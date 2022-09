Milliárdos bővítés vidéken: új logisztikai csarnokot kapott ez a sörgyár

A Borsodi Sörgyár bőcsi üzeme a 2018-ban megkezdett beruházásoknak köszönhetően immáron a Molson Coors Beverage Company, a világ egyik legnagyobb sörgyártó vállalatának regionális központjaként működik. A megnövekedett gyártási kapacitás szükségessé tette a gyár logisztikai fejlesztését is. Ennek a folyamatnak a részeként a vállalat megújította a sörgyár környékén található úthálózatot, majd idén nyáron elkészült és most átadták az új, 3300 négyzetméter alapterületű logisztikai csarnokot is. Az új csarnok lehetővé teszi, hogy a raktárkihasználtság javuljon, és emellett a rakodási idő közel 10%-kal csökkenjen. A folyamatok optimalizálását és a hatékonyság növelését a munkavállalói létszám közel 40 fővel történt bővítése is segíti.

A most megvalósított beruházás, az új logisztikai csarnokunk átadása a Borsodi Sörgyár hosszú távú stratégiájának fontos részét képezi. A tárolási és szállítási folyamataink optimalizálásával, a rakodási idő csökkentésével hatékonyabban működünk, partnereinket gyorsabban és rugalmasabban tudjuk kiszolgálni,” - mondta Vuleta Zsolt a Borsodi Sörgyár ügyvezető és kereskedelmi igazgatója. „A fejlesztés szorosan kapcsolódik a korábbi hároméves, a gyártási területet érintő beruházási programunkhoz, a csarnok építésének és az úthálózat fejlesztésének terve már akkor elkészült. Az új csarnok átadása segít bennünket abban, hogy régiós gyártóközponti szerepünket sikerrel töltsük be

– tette hozzá.

Az új csarnok kilenc hónapon át épült, a beruházásnak köszönhetően megnövekedett kapacitást már ebben ez évben kihasználhatja a gyár. Ennek hatását a Borsodi Sörgyár partnerei is tapasztalni fogják, hiszen a fejlesztésnek köszönhetően csökken a rakodási idő, így a kiszolgálás gyorsabb lesz. A beruházás így mind a termelési, mind a logisztikai folyamatok támogatását is biztosítja.

Fotó: Borsodi Sörgyár

Címlapkép: Getty Images