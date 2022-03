Itt az igazság: ennyire élnek jól a magyar családok az osztrák határ menti településeken

Ez az a megye, ami mindig is Ausztriára, mostanság már Szlovéniára is fókuszál. Nem is csoda, hiszen 182 kilométeren, tíz határátkelővel határos vele, Szentgotthárdnál pedig ott a hármashatár, ahonnan Szlovéniába is szabad a kijárás (ha nincs éppen Covid-korlátozás). Vas megye a nevét a vidéken bőven található gyepvasérc-lelőhelyekről kapta, amelyekre a római kortól kezdve helyi jelentőségű vasgyártás épült, ebből azonban ma semmi sem látszik. Hacsak annyi nem, hogy Szombathely és térsége ma is erősen kötődik a járműiparhoz. A megye ipari termelésének ugyanis jelenleg is több mint a felét a jármű- és járműalkatrész gyártás teszi ki.

Vas megye ásványkincsekben meglehetősen szegény, természetföldrajzát tekintve azonban az ország egyik legváltozatosabb területe, felerészt síkság, nyugati része hegyes, délnyugati része dombos terület. A leghűvösebb tája a Kőszeghegyalja, a legmelegebb a Felső-Zala-völgy és a Vas-Soproni síkság.

Jellemzően aprófalvas, települései 59%-ának 500-nál is kevesebb lakosa van.

Vasban a harmadik legkisebb lélekszámú megye az országban, megyeszékhelye Szombathely, itt 78 ezren élnek. A megye 3336 négyzetkilométeren terül el, összesen 216 települést foglal magában.

Tavaly márciusban-áprilisban durván tarolt a Covid

A világjárvány hatására Vasban 2021-ben kevesebben születtek, és többen haltak meg, mint az előző év azonos időszakában. A megyében tavaly 1597 gyermek jött világra, és 2906 fő hunyt el, így a természetes fogyás a megye népességét 1309 fővel csökkentette. Az élveszületések száma 1,1%-kal kevesebb lett, a halálozásoké 19%-kal több volt, mint 2020 azonos időszakában. Ezzel Vas a megyék között a középmezőnyben helyezkedett el.

Az elhunytak száma az időszakon belül a koronavírus-járvány harmadik hulláma során, márciusban és áprilisban haladta meg a legnagyobb mértékben (33, illetve 62%-kal) a 2020. azonos havi értéket. Egyedül augusztusban hunytak el kevesebben (6,4%-kal) az egy évvel korábbinál.

Tovább emelkedett viszont a házasodási kedv: 2021 első kilenc hónapjában 1532 pár lépett frigyre, 12%-kal több, mint 2020 azonos időszakában.

Határ menti fekvése sokban hozzájárult gazdasága fejlődéséhez

Rengeteg külföldi cég telepedett meg itt, emiatt is van, hogy Vas az egy főre jutó GDP-ben a megyék között jellemzően az élmezőnyben szerepel. A gazdasági húzóerő az ipar. Főbb ágazatok: gépipar, textilipar, bortermelés, élelmiszeripar, vegyipar és faipar. Ezek alapvetően mind exportgazdaságot folytatnak. Négy ipari park is létesült a megyében: a szombathelyi Claudius, a répcelaki, a szentgotthárdi, és a sárvári ipari park.

A top 10 vasi cég a 2020-as lista alapján

Aptiv Services Hungary Kft. (Szombathely)

Schaeffler Savaria Kft. (Szombathely)

BPW-Hungária Kft. (Szombathely)

TDK Hungary Components Kft. (Szombathely)

CELLCOMP KFF (Celldömölk)

LINDE GÁZ Magyarország Zrt (Répcelak)

Allison Transmission Hungary Kft. (Szentgotthárd)

Opel Szentgotthárd Autóipari Kft (Szentgotthárd)

FALCO ZRT (Szombathely)

Swietelsky Vasúttechnika Kft. (Celldömölk)

2021-ben betett a chiphiány, odavágott a megye iparának

A KSH legfrissebb adatai szerint a 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások telephelyein a kibocsátás volumene 2010 és 2019 között Vas megyében emelkedett, a járvány 2020. év eleji kitörése azonban a kedvező irányú folyamatot megtörte, de erről korábban már részletesen ITT írtunk!

2021 első kilenc hónapjában megyék közül csak itt csökkent (2,6%-kal) az ipari termelés volumene.

Országosan ugyanekkor 13%-kal bővült a teljesítmény. A megyei termelési érték 1,1 ezer milliárd forint volt.

A 49 főnél többet foglalkoztató, megyei székhelyű ipari vállalkozások 2021-es év termelési értéke (folyó áron 780 milliárd forint) összehasonlító áron 3,2%-kal kisebb volt, mint az előző év azonos időszakában.

A csökkenést elsősorban a termelés 48%-át adó járműipar kibocsátásának nagyarányú (16%-os) visszaesése okozta,

amit néhány kisebb súlyú terület, például a villamos berendezés gyártása, kohászat, fémfeldolgozás teljesítményének fokozódása sem tudott ellensúlyozni – írta a KSH.

Az ipari értékesítés volumene a termeléshez hasonló mértékben, 3,5%-kal mérséklődött. A forgalom 82%-át kitevő export 6,7%-kal csökkent, a hazai eladások viszont 14%-kal élénkültek. A járműipar piacvesztése mindkét viszonylatban jelentős volt. A belföldi értékesítés fellendüléséhez a többi főbb ipari szegmens mindegyike hozzájárult, legfőképp az élelmiszeripar. A kivitel volumene ugyanakkor a textil- és bőriparban és az egyéb feldolgozóipar és javításban is mérséklődött.

Az építőipar se hozta az országos átlagot

A Vas megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások 2021-es termelési értéke 33,3 milliárd forint volt, ami összehasonlító áron – az országos 10%-os növekedéssel szemben – 18%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest. Ezzel a megyei építőipari szervezetek kibocsátása

a legnagyobb mértékben csökkent a megyék és a főváros körében, és 35%-kal elmaradt

a Covid19-járvány előtti 2019-es évi teljesítménytől is. A csökkenést elsősorban a korábbi beruházási programok kifutása okozta.

Az országos tendenciával ellentétben a megyei építőipari szervezetek megrendelései is csökkentek: a vállalkozások 2021 I‒III. negyedévében 26,6 milliárd forint értékű új szerződést kötöttek, volumenében 4,3%-kal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. A szeptember végi 20,0 milliárd forint értékű szerződésállomány volumene kétharmaddal elmaradt az egy évvel korábbitól, ami a legnagyobb csökkenésnek számított a megyék és a főváros körében.

Csökkent a lakásépítési kedv is

Az országos tendenciával párhuzamosan Vas megyében is csökkent a lakásépítési kedv:

52%-kal visszaesett (országosan 1,7%-kal mérséklődött) az épített lakások száma

az előző év azonos időszaki magas bázishoz képest. Összesen 258 lakást vettek használatba, a lakások 55%-át a megyeszékhelyen, közel 40%-át a többi városban, a fennmaradó részüket községekben adták át. A kisebb városokban kivitelezett lakásépítések száma nem csökkent érdemben, ugyanakkor a megyeszékhelyen és a községekben épülteké számottevően (62, illetve 78%-kal) visszaesett.

Az új lakások 90%-ának vállalkozások, 10%-ának természetes személyek voltak az építtetői. Mindkét építtetői kör lakásépítési aktivitása jelentősen elmaradt az egy évvel korábbitól. 34 lakás szűnt meg a megyében, több mint háromszor annyi, mint egy évvel korábban.

Az országos átlagot valamivel meghaladó mértékben emelkedett a jövőbeni lakásépítési kedv a megyében. A tavaly kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma (588) mintegy harmadával nőtt az előző év azonos időszaki alacsony bázishoz mérten, a két évvel korábbitól ugyanakkor közel negyedével elmaradt.

Nőtt a munkanélküliség

Vasban a 15–74 éves népesség 67,1%-a, 131 ezer fő volt gazdaságilag aktív, számuk 0,8%-kal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. Az aktivitási arány 1,0 százalékponttal meghaladta az országos átlagot.

A munkaerőpiacon 128 ezer fő foglalkoztatottként, 3 ezer fő munkanélküliként jelent meg. A foglalkoztatottak száma csökkent,

a munkanélkülieké nőtt 2020 III. negyedévéhez képest.

A változás iránya mindkét esetben ellentétes volt az országossal.

A foglalkoztatási ráta 65,4%-ot tett ki, ami 0,7 százalékponttal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az arány magasabb volt az országos átlagnál (63,4%).

A munkanélküliségi ráta 2,5%-ot ért el, ami 0,9 százalékponttal meghaladta az egy évvel korábbit. Az arány elmaradt az országos átlagtól (3,9%).

Az inaktívak száma 65 ezer főt tett ki, 0,3%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A változás iránya megegyezett az országossal.

Viszont nőtt a vállalkozási kedv

Vas megyében 2021. szeptember végén – a korábbi időszakokhoz hasonlóan – a 44 ezer vállalkozás nagyobb részét (35 ezer) önálló vállalkozóként, a kisebb részét (8,7 ezer) társas vállalkozásként regisztrálták. Az előbbiek száma egy év alatt 3,2, az utóbbiaké 1,6%-kal nőtt. Ezer lakosra a megyében 173 regisztrált vállalkozás jutott, a vállalkozási kedv az egy évvel korábbihoz képest emelkedett.

2021 I–III. negyedévében

a társas vállalkozások 5,2%-a került csődeljárás, kényszertörlés vagy felszámolási eljárás alá,

0,5 százalékponttal kisebb része, mint egy évvel korábban. Az eljárás alá vont cégek részaránya a kft-k körében 5,0, a részvénytársaságoknál 8,9%-ot tett ki.

Az önálló vállalkozók közül a legtöbben (49%) mellékfoglalkozásúként, 36% főfoglalkozásúként, 16% nyugdíjasként tevékenykedett. Mindhárom kategóriában többen vállalkoztak az egy évvel korábbinál.

Szeptember végén 2,1 ezer egyéni vállalkozás szüneteltette a tevékenységét, vélhetően a járvány csillapodásának hatására számuk 7,0%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az ideiglenesen szüneteltetett egyéni vállalkozások aránya egy év alatt 15-ről 14%-ra fogyott.

Főtevékenységük alapján – az egy évvel korábbihoz hasonlóan – a társas vállalkozások a kereskedelem, a tudományos és műszaki tevékenység, az építőipar és az ipar területén, az önálló vállalkozók a mezőgazdaság, valamint az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágakban fordultak elő leggyakrabban.

Így alakultak a keresetek a nyugati határszélen

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a megyében 391 ezer, az adókedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkereset 260 ezer forint volt. Közfoglalkoztatottak nélkül számolva a bruttó átlagkereset 396 ezer, a nettó átlagkereset 264 ezer forintra emelkedett.

A bruttó és nettó átlagkereset – a közfoglalkoztatottakkal együtt számítva – egyaránt 10%-kal múlta felül a 2020. I–III. negyedévit, folytatva a korábbi időszakok emelkedő tendenciáját. A növekedés üteme meghaladta az országos átlagot, egyben a megyék és a főváros körében az egyik legmagasabb volt. Az alkalmazottak 8,8%-kal kevesebbet kerestek az országos átlagnál.

A bruttó keresetek a versenyszférában 10%-kal, 398 ezer forintra, a költségvetési szférában 9,9%-kal, 375 ezer forintra emelkedtek.

Az átlagkereset a fizikai foglalkozásúaknál 10, a szellemieknél 11%-kal nőtt, ennek eredményeként az előbbiek átlagosan bruttó 332, az utóbbiak 481 ezer forintot kerestek.

A pályakezdő közt az álláskeresők száma itt csökkent a legnagyobb mértékben

Vas megyében az álláskeresők száma 2021. február óta csökken, szeptember végén 4 ezer főt tartottak nyilván. Számuk az országos átlagnál nagyobb mértékben, 34%-kal fogyott a járvány első évére jellemző, egy évvel korábbi magas bázishoz képest, és 1,0%-kal alacsonyabb volt a 2019. szeptemberi értéknél.

A pályakezdő álláskeresők száma (261 fő) 52%-kal kevesebb lett, az országban itt csökkent a legnagyobb mértékben. Az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk 6,4%-ot tett ki.

Az álláskeresők 32%-a legfeljebb 3 hónapja, 41%-a tartósan, egy évet meghaladóan nem tudott elhelyezkedni.

A tartósan állás nélkül lévők száma 17%-kal meghaladta a 2020. szeptemberit. Ezen belül a 13—24 hónapja állást keresők száma nőtt jelentősebben, 34%-kal, amiben a járvány hatása is tükröződik.

Az álláskeresők között a legnagyobb aránya (34%) a legfeljebb az általános iskola 8 osztályával rendelkezőknek volt, emellett 28%-uknak szakmunkás, szakiskolai bizonyítvány, 29%-uknak érettségi, illetve technikum a legmagasabb végzettsége, 9,1%-uk pedig diplomás volt.

Az ellátottak aránya összességében 12 százalékponttal nőtt az előző év azonos időpontjához képest az álláskeresők körében: 16%-uk álláskeresési járadékban, 18%-uk álláskeresési segélyben, 29%-uk szociális ellátásban részesült.

A nyilvántartott állás nélküliek 37%-a ugyanakkor nem kapott semmilyen pénzügyi ellátást.

Szeptember végén 1,7 ezer betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, számuk itt nőtt az egyik legnagyobb mértékben, 52%-kal az egy évvel korábbihoz képest.

Tíz üres álláshelyre 24 álláskereső jutott, 32-vel kevesebb, mint 2020 szeptemberében.

A helyi turizmus itt is, akárcsak Zalában, a hévízre épül

Nagyokat túrázhatunk errefelé az Őrségben, kenuzhatunk a Rábán, vagy muflonok után kutathatunk a Kőszegi-hegységben. Termálvizekből sincs hiány: egészségturizmus, gyógy- és welnessturizmus kapcsán elég csak annyit mondani: Bük és Sárvár... A helyi turizmus itt is, akárcsak Zalában, a hévízre épül: 9 településen 18 kútból jön fel a gyógyvíz, de lefojtott állapotban lévők is vannak, amelyek kihasználásra várnak.

Vas megye szálláshelyei 2021 júliusától már lényegében korlátozások nélkül fogadhattak vendéget. A kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) az év első kilenc hónapjában 640 ezer éjszakát töltöttek a vendégek,

50%-kal, illetve 13%-kal kevesebbet, mint 2019 és 2020 azonos időszakában.

Az év hagyományosan legforgalmasabb hónapjait, a júliust és augusztust is tartalmazó III. negyedévben a vendégéjszakák száma 7,3%-kal csökkent 2019 azonos időszakához mérten, viszont 21%-kal meghaladta a 2020. évit.

A külföldről érkező vendégek 2021. július–szeptemberben 171 ezer éjszakára maradtak, 30%-kal kevesebbre, mint két évvel ezelőtt, de 2020 azonos időszakához képest 77%-kal többre. A belföldi vendégek 333 ezer éjszakát töltöttek a megyei szálláshelyeken 2021 III. negyedévében, ami a 2019. évi értéket 11%-kal, a 2020. évit 4,6%-kal haladta meg.

A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele az első kilenc hónapban összességében 13 milliárd forint, július–szeptemberben 9,9 milliárd forint volt. Utóbbi összeg folyó áron nem csak a 2020, hanem a 2019 azonos időszakit is meghaladta.

Turizmus alakulása Vas megyében (Forrás: KSH)

Vas egyike annak a három megyének, ahol csökkent a kiskereskedelmi forgalom

A koronavírus okozta járvány hullámait kísérő, a kiskereskedelmet is érintő korlátozó intézkedések hatására Vas megye kiskereskedelmi üzleteinek forgalma 2020 áprilisa és 2021 márciusa között július és augusztus kivételével csökkent. 2021 II. negyedéve növekedés, míg a III. negyedévben július és augusztus újabb csökkenést hozott a járvánnyal már érintett előző évi alacsony bázishoz képest.

Vas megye kiskereskedelmi üzlethálózatában 2021 I–III. negyedévében folyó áron 235,4 milliárd forint értékű forgalom realizálódott, az országos 2,6%-a. A kiigazítás nélküli adatok alapján a kiskereskedelmi forgalom volumene – az országos növekedéssel szemben – 1,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A megye egy lakosára átlagosan 929 ezer forint bolti forgalom jutott, 5,6%-kal több, mint 2020 I–III. negyedévében. A mutató értéke alig maradt el az országos átlagtól.

