Szomorú jövő vár sok nyugdíjasra: töredékáron értékesítenék vagyonukat

Egyre több idős magyar kerül nehéz helyzetbe, és hirdeti meg otthonát piaci ár alatt, ám haszonélvezettel terhelten, vagy néhány millióért, és havi életjáradékért cserébe.A Pénzcentrum talált olyan hirdetést, amelyben egy idős tulajdonos mindössze 8 millió forintért kínált eladásra egy 24 négyzetméteres zuglói lakást.

A szöveg szerint nem szeretne kiköltözni, így holtig tartó hasznon-élvezettel maradna az ingatlanban. Cserébe viszont a vevő nagyjából harmadáron juthat hozzá egy kislakáshoz.

Egy Üllői úti, 81 négyzetméteres lakást pedig mindösszesen 30 millió forintért kínál eladásra az idős tulajdonos, ez gyakorlatilag féláron van a környékbeli ingatlanárakhoz képest. Ő sem szeretne kiköltözni, így holtig tartó haszonélvezettel adná el az ingatlant. A hirdetésben kiemelik, hogy a tulajdonos járókerettel közlekedik.

Életjáradékos hirdetést is találtunk: az egyik szerint így az idős tualjdonos mindössze kevesebb mint 14 millió forintért válna meg zuglói, 40 négyzetméteres lakásától. A vételár felett ő havi életjáradékot is kér: 97 ezer forintot. És a lakást is élete végéig használná. Ennek kapcsán Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arról beszélt a Pénzcentrimnak, hogy náluk jelenleg országosan kevesebb mint tucatnyi ilyen, életjáradékos ingatlanhirdetés fut.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images