Szakértők segítenek: így tuti biztonságosak lesznek a magyar élelmiszerek

A rizsek tesztjével indult 2014 novemberében, azóta pedig összesen 88 termékkör komplex vizsgálata zajlott le a Szupermenta programban. A csaknem 1900 terméken mintegy 190 ezer laboratóriumi paraméter vizsgálatát végezték el a szakemberek. Elsősorban élelmiszerek kerültek a „mikroszkóp alá”, azonban – hűen a termőföldtől az asztalig szlogenhez – a tesztalanyok sora a vetőmagoktól, tápoldatoktól az állatgyógyászati termékeken át színes és széles skálán mozgott. A kedveltségi kóstolásokon több mint 1760 szakértő és laikus értékelte egy-egy kategória termékeit. A 2015 novemberében bevezetett Szupermenta emblémát 2021 októberéig 63 alkalommal igényelték a gyártók, forgalmazók.

A Szupermenta különlegessége, hogy a terméktesztek mögött a Nébih szakértő munkatársai állnak. Az összetett folyamat részeként a hivatal hatósági felügyelői vizsgálják a termékek előírásoknak való megfelelését.

A termelőknél, üzemekben vagy épp vendéglátóknál folytatott helyszíni ellenőrzések alkalmával sor kerül például a technológia, a higiénés körülmények és természetesen az alapanyagok, mint minőségi mutatók ellenőrzésére is. A Nébih laboratóriumaiban a szakemberek paraméterek széles skáláján vizsgálják a termékeket biztonsági és minőségi szempontból. A megannyi adatot és érdekes információt végül cikkek, infografikák és videók formájában dolgozzák fel és mutatják be a kommunikációs munkatársak.

Fontos eredmény, hogy a tesztek során szerzett ismeretek – a komplex vizsgálatoknak köszönhetően – olyan pontokra világítanak rá, melyek később akár a szabályok, előírások kialakításában, formálásában is szerepet játszhatnak. A Szupermenta terméktesztek ezen „rendszeralakító” tapasztalatait a Nébih munkatársai megosztják a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottságával is. Ez történt például a kaukázusi kefírek vagy éppen a ciderek esetében is.

A tesztelés kiemelt pontja, hogy az eredményekről a vásárlók is értesüljenek. Szerencsére e téren sem lehet ok a panaszra: a 88 tesztről több mint 3500 sajtómegjelenés született, ráadásul a Szupermenta oldala is egyre népesebb olvasói kört tudhat maga mögött.

A www.szupermenta.hu látogatottsága 2014 óta meghaladta a 3,5 milliót, a közösségi média felületeken pedig csaknem 26 ezer követővel rendelkezik a program. Idén tavasszal elindult a Szupermenta hírlevele is, melyre pár hónap alatt több mint 700-an regisztráltak. A visszajelzések alapján a legkedveltebb mustrák között – a teljesség igénye nélkül – a csemege debrecenik, a szilvapálinkák és a balatoni lángosozók tesztje is helyet kapott.

A program egyik fontos célja a szemléletformálás az élelmiszerminőség kérdéskörének előtérbe helyezésével. Napjainkban ugyanis még inkább teret nyer az átgondolt és körültekintő vásárlás. Ebben nyújtanak segítséget a Szupermenta tesztek, a termékek minőségével és az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos információk megosztásával.

További információk és érdekességek elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán: https://szupermenta.hu/szupermenta-szuletesnap-het-ev-eredmenyei/

Címlapkép: Getty Images