Drága mulatság lehet a kazáncsere: mutatjuk, mire kell figyelni, mielőtt belevágnál a korszerűsítésbe

Elég fájdalmas felismeréssel szembesült a Pénzcentrum olvasója: hiába cseréltette ki a tavalyi évben a 30 éves gázkazánját, az új sokkal többet fogyaszt, mint a rendszerváltás előtt gyártott darab. És ez egy komoly, 65 ezres különbözeti csekket eredményezett az éves leolvasás után (átalányban fizeti a számlákat).

A rezsemelés után ez az összeg kb. a hétszeresére, azaz nagyjából 455 ezer forintra emelkedne, hiszen minden bizonnyal túlfogyasztásként kerülne elszámolásra. De a történetet mesélje el ő maga:

Már évek óta vacakolt a régi, Ferolli gyártmányú cirkónk, az utóbbi időben minden szezon előtt jött egy 30-60 ezres javítás. Tavaly szeptemberben a szaki már úgy számolt, hogy szinte mindent ki kellene cserélni a készülékben, ami már a százezres kategória lenne, és nem is biztos, hogy utána tökéletesen működne. Úgyhogy felajánlotta, hogy tud hozni egy ugyanúgy nyílt égésterű, de újabb, 24 kW-s, Aritson márkájú készüléket, hogy a kéményt se kelljen átépíteni, mert arra már végképp nem volt pénzem. Meg is egyeztünk 600 ezer forintban készülékkel, munkadíjjal együtt, másnapra itt is volt a kazán, a szaki be is szerelte. Igaz, fűtés tekintetében csak C-energiaosztályú, de gondoltam, mégiscsak takarékosabb lesz, mint a régi, 30 éves cirkó. Erre jött a hatalmas gázszámla

- mesélte olvasó, aki családjával egy 130 négyzetméteres családi házban él, amelynek a homlokzata le van szigetelve, de az ablakcserét már nem tudták megejteni, a radiátorok pedig viszonylag újak az ingatlanban, kb. 10 éve, a költözéskor kicserélték őket.

Újabb, de többet fogyaszt: tényleg lehetséges?

A logika valóban azt diktálná, hogy egy modernebb eszköz jóval takarékosabb, mint a 30 éves, ám mint a Víz-, gáz, fűtéstechnika szaklap kiadóvezetőjétől megtudtuk, a matek nem ennyire egyszerű. Szilágyi László szerint az olvasónk az egyik legalapvetőbb hibát követte el: bárminemű tervezés nélkül, ad-hoc ugrott bele a műveletbe, nem lett felmérve az épület energiaigénye.

Alapvetően a szerelő részéről nem volt galádság eladni a már ugyan betiltott, de még raktáron maradt készüléket az olvasónak, de a műveletet mindenképp meg kellett volna előzze egy konzultáció egy energetikai tanácsadóval. Ugyanis, ha más energetikai korszerűsítés nem történt, akkor a beruházási költségeken tényleg spórolhatott, de a későbbi, fenntartási költségekben ez visszaüthet! Gyakorlatilag nem is történt fűtéskorszerűsítés, én ezt inkább szintentartásnak nevezném ebben a formában

- húzta alá a szakember, aki elmondta, manapság 30-50 ezer forintért csinálnak az erre szakosodott cégek komplex energetikai felmérést. Bár ez nem kevés pénz, de pontos képet kapunk arról, merre kell elindulni a korszerűsítéssel, milyen lenne az ideális készülék - egyébként a Magyar Mérnöki Kamara oldalán is kérhetünk energetikai tanácsadást, ingyenesen.

Címlapkép: Getty Images