fagyok elleni védekezés technológiái is adottak, de a dió esetében – a hazai termésátlagokat figyelembe véve – nem minden kert esetében van akkora áruérték a fákon, hogy megérje a fagyvédelembe fektetni. Ugyanakkor jelenleg ehhez nagy segítséget jelent a fagyvédelmi technológiai beruházásokat támogató VP pályázat.

Ami az aszályt illeti, az ellen öntözéssel lehet, és kell is védekezni. Sajnos sok dióültetvény öntözetlen, pedig enélkül lehetetlen sok éven át magas hozamszinten termelni

– jelentette ki Kelemen Péter.

A szakember az Agrárszektornak elmagyarázta, hogy a növényvédelem a dió esetében sokkal bonyolultabb lett az elmúlt években, mint korábban volt. A dió baktériumos betegsége (Xanthomonas arboricola pv. juglandis), a termésburok barnulás/feketedés (gombés megbetegedés) továbbá a klímaváltozással összefüggésben egyre jelentősebb károkat okozó fakárosító gombák jelenléte egyre nyugtalanabbá teszi a termelőket. Ezt egészíti ki a kártevők oldaláról a nyugati dióburok-fúrólégy. Ez ellen a nagyüzemi védekezés nagy figyelmet igényel, de megoldható feladat. Sokkal komolyabb gondokat jelent az ellene való védekezés a házikerti, illetve a szórvány diófák esetében.

Címlapkép: Getty Images