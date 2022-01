Ezzel keresnek több százezret az élelmes magyarok: még végzettség sem kell hozzá

Csilla az O.R.T.O. Verde S.c.a.p.a. nevű mezőgazdasági vállalatnál dolgozik, Senigalliában. Ez Marche régióban, Ancona megyében található. A cég Olaszország legnagyobb fagyasztott zöldségek előállításával foglalkozik, ez a gyáruk pedig az ország zöldborsó és zöldbab feldolgozója, ahol a legmodernebb technológiákat alkalmazzák. Ebben a gyáregységben körülbelül 150 munkás dolgozik, ezek fele külföldi, Csilla az egyetlen magyar.

Olaszországnak ezen a részén nagyon nehéz munkát találni, az embert általában vagy személyes ismeretség alapján veszik fel, vagy a beadott önéletrajza alapján. De ez attól is függ, milyen pozícióra keresnek embert. Az egyszerű munkásoktól nem kérnek semmiféle végzettséget a munkáltatók, bár Csilla tudomása szerint nagyon sokan rendelkeznek legalább egy érettségivel. Ami viszont kardinális kérdés, az az olasz nyelvtudás. Hogy a dolgozó beszél-e bármilyen más nyelven, az mindegy is, egy gyári munkásnak az olasz nyelvtudáson kívül másra nincs szüksége.

Ami a munkaidőt illeti, Csilla elmondta, hogy amikor nincs szezon, vagyis novembertől márciusig, akkor három műszakban dolgoznak a gyárban, vagyis 6-tól 14 óráig, 14 és 22 óra között, valamint 22 órától reggel 6-ig. dolgoznak a gyárban. Áprilistól októberig viszont úgynevezett négy műszakos munkarend van érvényben, ekkor négy munkanapot követ egy nap pihenő, de aki éjszaka dolgozik, az két napot pihenhet. Ilyenkor folyamatosan dolgoznak, szombaton és vasárnap is. Csilla beszélt arról is, hogy a vállalat az előírásoknak megfelelően biztosítja a munkavédelmi felszerelést és a szükséges képzéseket a dolgozóknak. Kapnak munkaruhát és füldugót, valamint folyamatosan munkavédelmi tanfolyamokon kell részt venniük, amiből vizsgáznak is. A dolgozó munkaruhájának típusa attól függ, milyen feladatkörben dolgozik.

A bérekkel kapcsolatban Csilla arról tájékoztatta az Agrárszektort, hogy Olaszországban a fizetéseket egy szakszervezeti egyezménnyel szabályozzák. Az ember fizetése attól függ, hogy mennyi ideje dolgozik a munkahelyén, valamint attól, hogy mit csinál.

Az alap fizetés óránként körülbelül 9,5-10 euró de elérheti a 14 eurót is. Fizetnek ezenkívül éjszakai pótlékot szombat vasárnapra plusz juttatást és túlórát. Mindenki blokkol ezért nagyon pontosak a fizetések

– magyarázta Csilla.

Ezek ugyan bruttó számok, de Csilla elárulta azt is, hogy az áprilistól októberig tartó csúcsszezonban nettóban a 11 eurós órabérrel havi 2000-2200 eurót (721-793 ezer forintot) is meg lehet keresni. Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy a vállalat nem biztosít szállást vagy közlekedési lehetőséget a munkavállalóknak. Csilla elmondása szerint a cég valamennyi dolgozója a környező településeken lakik, és saját autóval jár dolgozni.

