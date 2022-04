Nesze neked árstop és korlátozás: akciós a magyar liszt Hollandiában

Egy olvasói levél alapján számolt be az Index arról, hogy a Magyarországról exportált búzafinomliszt ottani ára 4 kilogrammos kiszerelés esetén 2 euró. A bejegyzés latolgatása szerint a fotó alapján nem derül ki, hogy ez most akciós-e vagy nem, írja közleményében a blokk.com.

Akciós az, bizony

A raklapos lisztrakás feletti feliratból azért kibogarászható, hogy 4 kiló vásárlásakor ennyi az ár, a csomagolást címkézését nézve pedig ezek a zacskók egy-egy kiló lisztet rejtenek. Tehát négy darab esetén lép be a jelzett ár. Olyan ez, mint nálunk a vegyen többet, akkor olcsóbb tartalmú történetek hosszú sora.

A baj az, hogyan kerül Hollandiába a magyar liszt, amikor gabona exportstop is van.

Persze a gabona nem liszt, csak abból készül. A kormány korábban már betiltotta a gabona exportját, a hazai ellátás biztonsága érdekében: legyen alapanyag a liszthez, kenyérhez. De hát akkor mi történt?

Annyi látszik a fotóból, hogy akkor exportálják a lisztet. Nesze neked árubiztonság! És a legegyszerűbb módon, úgy ahogy van, ékes magyar nyelvű feliratokkal a csomagolásokon, nem vacakoltak az ottani vásárlók kényeztetésével a feliratozásban. Nem sokat bíbelődött az exportőr (ott a neve a gyártónak egyébként a csomagoláson, de nem biztos, hogy ő vitte ki tőlünk, lehetett más vállalkozás is), de a kinti boltos sem.

Itthon közben a kenyér bolti ára márciusban 28%-kal drágult az egy évvel korábbihoz képest. A liszté 18%-kal (ez gyakorlatilag a 2021 március - október közti drágulás, hiszen októbertől árstop van lisztből). De hát lehetne sokkal több árstop nélkül, legalább a kétszeresére kalkulálható a drágulás üteme árstop nélkül.

Vészes jel, hogy a gabonafélék mezőgazdasági termelői ára januárban-februárban 44%-kal nőtt. És a legrémisztőbb, hogy a malomipari termékek hazai gyártásában a belföldi értékesítés árindexe 85%-kal emelkedett. Csaknem kétszeresére az előző évinek.

Az agrárium árait döntő részben a nemzetközi piacok hatásai mozgatják, ez is igaz, főleg a ha sok van, akkor olcsó, ha kevés, akkor drága alapon. És a gyenge forint is rátesz minderre egy lapáttal, tehát amit lehet, nagyon is érdemes exportálni.

Ráadásul még további árnyomás is előrevetíthető az ukrán helyzet miatt is. Tehát nagyon nehéz lesz az árstopból akár kiszállni, akár fenntartani azt. Szép feladvány.

A kedves vásárló pedig kapkodhatja a fejét, mit csináljon majd, hiszen akár ezért, akár azért még az is előfordulhat, hogy kevés lesz a liszt a polcokon.

Címlapkép: Getty Images