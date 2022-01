Nem mindegy, hogy habzik vagy csendes: ezt jó, ha tudod a magyar pezsgőkről

Sok más termékkel együtt a hazai pezsgőfogyasztásra is jellemző a szezonalitás, a pezsgők közel 60%-a a szilveszteri ünnepi időszak alatt fogy. A hazánkban előállított pezsgők jelentős részét, a termelés háromnegyedét a hazai piacon értékesítik a gyártók. A magyar pezsgő kivitele eléggé ingadozó, mennyisége az utóbbi öt év átlagában 50 000 hektoliter, értékben 8 millió euró körül alakult. A legfontosabb célországaink: Románia, a balti és a skandináv országok.

A hazai pezsgőfogyasztás a koronavírus-járvány miatt 2020-ban 9%-os csökkenést mutatott a megelőző évhez képest, viszont az előzetes adatok alapján 2021-ben már nem esett tovább a fogyasztás. Ez a mennyiség számszerűsítve körülbelül 1,2 liter egy főre jutó éves fogyasztást jelent, a fajlagos érték magában foglalja a pezsgőkön kívül a habzó, gyöngyöző és a csendes borokat is. Az utóbbi években a fogyasztói igények a minőségi pezsgők irányába mozdultak el, így nemcsak a tradicionális pezsgőmárkák magasabb árkategóriájú termékeiben, hanem a piacvezető olasz és német pezsgők keresletében is volt növekedés.

Az import mértéke az elmúlt 5 évben 10-20 ezer hektoliter volt. A fogyasztói igények kiszolgálása érdekében egyre több hagyományosan bor előállításával foglalkozó borászat is elindult a pezsgőkészítés irányába, illetve alapított újhullámos, „fiatal” pezsgőkészítő üzemet. A nagy hagyományú pezsgőgyár mellett ezek a borászatok is egyre több neves, nemzetközi díjat zsebelnek be, amivel a hazai pezsgőgyártás hírnevét erősítik.

A pezsgőgyártás a XIX. században vetette meg a lábát hazánkban. Az első üzem Pozsony mellett, 1825-ben létesült, ezt követően hozta létre a hazai pezsgő-előállítás történetében központi szerepet játszó Törley József a budafoki pezsgőgyárát.

A francia szakemberek segítségével beindított gyár helyszíne ideális körülményeket nyújtott a termeléshez, mind az érlelőpincék tekintetében, mind a pezsgőgyártás alapját szolgáló szőlőfajtáknak megfelelő terroir miatt. Később a pezsgőhöz való szőlő termesztésének súlya áthelyeződött az Etyeki-borvidékre. A pezsgőgyár termékei világhírűek voltak a 20. század első felében, ám sajnos az államosítás nem kerülte el az iparágat, amely a minőség hanyatlásához vezetett. A márkának azonban sikerült átvészelnie a történelem viharait, és napjainkra ismét a hazai piac vezető pezsgőgyártójává vált.

Jelenleg ma Magyarországon közel 60 vállalkozás rendelkezik pezsgő-előállítási engedéllyel.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a hazai agrárium érdekeinek képviselőjeként arra kér mindenkit, hogy pezsgővásárláskor is válassza a hazait!

Fontos tisztázni, hogy nem minden szénsavas bor számít pezsgőnek. A pezsgőkön belül is létezik több kategória, a három legelterjedtebb: a tradicionális eljárással készült, a Méthode transvasée és a tankpezsgők. Szénsavtartalmuk minden esetben egy másodlagos erjesztés során, az élesztők közreműködésével, természetes úton képződik. Ezzel szemben a habzó borok és a gyöngyöző borok esetén mesterséges úton történik meg a szénsav elnyeletése. A két ital között a különbség, hogy más nyomás uralkodik az italok üvegében (gyöngyöző bor 2,5 bar alatt, habzó bor esetében 3 bar-nál nem kisebb nyomás alatt).

A két legelterjedtebb szőlőfajta, amelyek hagyományosan a pezsgő alapanyagának tekinthetők a chardonnay és a pinot noir.

A pezsgőgyártás szempontjából kedvezőbbek a hűvösebb, meszes-karbonátos talajjal rendelkező szőlőtermő vidékek. Világszinten a pezsgők fogyasztása – a 2008-as válság okozta megtorpanást leszámítva – a 2000-es évek eleje óta folyamatosan növekszik, az elmúlt 15 évben az előállítás megduplázódott. Ennek javát az európai pezsgőgyártás dinamikus növekedése adta. A koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés a pezsgő fogyasztására is hatással volt, az európai export 6%-kal, a Champagne borvidék pezsgőinek fogyasztása pedig 20%-kal esett vissza, de a legnagyobb meglepetésre 2021-ben 38%-os fogyasztási növekedést produkáltak a francia Champagne-ok, amivel rekord mennyiségű fogyasztást könyvelhettek el.

Jelenleg a világ vezető pezsgőgyártó országa Olaszország, amelyet Franciaország, Németország és Spanyolország követ. Mindenképp érdemes beszélni az újvilági pezsgők terjedéséről is, hiszen a borokhoz hasonlóan a pezsgők piacán is teret követelnek maguknak, élen az amerikai borvidékek termékeivel, mint a kaliforniai Napa-völgy, valamint Washington és Oregon állam pezsgőivel, amivel az USA már az 5. legnagyobb pezsgő-előállító a világon.

