Ilyen autót vehetsz most egymillió forintért itthon: itt a friss márkalista

Tavaly éves szinten 818 ezer tulajdonosváltással rekordot döntött a használt autók piaca. Az idei első negyedév további 12%-os emelkedést hozott: 221 443 használt autó cserélt gazdát az első negyedévben, év végére a használtautó-piac tranzakciós száma új rekordot döntve akár a 900 ezret is elérheti - mondta korábban a Pénzcentrumnak Katona Mátyás, a használtautó.hu autópiaci szakértője.

2022 első fél évében 68 965 import használt személyautót hoztak forgalomba Magyarországon, ami a tavalyi hasonló időszakban regisztrált 62 836 darabhoz képest 9,8 százalékos növekedés - áll a JóAutók.hu legújabb, a Datahouse adatai alapján összeállított közleményében. Halász Bertalan, a cég vezérigazgatója a közleményben felhívta a figyelmet arra, hogy a használtautó-behozatalt továbbra is a szűkös újautó-kínálat tartja viszonylag magas szinten, az első fél évben mindössze 57 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, 11 százalékkal kevesebbet, mint tavaly hasonló időszakban.

A behozott használt személyautók több mint harminc százalékát három márka - a Volkswagen 11,6 százalékkal, az Opel 10,2 százalékkal, a Ford 8,6 százalékkal - teszi ki, ezeket egyenként 5-6 százalékos részesedéssel a Toyota, az Audi, a Hyundai, a BMW és a Mercedes követi.

De mit kapunk kétmillió forint alatt a kereskedésekben?

Folyamatosan gyengül a forint az euróval szemben, emiatt az új autók árai is nőttek egy ideig, ami kihatott a használt autók piacára is. Mostanában épp egy fordított tendenciát érzékelek, visszaesett az új autók ára, és megugrott a használt autóké. A drágulási folyamatokra, a piac alakulására az a jellemző, hogy ha megvan a kereslet, emelkedik az ár. Ha nincs kínálat autóhiány miatt, akkor szintén nőnek az árak. Magyarországon idén előállt mindkét helyzet, egyrészt a támogatások miatt, másrészt a hiány az autógyárak kapacitáscsökkenése miatt, ami szintén több okra visszavezethető, a legkézenfekvőbb a szomszédos orosz-ukrán háború miatti kábelhiány, de a chipellátás már korábban is akadozott.

A magyar használtautó-import import elsődleges célországa továbbra is Németország, így nem csoda, hogy a Volkswagen a legkelendőbb ezek közül a járművek közül, a Golf, a Polo vagy a Passat.

Jelenleg a tíz évesnél fiatalabb, alapkategóriájú autók ára kétmillió forint fölött kezdődik, de például a legnépszerűbb népautók közül egy 11 éves Volkswagen Golf ára nálunk 2,5 millió forint körül van

- mondta el kérdésünkre Gulyás József, a nyíregyházi 3G Autó ügyvezető tulajdonosa.

A hasznaltauto.hu statisztikája szerint a legtöbbet kattintott autók sorrendje: Volkswagen, BMW, Mercedes. Tehát a német autók iránti kereslet túlsúlya érzékelhető továbbra is. Ugyanakkor nem elhanyagolható az a tény, hogy a használt autók mennyisége mintegy 30-40 százalékkal visszaesett tavalyhoz képest. A weboldalon egy éve még 100 ezer járművet hirdettek, most nyáron már alig több mint hatvanezer autót kínálnak megvételre.

Egymillió forintért és az alatt 15 éves és annál régebbi autókat tudunk vásárolni, ennél fiatalabb személygépkocsira ennyiből mostanában már nem futja. Kétmillióig azért jobb a helyzet, 10-15 év közötti Opelt, Fordot, Renault-t, Peugeot-t, Citroënt vagy Suzukit kaphatunk a pénzünkért. Ha Toyota Yarist venne valaki, akkor 15 évesnél öregebbel kell beérnie, de igaz ez a szintén nagyon népszerű Honda Jazz-re is. Korábban rengeteg Suzuki Swiftet értékesítettek a kereskedők az országban, ma már nem ez a legnépszerűbb modell - külföldön sincs sok belőle - , ráadásul kategóriájához képest elég magas az ára.

Természetesen a fent felsorolt autók alacsonyabb kategóriájú modelljei értendőek, például Opelnél a Corsa, ami átlagosan még csak 100-200 ezer kilométert futott.

A kis autók közül az Opel Corsa, a Ford Fiesta, a Renault Clio, a Peugeot 207 a legnépszerűbb, ebben a sorrendben, és ezek az autók megbízhatóak is még ilyen árkategóriában is. A 10 év fölötti, középkategóriás modellek esetében a Renault Megane a legolcsóbb, de Peugeot 307-et vagy egy jó állípotú Opel Astra J-t is is ki lehet fogni ilyen árfekvésben.

Ha valakinek csak egymillió forintja van az autóvásárlásra, be kell érnie a 15 évesnél öregebb autókkal, azokból is elsősorban a kisautó kategóriával.

Opel Corsából a legfiatalabb, amit egymillió forint alatt találtunk, egy 2009-es, 1,2-es dízelmotorral rendelkező autó volt 880 ezer forintért, 230 ezer megtett kilométerrel a szervizkönyvében.

Volkswagen Golfból egy 2008-as, 1,6-os benzinmotoros, 403 ezer kilométert futott V Variant modellt találtunk 900 ezer forintért.

Toyota Yarisból egy 2004-es 998 köbcentiméteres, benzinmotoros 207 ezer kilométert futott modellt találtunk 990 ezer forintért.

Suzuki Swiftből egy 2008-as, 1,3-as benzinmotoros, négyszemélyes modellt találtunk 950 ezer forintért, 190 ezer megtett kilométerrel a háta mögött, az első tulajdonostól kínálták megvételre.

Erre figyeljünk, ha használt autót veszünk

Az elsődleges és legfontosabb, hogy le legyen szervizelve az autó, a kilométerfutását pontosan le lehessen informálni, illetve arra is figyeljenek a vevők, hogy kapnak-e garanciát az autóhoz. Sok kereskedésben bizományban van elhelyezve a jármű, és és abban az esetben bizony nincs rá szavatosság, csak akkor, ha hivatalosan kereskedői tulajdonban van, a kereskedő értékesíti.

Mint megtudtuk, nemrégiben módosult a jogszabály, mely szerint most már egy év jótállás, szavatosság vagy garancia, ahogy tetszik, az összes autón kell, hogy legyen, még a 30 éves kocsin is.

Ez persze a komoly, fő egységet érintő hibákra érvényes csak, mint például a motorhibára, a nem kopó alkatrészekre, a rendszeres karbantartást igénylő, kopó alkatrészekre nem érvényes. Tehát, ha a főtengely elrohad, vagy elszakad a vezérműszíj, elromlik a klíma, abban az esetben nincs garanciális javítás vagy csere.

A vezérműszíjra nem vonatkozik a szavatosság, ami érthető is, hiszen öreg autónál sokszor már nem vagy csak nehezen visszakövethető, mikor volt cserélve ez az alkatrész. Ha viszont menet közben szakad, előfordulhat, hogy a bontóban végzi a jármű. Ezért érdemes mindenképp megnézetni a vásárlás után egy szakemberrel. Ugyanilyen fontos, hogy a fékeket ellenőriztessük, hiszen a szakember szerint a legtöbben nem cseréltetik ki őket eladás előtt, márpedig egy 10 évnél idősebb kocsi esetében erre is fokozottan érdemes figyelni. Ugyanez lehet a helyzet a klímával is, érdemes autóklímáshoz elvinni egy feltöltésre. Ennek az előnyeiről itt írtunk részletesen.

Csodát mindenesetre nem szabad várni egy 10 évesnél öregebb autótól. A legtöbb vevő beleesik abba a hibába, hogy tökéletes kocsit akarna ennyi pénzért is, de kompromisszumokat kell kötni az észszerűség határain belül. Ha nagyon kedvezőnek tűnik az ár a márkához és a kategóriához képest, akkor biztos, hogy van valamilyen rejtett hibája - amit a vevő előtt rejtegetnek -, azért kerül annyiba, tette hozzá Gulyás József.

Arra is érdemes odafigyelni, hogy magánszemélynek kereskedő kizárólag érvényes műszakival rendelkező járművet adhat el. Egy ideje pedig komolyabban veszik a műszakit, mint még jó pár éve, és ha mondjuk kigyullad valamilyen jelzőfény a műszerfalon, netán motorhibát jelez, akkor teljesen biztos, hogy az autó bukja a vizsgát. De ez így is van rendjén, így helyes, hisz ez alapvető közlekedés-biztonsági érdeke mindenkinek, egy műszaki hibás autó balesetveszélyes.

A behozatalt visszafogó tényezők ellenére a JóAutók.hu várakozása szerint az importált használt autók mennyisége éves szinten meghaladja majd a tavalyi 132 ezres szintet. Az újautó-piacon ugyanis a következő hónapokban is fennmarad a hiány, a megrendelt új autókra vonatkozó várakozási listák csak fokozatosan kezdenek majd rövidülni, ami továbbra is fokozott igényt támaszt a használt autók iránt.

