Fillérekért vehetsz házat ezeken a magyar borvidékeken: 2 millió alatt is van ajánlat

Mielőtt belefutnánk abba, hogy régen minden jobb volt, a vidék kapcsán azért ne feledkezzünk meg arról, hogy pár évtizeddel ezelőtt, hacsak nem kiemelt borvidékről vagy turisztikai célpontról volt szó, alig volt értéke a szőlőhegyeknek és rajtuk a présházaknak. Ez jó volt annak, aki például a Zalai-dombság vagy a Vasi-Hegyhát legszebb dűlőin pár tíz ezer forintért (!) kis présházzal szőlőbirtokot akart vásárolni, de rossz volt annak, aki kénytelen volt eladni családi örökségét, mert nem volt ki megművelje. Ha az idősek felhagytak a szőlőműveléssel, inkább elajándékozták vagy parlagon hagyták a hegyet, kivágták a munkaigényes szőlőtőkéket, helyette gyümölcsfákat telepítettek, aztán hétvégi nyaralóként használták tovább.

Ezek a pincék és birtokok mostanság már azoknak a kispénzű, vidékre vágyó embereknek is megoldást jelenthetnek, akik másképp nem könnyen juthatnak ingatlanhoz.

Magyarországon jelenleg is rengetegen laknak már ilyen lakóingatlannak nem minősített kisebb épületben (melléképület, gazdasági épület, borpince, üdülő), amelyet maguk építettek vagy újítottak fel. Nevezhetjük őket miniházaknak is, hiszen egyre népszerűbbek az ilyen alternatív lakhatási formák, a gurulós vontatható házak (tiny house), konténerházak vagy mobilházak mellett- de erről Herendi-Molnár Zsuzsannával, a Miniházakért Magyarországon Civil Társaság korábban a HelloVidék külön is beszélgetett. A civileknek pont az a céljuk, hogy a lakhatásra alkalmas (bár kisebb) épületek lakóingatlanná avanzsáljanak - legyenek akár külterületen vagy zártkertben, vagy egy külterületi pincesor közepén, ezáltal pályázati pénzt kaphassanak például szigetelésre, nyílászáró cserére vagy napelemes rendszerre és lakóik végre állandó lakcímként jegyeztethessék be őket. Merthogy a külterületi ingatlanokra egyelőre semmilyen állami támogatás nem jár.

Ennek ellenére egyre nagyobb divat Covid-után ilyen -mezőgazdasági besorolás alá eső hegyeket-pincéket vásárolni.

Nem egy olyan külföldön élő magyart ismerünk, akik például a Káli-medence csodaszép vidékén, elhagyott pincéket vásároltak meg, és ott építenek maguknak hétvégi házat. Hiszen, ahogy múlt heti nyaraló-körképünkből is kiderül, a Balaton-part közelében gyakorlatilag 20 millió alatt nem nagyon lehet nyaralóhoz jutni. Erre a problémára is remek megoldás lehet egy hegyi pince.

Ezért is gondoltunk úgy, hogy körbenézünk, mennyiért lehet ilyen mezőgazdasági besorolású hegyet, pincével vásárolni. Olyan szőlőbirtokokat keresünk, amelyeken szilárd falazatú építmény is található, gondolva arra, ha valaki lakáscéllal vagy nyaralóként szeretné használni - ne kelljen teljesen újat építeni. Bár, tegyük hozzá itt az elején - a válogatásunkban szereplő birtokok jó része akár borászkodásra is alkalmas, nem kell feltétlenül csak nyaralóban gondolkodni…

Mennyiért lehet most vidéken ingatlanhoz jutni?

A Duna House Barométer idei első negyedéves adatai szerint vidéken átlagosan 26 millió forintért lehet egy téglalakáshoz jutni – amelyhez az állami támogatás 2, 3, 10 vagy 38 százalékát tehetné ki a vételárnak. Adataik szerint 2019 harmadik negyedévében, a falusi CSOK bevezetésekor egy vidéki, háromgyermekes család akár a kiszemelt ingatlan árának felét is ki tudta egyenlíteni a támogatás összegéből.

Ha külterületen pincét-présházat, hétvégi nyaralót veszünk, állami támogatásokról ne is álmodjunk, viszont ha van egy kis megtakarításunk, nem vágyunk mindenáron tóparti weekendházra, meseszép panorámájú, szomszéd nélküli birtokokhoz juthatunk, akár pár millió forintért is.

Az ország borvidékein jelen pillanatban – az Ingatlan.com adatbázisában - 15 millió forintig összesen 183 pince, présház várja új tulajdonosát. Így oszlik meg területileg (a teljesség igénye nélkül):

Balatoni borvidék: 34 találat

Tokaj borvidék: 20 találat

Egri borvidék: 18 találat

Zalai borvidék: 15 találat

Bükki borvidék: 14 találat

Tolnai borvidék: 9 találat

Mátrai borvidék: 3 találat

Móri borvidék: 2 találat

Soproni borvidék: 1 találat

Akár egymillió alatt is lehet saját pincénk

Az Ingatlan.com ajánlatában 17 darab 1,5 millió forint alatti pincét találtunk. Mind közt az egyik legolcsóbb ajánlat a Pest megyei Ócsán, az Öregszőlőkben található. Itt eladó a soron egy beomlott pince, kép sajnos nincs hozzá, így csak sejthető, hogyan is nézhet ki egy félmillióért kínált, magában álló, vagyis már alig álló pince. Öregszőlők egyébként külterület, amely része Ócsa város területének, amelynek központjától számítva nagyjából 2 kilométer távolságra található. Jellegét tekintve mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakótelep, illetve lakóhely, mezőgazdasági jellegű tanyák.

600 ezer forintért eladó a szóládi Európa-díjas löszpice sor egyik pincéje is. Az ingatlan a Balatontól kb. 7 km-re található. A történet szépséghibja, hogy mindössze 1 négyzetmétert írnak teleknek, valószínűleg az ingatlan valóban egy löszfalba vájt pince lehet. Egyike azoknak, amelyek a II. világháborúban búvóhelyként is szolgáltak. A pincék kuriózuma egyébként, hogy hőfokuk egész évben állandó, így kiválóan alkalmasak bor tárolására.

A szóládi 1 négyzetméteres kínálat (Forrás: Ingatlan.com)

Egerben is, a Károlyvárosban kevesebb, mint egymillió forintért (900 ezerért) eladó pince, rajta egy présház, de szőlőbirtokot még itt sem írnak a területhez. Még mindig másfél millió forint alatt járva Őrtilosban, Földvárhegy Őrtilos szőlőhegyén, a Duna-Dráva Nemzeti Park szívében, a Dráva és a Mura találkozásától nem messze eladó egy zártkert besorolású pince. A területen található egy (kályhával) fűthető, 2 szintes, 2 helyiséggel és külön nyíló borospincével rendelkező épület és egy tároló. A területre az áram bevezethető. Mindez 1,2 millió forintba kerül, amihez már 1676 négyzetméter telek is tartozik.

Borospince Egerben, egy használt autó áráért (Forrás: Ingatlan.com)

Azért vannak még figyelemreméltó ajánlatok: Zalakaros az egyik legkedveltebb fürdőhely, nemcsak gyógyvízéről híres, hanem arról is, hogy közel a Kis-Balaton. Itt egy 4445 négyzetméteres területen 1,39 millió Ft-ért egy 30 négyzetméteres présházat találtunk, amit eladásra kínáltak. Azt írják róla, hogy a kétszintes 15+15 m2 alapterületű tégla épület statikailag jó állapotban van, de a falazaton kívül minden felújítandó, a tető hiányzik. A terület elfásodott, többnyire akácfákkal benőtt, amik engedély nélkül kitermelhetők. A telken áram és víz nincs. Nagyobb baj, hogy az áram behozatala a hálózatról nem megoldható. Viszont 10 perc sétára gyönyörű horgásztó található és a zalakarosi fürdő is csak néhány perc autóval.

Romos zalakarosi présház - sok-sok akáccal az udvarán

Egy használt autó áráért már nekiállhatunk a borkészítésnek is

Az országos ingatlanpiaci kínálat akár bőségesnek is nevezhető, ha 1,5 és 2 millió forintos árkategóriás eladásra váró ingatlanpiacot böngésszük. Összeszámoltuk, ebben az árfekvésben is 17 présházat találunk, többnyire azonban még üres telkekkel.

2 millió forintért a Zala megyei Gősfán például 1590 négyzetméternyi szőlőt is vehetünk, 40 m2-es pincével, felszerelésekkel együtt kompletten. Víz és villany nincs a házba bekötve.

Zala megyei présház 2 millióért

Az 3-5 milliós pincékbe akár már el is nyaralgathatunk

3 és 5 millió forint fölött már egészen szép kis hétvégi háznak való területeket is kifoghatunk. Kaposváron például a Kenese dűlőben eladó egy zártkerti ingatlan, állítólag gyalog 10 percre a buszmegállótól. A 2500 nm-es telken lévő, szerkezetileg kitűnő állapotú téglaházban wc, konyha, sőt még fürdő és egy szoba is van. A leírás szerint a tetőtérben is kialakítottak két szobát. A ház alatt pince található, plusz körülötte 2 melléképület is áll. Az utcában van vezetékes víz, a fűtés pedig cserépkályhával megoldott. Mindezt 3,9 millió forintért kínálják.

Kaposvári pince 4 millió alatt (Forrás: Ingatlan.com)

Falumúzeumban találni ilyet

Eladó Oszkó szőlőhegyének egyik legöregebb és egyben talán legkülönlegesebb présháza 2100 m2-es zártkerttel. Lakó-présházként épült több 100 évvel ezelőtt és még a múlt században is éltek benne. A zártkert egy völgybe nyúlik le, az épület lent a völgyben, a kert fent a domboldalon, ahonnan csodás látvány terül elénk a vidékről.

A ház eredetileg 4 osztatú, 13,41 m2 lakószoba, két pici ablakocskával; 7,94 m2 füstös konyha, ma már egy hatalmas búbos kemence nyílik innen; 15,89 m2 préstér, födém nélküli, nagy belmagassággal; 16,92 m2 pince, körben 20x50 cm-es gerenda falakkal és gerenda födémmel. És akkor még mindig csak 6,7 millió forintnál járunk.

Oszkói présház 6,7 millióért (Forrás: Ingatlan.com)

Még egy tuti ajánlat: 15 percre a Balatontól, ami akár még nyaralónak is megállná a helyét

Zala megye, Várvölgy szőlőhegyén, Balaton és Hévíz közelében, szuper panorámás présház, szőlő, gyümölcsös eladó. A telek a "Kávölgy szőlőhegyen" fekszik, ahonnan pompás örökpanoráma nyílik az ikonikus Mulatódombra és a hegyekkel körbeölelt völgyre. Várvölgy egy várakkal körbevett völgy mellett fekszik, ahonnan teljes rálátás nyílik Balról a Rezi várromra, szemben Zalaszántó és a Sztúpa fehér csúcsa, jobbról a különleges alakú Tátika bazalthegy veszi körbe a szép zöld völgyet. A telek nagy részén művelt, bőven termő szőlő, vegyes fehér és vörös fajtákkal.

A telken áll több bőséges gyümölcsöt adó, gondozott fa. A présház mellett álló öreg körtefa különlegesen szép, és hatalmas mennyiségű jól feldolgozható pirosbélű édes körtét terem. A présház kétszintes, szintenként kb 20m2 alapterületű. Balaton és Hévíz közelében. Balaton-part, strand 15 percre. Hévízi tó, termál wellness kb 20 percre. Hogy mennyiért kínálják? 12,5 millióért már a miénk is.

Várvölgy - Balaton (Forrás: Ingatlan.com)

Itt a másik véglet, ahol a határ a csillagos ég: profi borászatok is eladók

Hogy teljes legyen a körkép, folytassuk a milliárdosoknak címzett ajánlatokkal. Aki megengedheti magának, miért is gondolkodna kicsi présházban, amikor egy komplex borászatot is vehet magának? Az Ingatlan.com adatbázisában nem egy többszáz hektáros, történelmi borvidék frekventált dűlőin található pincészet is keresi új gazdáját. Világörökségi területen, védett TOKAJI BORVIDÉKEN 21 hektár saját tulajdonú, 740 nm-es ( 450+300 nm) borászati üzem és vendégház 900 millió forintért eladó.

Ez már szőlőbirodalom, ráadásul Tokaj egyik legjobb dűlőjén (Forrás: ingatlan.com)

Harmadennyiért, 309 millió forintért 43 000 m2 Szőlőskert-pincét vásárolhatunk közel a Balatonhoz, a Káli-medencében is, mondani sem kell, hogy lenyűgöző természeti környezetben. Itt kínálnak még egy magas készültségi fokkal rendelkező 2016-ban épült vendégházat, borospincéket, vinotékát 530 m2-en.

A panoráma sem utolsó (Forrás: ingatlan.com)

