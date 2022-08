Sok családnak járhat, mégis kevesen tudnak róla: itt igényelheted a havi 40 ezres extra támogatás

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutolsó adatai szerint 2021-ben már minden járásban működött elérhető bölcsőde. A férőhelyek száma 6347-tel nőtt öt év alatt, a beíratott gyermekek száma pedig 2017-ről 2021-re 6,9 százalékkal 47 177-re nőtt. 2021-ben az ország 2320 településén, mintegy 56 ezer gyermek számára (az érintett gyermekek 20,1%-a) nem volt helyben, közvetlenül a lakóhelyén elérhető napközbeni ellátás, ami 1 százalékpontos javulás 2020-hoz, és 5,5 százalékpontos javulás 2017-hez képest. Viszont még mindig a gyermekek egyötödének nem jutott hely, és sokszor nem ott van sok férőhely, ahol sok a jelentkező. A területi egyenlőtlenségeket támasztja alá az is, hogy a 2020/2021-es nevelési évben férőhely hiányában elutasított gyermekek száma (halmozott gyerekszám) 2875 volt, míg a működő férőhelyek száma országosan 5705-tel meghaladta a beiratkozott gyermekekét.

A 2019. februárban meghirdetett Családvédelmi Akcióterv célul tűzte ki, hogy 2022-ig 70 ezerre emelkedjen a férőhelyek száma. A KSH adatai szerint 2019-ben 48.702 bölcsődei férőhely működött hazánkban, és a bölcsődei férőhelyekhez való hozzáférést területi egyenlőtlenségek jellemezték (KSH, 2020b). További intézkedésekre lehet szükség a munkahelyi gyermekfelügyelet elterjedésének és a munkahelyi bölcsődék számának növekedése érdekében is

– állapítja meg Kreiszné Hudák Emese a Fókuszban a családok – Hogyan alakulnak a születési adatok? című tanulmányában. Bár 2022-re vonatkozó adataink még nincsenek, 2021 májusában 52 822 működő férőhelyről szól a nyilvántartás, az utóbbi években pedig 3-5 százalékos növekedést láthattunk. Ahhoz, hogy idén 70 ezer működő férőhely jöjjön létre 32,5 százalékos bővülésre lenne szükség a tavalyi állapothoz képest. Ez gyakorlatilag lehetetlen.

A bölcsődébe íratott gyerekek aránya az 1-3 évesek korosztályában nagyjából állandó 16 százalék volt az elmúlt években, 2021-ben 16,8 százalékra emelkedett. Azt viszont nehéz megbecsülni, hogy a férőhelyhiány miatt hány gyermeket nem íratnak egyáltalán bölcsődébe. Az elutasított gyermekekről van statisztika, sokan azonban be sem adják a jelentkezést, mert esélytelennek ítélik.

Ráadásul nem elég csupán a helyeket bővíteni az ellátás biztosításához: a dolgozók számát is növelni kell hozzá. Ehhez több kisgyermeknevelőt, dajkát kellene képezni, és visszafogni a pályaelhagyást, amely igen jellemző erre a szakmára. Az új dolgozók felvételének gátja lehet az is, hogy az ágazatra alacsony bérek jellemzők: a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkereseti statisztikák alapján egy gyermekfelügyelő, dajka 2021-ben átlagosan 257 059 forintot keresett egy hónapban, egy csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus átlagosan 353 733 forintot havonta. A bruttó átlagkereset viszont 425 915 forint/hó volt.

A bölcsődei férőhelyek bővítése tehát összetett probléma, hiszen területileg változó lehet az igény a férőhelyek iránt. Ahol bővülésre lenne szükség, ott szakképzett munkaerőt is nehezebb találni. A pandémiát követően pedig az igények is változtak; a home office és hibrid munkavégzés bevett gyakorlattá vált rengeteg munkahelyen, így a gyermekfelügyeletet a szülők egy része másként is meg tudta oldani. Ráadásul sokan költöztek ki agglomerációba, sőt üdülő övezetekbe, ahol addig nem volt igény annyi férőhelyre. Ezek a változások is nehezített tereppé teszik a bölcsődei férőhelyek igényeknek megfelelő bővítését.

Mit tehet, akinek nem jut be állami bölcsődébe a gyermeke?

Sok esetben a családok nem tudnak válogatni a bölcsődék között, így ha nem veszik fel az egyetlen elérhető helyre – vagy nincs is állami hely, hiszen több ilyen járás is található az országban – akkor marad a magánbölcsőde. Ez viszont jelentős kiadást jelenthet a családok számára, hiszen a vidéki bölcsődékben sem ritka, hogy 50 ezer forintnál is többe kerül a havi ellátás.

2019. július 31-től nyílt meg a pályázat, amelynek keretében a kisgyermekes családok kiadásai akár 40 ezer forinttal is csökkenthetők, ha férőhelyhiány miatt magánbölcsődébe kényszerülnek adni kisgyermeküket. Ez egyik legfontosabb kitétel: a támogatás csak akkor jár, ha a szülő visszahelyezkedik a munkaerőpiacra, de állami bölcsődébe nem tudja beíratni a gyermekét. Ennek igazolására jellemzően szükség van az állami intézmény elutasító határozatára, azonban nem minden esetben!

Vannak ugyanis olyan kistelepülések, ahol automatikusan jár a támogatás, hiszen szinte bizonyos, hogy nincs elég bölcsődei férőhely a térségben. Csak meg kell igényelni. A Magyar Államkincstár tájékoztató anyaga szerint 2767 településen és 13 budapesti kerületben igazolást sem kell arról csatolnia a pályázathoz a szülőknek, hogy a gyermekük nem jutott be állami intézménybe, mert azokon a helyeken vagy nincs is állami intézmény, vagy telítettek a helyek. Az alábbi térképen megmutatjuk az összes települést, amelyen a támogatás külön igazolás nélkül kérelmezhető:

Fontos, hogy jelen kiírás szerint a támogatási kérelmet legkésőbb 2022. december 31-ig lehet benyújtani.

Természetesen a pályázási intervallumot meghosszabbíthatják, az ígéretek szerint jövőre is lesz költségvetési keret a családok, kisgyermeket nevelők támogatására. Tavaly is úgy történt, hogy 2021. szeptember 30-án történt az a módosítás, amely a bölcsődei támogatás igényélésének határidejét 2021. december 31-ről 2022. december 31-re hosszabbította, várhatóan idén is így fog zajlani.

További részletek itt olvashatók.

