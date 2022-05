Ezek a legjobb éttermek most Magyarországon: több vidéki étterem a toplistán

Tegnap este lezajlott a 2022-es Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála. Az Év Étterme a Rumour by Rácz Jenő lett, a Restaurant Best of The Best díjat a Stand Étterem kapta. Az első alkalommal kiosztott Év Koktélbárja díjat a Black Swan Budapest, a Fenntarthatósági Díjat az őriszentpéteri Pajta nyerte el, írja a diningguide.hu.

A Pastry Shop Best Of The Best díjat a Mihályi Patisserie kapta, az Év Cukrászteljesítményéért Menyhárt Attila vehetett át díjat, az Év Cukrászdája pedig a Málna The Pastry Shop lett.

Különdíjat kapott a magyar Bocuse d’Or csapat az Év Szakácsteljesítményéért, az Év Ifjú Séftehetsége a budaörsi Rutin fiatal séfje, Pallag Dávid lett, míg a Dining Guide-Audi Életműdíjasa Pintér Katalin.

Az Év Séfje az osztrák származású séflegenda, Wolfgang Puck, aki a tavalyi évben nyitotta meg első európai éttermét Budapesten, ez a Spago by Wolfgang Puck.

Az Év Éttermi Szervize díjat a Déryné vehette át, az Év Borlapjának nyertese a Felix Kitchen & Bar. Az Év Innovatív Konyhája díját a MÁK restaurant kapta, az Év Ígéretes Étterme pedig a Szaletly Vendéglő és Kert lett.

Új díjkategória a legjobbak legjobbjainak és az ország top koktélbárjának

Az Év Étterme Díj nyertesének kihirdetése előtt átadták a gála legújabb kategóriáinak győzteseit, köztük az új Dining Guide Restaurant Best Of The Best minősítést is.

Az Audi-Dining Guide TOP100 Étteremkalauz idei évben bevezetett nagy újdonsága, hogy a nemzetközi gyakorlatokhoz hasonlóan egy új kategóriát hoz létre a Best Of The Best minősítéssel. A legjobbak legjobbjai besorolással ismeri el azon egységek példamutató minőségét, amelyek az ezt megelőző évek Étteremkalauzaiban minimum 3 évben is a kategóriájuk legjobb helyezését érték el. A Dining Guide Best of The Best helyezését az adott vendéglátóhely addig tarthatja meg, amíg az egység szakmai munkájának vezetése és az egység helyszíne változatlan marad, illetve a teszteléseken mutatott teljesítménye 90 pont feletti számot mutat. A Best Of The Best díjjal elismert vendéglátóhely a kategóriája TOP10-es mezőnyéből kiemelve külön besorolás alá esik

- mondta Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója. Az új kategória első díjazottja a Stand Étterem lett, amely az elmúlt három évben az Év Étterme díj győztese volt.

A tatai Platán Gourmet Étterem séfje, Pesti István séf az elmúlt években már a Platán étteremben bebizonyította, hogy nem kell ahhoz népszerű turistadesztináció, hogy megtalálja a gourmet közönséget. 2021-ben a Platán Tata formációk egy új fine dining koncepcióval, a Platán Gourmet étteremmel bővültek ki, amely egyértelműen egy ízig-vérig magas minőségű gasztronómiát felvállaló koncepció. A konyhai stílus nehezen kategorizálható, a vidéki éttermek utóbbi években trendszerű farm-to-fork koncepcióját elkerülve, inkább a nagyvárosi kozmopolita gondolkodásmódot képviseli. A 10 és 12 fogásos degusztációs menüket kínáló étterem alapanyaghasználata rendkívül változatos, a választék részét képzik többek között a tengeri halak, a langusztino, a borjú bríz, a galamb. Az étlap egyértelműen a séf erős és egyedi fúziós gasztronómia gondolkodását, világát tükrözi.

TOP10+2 Étterem:

Rumour by Rácz Jenő

Platán Gourmet Étterem

Essência Restaurant - Tiago & Éva

Salt Budapest

Pasztell

Borkonyha Étterem

Babel Budapest

Arany Kaviár

Costes Restaurant

42 Restaurant & Bar

Costes Downtown

Laurel Budapest

