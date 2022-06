Termeli a dollármilliárdokat ez az újabb őrület: így vesznek rá, mire költsd a pénzed

Sokan viccelődnek azzal, hogy mára egy-egy online játék sokkal inkább hasonlít egy interaktív reklámra. És nem is járnak olyan messze a valóságtól: mialatt az ingyenes mobiljátékok bizonyos időközönként az arcunkba tolnak egy-egy félperces, kötelezően megnézendő hirdetést, a nagy játékosok már egészen más ligában játszanak, írja a Pénzcentrum.

Hogy érzékelhető legyen, mekkora üzletről van szó: az egyik legnépszerűbb lövöldözős játék, a Fortnite csak a tavalyi évben 5,8 milliárd dollár bevételt termelt a kiadó Eipc Games-nek, a 2018-as megjelenés óta több, mint 20 milliárd dollárt. Úgy, hogy egyébként maga a játék ingyenes, csak a reklámbevételek és az alkalmazáson belüli vásárlások hozzák a pénzt. Hogy magyar ésszel is felfogható legyen ez a pénzösszeg: Bosznia-Hercegovina teljes 2020-as GDP-je ennél valamivel kevesebb, 19,95 milliárd dollár volt.

Abból a szempontból a bevételek nem meglepőek, hogy a játéknak világszerte a 2021-es adatok szerint 400 millió regisztrált felhasználója volt. És egy korábbi felmérés szerint a megkérdezett játékosok 68,8 százaléka költött pénzt a játékon belüli vásárlásokra, és átlagosan kb. 85 dollárt (mai árfolyamon 32 ezer forintot) költöttek.

De ami még ennél is jelentősebb adat: a Fortniteban pénzt költő válaszadók közül 37 százalék addig egyáltalán nem vásárolt netes játékokon belül semmit.

Tehát a játék olyan emberek zsebéből is képes volt kiénekelni a pénzt, akik mindaddig egy fillért sem költöttek ilyesmire. Így pedig már kézenfekvő az is, hogy a marketing-gépezet is beinduljon.

Az utóbbi években szinte nem volt olyan hollywoodi szuperprodukció, amelynek karakterei ne köszöntek volna vissza a játékban. Sőt, Cristopher Nolan Tenet című filmjének előzetesét is a Fortnite játékosai láthatták először. Volt kampány a 2018-as foci-világbajnokság kapcsán, és az NFL is megjelent már a Fortnite-karakterek között.

Sőt, lehet még tovább is fokozni: több online koncert is volt már a játék történetében. 2020 áprilisában élő bulik híján például Travis Scott is a Fortnite-ban lépett fel. De volt Marshmello koncert is, és Ariana Grande is énekelt már a játékban. A koncerteket több millió játékos követte, nyilván voltak köztük olyanok, akik csak ezek miatt regisztráltak be, illetve lehettek páran azok is, akik azelőtt nem is ismerték az előadókat, win-win.

Címlapkép: Getty Images