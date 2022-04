Rengeteg gyermekes csaphat le a támogatásra: még most érdemes pályázni az ingyenmilliókért

Ahogy a Pénzcentrum írja, az MNB által a publikált friss statisztikák szerint a magyarországi bankok februárban 31,09 milliárd forintnyi összegű babaváró hitelt utaltak lakossági ügyfeleiknek. Ez a második legalacsonyabb szám a kivezetéséhez közelítő támogatott kölcsön történetében.

A kifizetések második havi összege az előző hónaphoz képest még így is emelkedést jelent, viszont a hiteltípus így is válságos tavalyi év összes hónapját alulteljesítette. A babaváró mélyrepülése egyébként még a nyáron megindult és azóta az is meglepetésnek számít, ha egy - a mostanihoz hasonló - enyhe növekedést ér el folyósított kölcsönök összege.

A 2022 februárjában kifizetett 31,09 milliárd forintnyi összegű babaváró mindenesetre a tavalyi év azonos hónapjában folyósított, 46,84 milliárdhoz képest 35,7 százalékos csökkenést jelent. A másik két népszerű lakossági hitelforma eközben továbbra is lényegesen jobb számokat hoz, és bár februárban a lakáshitelekre kifizetett teljes összeg is csökkent, a korábbi hónapok eredményeiből úgy látszik a válságot már bőven maguk mögött hagyták. A babaváró persze hamarosan kivezetésre kerül, így a gyengébb számok valószínűleg ennek, és nem a magyarok hitelektől való elfordulásának tudhatóak be.

Nincs is min csodálkozni. A jogosultak köre ugyanis fokozatosan csökken, ez pedig természetes, hogy hosszabb távú visszaesést hozott a babaváró hitelek összegeiben. Az is érthető viszont, hogy a babaváró miért tudta mégis megőrizni relatív népszerűségét. Továbbra is elérhető ugyanis a lakásfelújítási támogatás és hitel, ami, míg a lakáshitelek piacán direkt, a babaváró esetében közvetett módon növelheti tovább a kifizetett hitelek összegét.

A babaváró hitel pedig remekül kombinálható a lakáshitelekkel, akár önerőként. A felújítási támogatás felvételéhez ezért nem mindenki választ lakáskölcsönt, a felújítási munkákat ugyanis a jogosultak személyi hitelből, vagy babaváró kölcsönből is ugyanúgy tudják előfinanszírozni. A babaváró összegét egyébként a hitelintézetek 75 százalékban számíthatják be önerőként a lakáshitel-kérelmek esetében.

Kamatstop A lakáshitelek iránti keresletet a jövőben erősítheti, hogy ahogy a Pénzcentrum is megírta, Október végi szinten rögzítették a lakossági jelzáloghitelek kamatait A decemberben megjelent kormányrendelet szerint referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződés esetén 2022. január 1-jétől 2022. június 30-ig a referencia-kamatláb nem lehet magasabb a 2021. október 27. napján érvényesnél. Az e rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegét nem lehet "hozzácsapni" a tartozáshoz. Mindezt az állami kamattámogatott szerződésekre is alkalmazni kell.

Korábban több felmérés is rámutatott, hogy a babaváró egyik népszerű felhasználási módja a lakásvásárlás volt, az igénylőkhatalmas százaléka költötte erre a kölcsönt. Az ilyen igénylők aránya ráadásul tavaly nőtt az előző évhez képest.

Ennek hatása középtávon is látható volt a babaváró hitelek kihelyezett összegeinek alakulásában. És simán elképzelhető, hogy még hónapokon keresztül sikeresen tartja fent a kivezetés dátuma felé közeledő kölcsön iránti érdeklődést. A hitelezések számának és összegeinek nagyobb mértékű növekedése viszont egyre valószínűtlenebb.

Rengetegen dönthettek a házasság mellett a babaváró miatt

A KSH statisztikái alapján 2022 is jó év lehet a házasságkötések számát nézve. Bár a pandémia miatt rengeteg menyegzőt halasztottak el, ezek jó részét már az elmúlt két évben megtartották, ezért is valószínű, hogy a babaváró áll a házasodási kedv növekedésének hátterében.

Amíg ugyanis a babaváró leggyengébb hónapjának számító januárban a lagzik száma is esésnek indult, most a házasodási kedv is növekedni kezdett. A házasságok növekvő száma persze részben betudható lenne a szezonális hatásoknak, annak üteme és nagysága viszont nagyobb a babaváró bevezetése előtti években megszokottnál.

Bár a házasságkötések száma még mindig alacsony, a korábbi évek trendjeihez képest még így is nagyon sokan kötötték össze az életüket az év második hónapjában. A tavalyi év ugyan kivétel ez alól, hiszen akkor 4093 pár mondta ki a boldogító igent, 2019-ben viszont csak 1883 magyar pár járult az oltár elé, ami jóval elmarad a mostani, 3520-as számtól.

Sietniük kell a babavárót igénylőknek

Mindössze egy éve maradt a jelenlegi kondíciók mellett azoknak, akik szeretnék felvenni a babaváró támogatást. A babaváró támogatásról szóló kormányrendelet szerint ugyanis a kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2022. december 31-éig köthető meg.

Bár a rendeletet akár módosíthatják még, és kitolhatják a határidőt, aki biztosra akar menni, az még az idén elintézi az igénylést. Ez könnyen eredményezheti, hogy élénkül majd a bankok hitelkereslete, illetve az ingatlanpiacon is nőhet az érdeklődés. Sokak számára viszont a közelgő határidő azt jelenti, hogy esélyük sincs megfelelni a feltételeknek. Egyelőre úgy tűnik, az utóbbi tényező érvényesül erősebben.

A házasságkötések számában tapasztalható növekedés is könnyen magyarázható azzal, hogy a magyarok egy végső rohama indult meg a babaváró hitelt kínáló bankokba. Jól látható viszont, hogy a hiteltípus jóval gyengébben teljesít már, mint akár néhány hónappal ezelőtt.

A babaváró bevezetése persze augusztusban történt, ezért a mostani számokat az elmúlt három helyett csak az előző két évvel lehet összehasonlítani. Ez alapján jól látszik, hogy nem csak a 2019-ban jellemző rekordszámokat, de a 2020-as és 2021-es keresletet sem tudja már elérni a babaváró.

Ennek oka az lehet, hogy eddig is szűkült, és a járvány hatására (hiába a kilábalás) mostanra még kisebb lett azok köre, akik jogosultak a babaváró kölcsön felvételére. A határidők közeli lejárta miatt pedig egyre kevesebben fognak megfelelni a babaváró igényléséhez támasztott feltételeknek. Új támogatási formák is megjelentek viszont a tavalyi évben, amik a babaváró népszerűségére is kihatással vannak.

Címlapkép: Getty Images