Drága mulatság lett kutyát, macskát tartani Magyarországon: itt vannak a 2022-es árak

A várakozásokat érdemben meghaladva, 13,7%-ra emelkedett az infláció júliusban a széleskörű áremelkedés miatt. Az erősödő árnyomást tükrözi, hogy a maginfláció igen meredeken, 16,7%-ra ugrott, ami messze felülmúlta a várakozásokat. A meglepetést az élelmiszerárak és a tartós, az egyéb fogyasztási cikkek és szolgáltatások árainak a várakozásoknál lényegesen nagyobb áremelkedése okozta.

Év eleje óta eddig már háromszor kellett árat emelnünk, ami már jóval meghaladta a kiszámított infláció mértékét, és még nincs vége az évnek. A száraz tápok márkától függően 30-50 százalékot is emelkedtek január óta, a jutalomfalatoknál érhető tetten a legdrasztikusabban a drágulás, egyes termékek ára mostanra 100 százalékot nőtt. Van olyan macskaalom, amelyiknek a nagy kiszerelését néhány hónapja még 6 ezer forintért értékesítettem, most már én sem veszem meg annyiért a nagykerben, de van olyan fajta, amelyik már 13 ezer forintba kerül, a szilikát almok ára nagyon elszállt

- kezdte Máté Péter a debreceni Nyami-Hami kisállat-kereskedés üzletvezető tulajdonosa a HelloVidéknek.

A romló gazdasági környezet miatt egyre többen vannak olyanok, akik már nem tudják a kedvtelésből tartott állataikat ellátni – erről számolt be az ATV Híradója néhány napja. A menhelyek üzemeltetői közül többen is azt nyilatkozták, hogy növekszik azok száma, akik kutyáikat, macskáikat azért viszik az állatvédőkhöz, mert már nincs pénzük állateledelre.

Mivel három kiskorú gyermeke van, és a nevelési segélyt nem kapta meg, ezért nem tudja a három befogadott kutyusát és a gyerekeket is egyszerre szponzorálni, megemelkednek a rezsiköltségek meg satöbbi és ez miatt szeretné, hogyha a kutyákat befogadnánk és szeretné. hogy a kutyákat befogadnánk, de erre nekünk egyelőre kapacitásunk nincs, mert teljesen tele vagyunk

- fogalmazott Tóthné Kovács Hajnalka, a Lassie Állatmenhely állatgondozója az ATV-nek.

Ez történik a vidéki állatmenhelyeken

Néhány éve még 150 kutyáról gondoskodtunk, mára ez a szám igencsak megcsappant, 18 kutyánk és 5 cicánk van jelenleg. Csökkentett módban dolgozunk, mert több állatot nem tudnánk felelősségteljesen már ellátni. A talált kutyákat behozzák hozzánk, vagy ha elhalálozás történik, és nincs, aki gondoskodjon a jószágról, akkor mi felvesszük, de végesek a lehetőségeink

- kezdte Tar Attila, a balmazújvárosi Buksi Állatotthon elnöke.

Az utóbbi időben nagyon megcsappantak azok a gazdik, akik örökbe fogadnak, a támogatói bázisunk jelentős része is megszűnt, külföldi támogatóink vannak, az önkormányzat már nem tud segítséget nyújtani, a hazai lehetőségek nagyon szűkösek lettek. Tavaly még 57 kutyánk adtunk örökbe az év folyamán, 2020-ban 90 kutyát, idén még hármat. Lenne sajnos kóbor kutya, menteni való, országosan most úgy 300 lenne, de nincs kapacitás rájuk. 2011-ben alakultunk, akkor még belföldi támogatói bázissal, önkormányzati segítséggel, gyepmesteri telepként is üzemeltünk, ez mostanra teljesen megszűnt. Úgy látom, hogy mind támogatói, mind morális szinten romlanak a körülmények, egyre rosszabb megítélés alá esnek a menhelyek, egyre kevesebb a segítség.

Pedig a számlákat fizetni kell, és az állatokat el kell látni, nemcsak etetni, de oltani, spot on csepegtető oldatokkal megelőzni a megbetegedésüket, ha megbetegedve kerülnek ide, akkor a gyógyíttatásukat kell fizetni, ami egyre drágább. Jelenleg 30-40 százalékkal kerül többe az etetésük, mint év elején, ez a kezelési költségekre is áll.

A szakember szerint a kutyatartás, cicatartás havi költségei mostanában nem úszhatóak meg 30 ezer - 40 ezer forint alatt, és akkor ez még az etetés, az alkalmankénti megelőző oldatok használata, a féregirtók, az oltások nélküli összeg.

Mindenkinek legyen legalább 150 ezer forint tartaléka talonban, mert bármikor beüthet a baj, a kezelési költségek pedig nagyon könnyen elérhetik a több százezer forintot is. Kutyát, cicát tartani ma már luxus kategória, nem úgy van, mint régen faluhelyen, hogy kikötötték az ebet a hordóhoz lánccal, a macska meg bóklászott kedvére, és csak enni kaptak, aztán éltek, amíg élte. A felelős gazdik már igyekeznek jól tartani az állataikat, ez pedig nem kevés pénz havonta, a 30 ezer forint tényleg az alsó határ kisállatonként. nemcsak etetni, oltatni, megelőző gyógyszerekkel kezelni kell őket, de például a macskát évente le kell teszteltetni leukózisra, macska AIDS-re, a kutyákat szívférgességre. Aztán ugye ott az ultrahang, ha a vérteszt nem mutatna teljes diagnózist. Ezek a tesztek alsó hangon 10 ezer forintba kerülnek, állatkórházaktól, rendelőktől függően. Manapság a kullancsok is szinte egész évben veszélyt jelentenek, de most, a 20 fok körüli hőmérsékleten szaporodnak csak igazán. Az enyhe őszi időjárás nagyon kedvez nekik, bolha pedig egész évben van

- összegezte Tar Attila elnök.

Az állatorvosi rendelők árai is emelkedtek

Jelentősen nőttek a kisállatok kezelési költségei tavalyhoz képest, úgy, ahogy a kenyér, az alapvető élelmiszerek ára is. A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzési ára is megemelkedett, ezzel pedig a kezelés költsége is. Minden rendelőben más-más árak vannak, de az biztos, hogy a korábbi áraikhoz képest legalább 20-30 százalékkal mindenütt nőttek, az ország teljes területén a kisállatok kezelési költségei. De ezen túl az áruházakban is magasabb áron adják a hordozókat, tápokat, fekhelyeket, tulajdonképpen mindent

- mondta el Dr. Kórik Csilla, a debreceni Vezér Állatcentrum állatorvosa.

Diagnosztikai és kezelési költségek 2022-ben az állatkórházban:

Vizsgálati díj általános (kutyáknál, macskánál): 13800 Ft

Vizsgálati díj általános, ortopédiai, neurológiai: 17400 Ft

Vizsgálati díj ügyeleti pótlékkal: 24000 Ft

Rutin vérvizsgálat: 14050-17650 Ft

Kullancs eltávolítása: 3850 Ft

Célzott, szervi ultrahang: 11520 Ft

Hasi ultrahang: 17300 Ft

Röntgen felvétel és értékelése két irányból: 18400 Ft

Kis kombinált oltás kutyáknak: 14800 Ft

Nagy kombinált oltás kutyáknak: 23800 Ft

Műtéti beavatkozások kutyáknál (betegségtől és a kutya méretétől, súlyától függően: 45000-300000 Ft

Kórházi napi tartásdíj: 4300 - 8500 Ft

