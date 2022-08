Csapás érte a magyar méhészeket: nem túl fényes a helyzetük

A mézünk minősége kiváló, a mennyisége közepes. 40 éve foglalkozom méhekkel, de a mostani időket össze sem lehet hasonlítani az akkorival

- vélekedett az általunk megkérdezett mezőkövesdi Bodó Méhészet.

Mint megtudtuk, a jelenlegi mennyiségeket 60 méhcsalád megtermelte, ma 100 család szükséges ehhez. Arról nem beszélve, hogy a kiadások is a duplájukra nőttek, és minél több a család, annál több a kiadás is. Bár lehet, nem is gondolnánk nagy tételnek, de például az üvegek, a tetők és a címkék árai is megduplázódtak. Nem szabad megfeledkezni a munkaerőről sem, ami csoda, hogy egyáltalán van. Az igazi termelői méz árát így is vannak olyanok, akik sokallják, ezért sokan nyúlnak a boltokban a kétes eredetű „macis mézhez”, és ez a szokás a Bodó Méhészet szerint lehet, hogy tovább fog terjedni a növekvő árak miatt. Az említett költségnövekedések ellenére ők nem tudnak, vagy inkább nem mernek árat emelni, hiszen, mint mondták:

Az emberek a hasukat fogják inkább elhanyagolni, nem a számlákat. Ezért számítunk arra, hogy valamelyest csökkenni fog a kereslet.

A hőség sem segített, sőt

Az általunk megkérdezett méhészek, mint fogalmaztak, kegyetlen a munka ebben a hőségben, volt, hogy egyszerűen nem is bírták a forróságban a munkát. Egy fontos dolgot is megemlítettek, miszerint egyre több az önbeporzó napraforgó, ezeken pedig a méhek éhen halnak. Ha az ő térségükbe is elérnek ezek a napraforgók, akkor lehet számolni azzal, hogy ez a mézfajta is jelentősen csökkenni fog. A kegyetlen szárazságot jól mutatja az is, hogy a lucerna igen mély gyökérzettel rendelkezik, de ennek ellenére szinte teljesen kiszáradt.

Régebben 30 kaptárból 14 hordó akácmézem lett, most pedig 100 családdal tudtam 10 hordót termelni és a napraforgónál is hasonló a helyzet. Persze, régen is volt aszály, de ennyire nem nyomta rá a bélyegét a munkára. Arról nem beszélve, hogy bőségesen volt repce, akác, mustár, napraforgó, tisztesfű, sőt, még vaddohány is, amiből méz készülhetett

- vélekedtek a Bodó Méhészettől.

Megjegyezték azt is, hogy az éghajlatunkkal a 80-as évek végén kezdődtek el a problémák, azóta pedig rohamosan romlik. Az erdő is, ahová majdnem 40 éve járnak vándoroltatni, közel sem a régi formáját ölti már. Kiszáradt a benne található tó, meg vannak égve a növények, megváltozott a klímája és van olyan része is, amit felszántottak. A szakemberek szerint akkor lehet szép sikereket elérni, ha három tényező megvan: a megfelelő időjárás, a virág és az egészséges méh. Ha ezek megvannak, akkor nagy gond nem lehet.

Mit hozhat el a rezsiárak növekedése az ágazatban?

Jósolni nem lehet előre, a Bodó Méhészetnél viszont úgy gondolják, hogy a méz is azok közé az élelmiszerek közé tartozhat, amit az elsők között hagyna el a legtöbb ember, hogy valamennyit spóroljon. Mint mondták, ők az iskolakezdésnél fogják látni először, hogy pontosan mi is lesz a helyzet, a piacokon egyelőre még nem érzékelik azt, hogy kevésbé keresnék a termékeiket - ugyanez igaz az online eladásokra is. A többi pedig hamarosan kiderül.

