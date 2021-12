Januártól megéri így munkába járni: adómentességet is kaphatunk vele

1. Az elektromos kerékpárra is vonatkozik az adómentesség?

Igen, a hagyományos és az elektromos rásegítésű kerékpárokra egyaránt.

2. Az elektromos rollerre is vonatkozik az adómentesség?

Nem, csak kerékpárokra vonatkozik. Az elektromos roller nem rásegít a hajtásra, hanem ’magától’ megy, így annak magáncélú használata nem esik az adómentesség alá.

3. Januártól adómentesen lehet kerékpárt adni a munkavállalóknak?

Nem, ugyanis a szabály szerint nem a kerékpár megszerzése adómentes, csak annak magáncélú használatba adása. A kerékpárnak tehát a munkáltató tulajdonában kell állnia, ugyanakkor azt nem csak munkavégzésre lehet ezután adómentesen használni. Ez azért fontos, mert egyébként például a munkába járásra adott költségtérítés adóköteles jövedelem (ezért kell a munkáltatónak adóznia a munkavállalónak adott helyi bérlet után).

Ha a munkába járást a munkáltató azzal segíti, hogy erre a célra elektromos kerékpárokat vesz és azt a munkavállalók szabadon használhatják, akkor nem kell adót fizetni. Ugyanígy elviheti a munkavállaló a kerékpárt hétvégére vagy a szabadsága idejére, csak a kerékpár feletti tulajdont nem szerezheti meg.

4. Ez miben tér el attól, amikor céges autót kap a munkavállaló?

A céges autó magánhasználata adóköteles – ahogy eddig a kerékpárok esetében is volt –, hiszen a cég tulajdonában álló autó után cégautóadót kell fizetni, és a jogalkotó emiatt nem ír elő további személyi jövedelemadót a magánhasználat után.

5. Társasági adóban is elszámolható lesz a kerékpár vásárlása?

Igen, a társasági adóról szóló törvény is módosul január 1-jétől, így egyértelmű lesz, hogy a kerékpár beszerzése, üzemeltetése kapcsán felmerülő költségek a vállalkozás érdekében felmerült költségek.

6. Mi a helyzet az áfával?

Fischer Ádám, a Niveus Consulting Group jogi partnere szerint az áfa esetében nem ilyen egyértelmű a helyzet. Az áfa logikája eltér a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerétől, ráadásul a magyar jogalkotó mozgástere is kisebb, lévén az áfa rendszerét alapvetően az EU határozza meg.

Főszabály szerint a termék beszerzéséhez kapcsolódó áfát akkor vonhatja le a cég, ha van adólevonási joga, és a terméket a vállalkozási tevékenység érdekében használják.

Ha egy kerékpárt kizárólag a cég érdekében használnak, például egy futárcég által kiszállításra használt kerékpár, akkor annak az áfája teljes egészében levonható. Ha egy kerékpárt céges- és magáncélra is használnak, akkor olyan arányban vonható le az áfa, amilyen arányban azt a gazdasági tevékenység céljára használják.

Fischer Ádám felhívja a figyelmet, hogy a munkavállaló munkába járása főszabály szerint nem minősül a cég érdekében végzett tevékenységnek. Tehát kizárólag munkába járásra, illetve szabadidős célból használt kerékpár áfája nem vonható le. Megjegyezzük, hogy főszabály szerint ugyanezért nem lehet levonni az áfát akkor, ha a cég például buszt bérel azért, hogy a dolgozókat elvigye a munkahelyre, kivéve, ha a munkahely megközelítése egyébként normál körülmények között nem kivitelezhető.

7. Akkor levonható az áfa vagy sem?

A munkavállaló részére beszerzett kerékpár áfája a fentiek miatt főszabály szerint nem vonható le, mivel azt nagy valószínűséggel magáncélra fogja a munkavállaló használni. Ha igazolható, hogy a kerékpárt a cég érdekében is használják – például napközben a cég telephelyei közötti közlekedésre – akkor a magánhasználat és a céges használat arányában vonható le az áfa, de nem egyértelmű, hogy ezt az arányt hogyan lehet meghatározni, pláne igazolni. A Niveus Consulting Group konzervatív álláspontja az, hogy az áfát a cég nem vonhatja le.

8. Mi történik akkor, ha végül odaadja a cég a munkavállalónak a kerékpárt?

Ahogy írtuk, kizárólag a céges kerékpár magánhasználata az adómentes, tehát a kerékpár tulajdonba adása esetén már adóköteles jövedelmet szerez a munkavállaló. Ha tehát a cég végleg odaadja a kerékpárt térítés nélkül a munkavállalónak, akkor azután személyi jövedelemadót kell fizetni, ugyanúgy, ahogy egy céges laptop vagy telefon átadásakor is. Társasági adó szempontjából viszont ilyen esetben is elszámolható lesz a költség. Ha a cég korábban levonta a kerékpár áfáját, akkor az ingyenes átadáskor áfafizetési kötelezettség is felmerül a személyi jövedelemadón túl.

Látható tehát, hogy az új adómentesség célja nem az, hogy a munkavállaló részére vegyen a cég kerékpárt, hanem az, hogy a cég maga szerezze be a kerékpárt, amit viszont a munkavállalók teljesen szabadon és adómentesen használhatnak.

9. Más is használhatja a kerékpárt vagy csak a munkavállaló?

Igen, de nem mindenki. A személyi jövedelemadó az adómentességet általánosan adja meg, bárki használja a kerékpárt. A társasági adó törvény szerint viszont csak akkor számolható el a költség, ha a kerékpárt munkavállaló, vezető tisztségviselő, személyesen közreműködő tag vagy az ő közeli hozzátartozójuk használja.

Nemcsak a munkavállaló használhatja tehát adómentesen a kerékpárt, hanem a családja, közeli hozzátartozója is. Érdemes lehet erre egy szabályzatot kialakítani (a cégautó szabályzatokhoz hasonlóan), amiben rögzíti a cég, hogy kinek adhatja oda a munkavállaló a kerékpárt.

