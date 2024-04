Különleges programokkal várják a szórakozni vágyókat vidéken: 6+1 tuti terv május elsejére

HelloVidék 2024.04.29. 14:02 Megosztom

Már lázasan készülnek a hazai települések az idei május elsejére, a legtöbb városban az elmúlt évekhez hasonlóan idén is számos program várja majd az érdeklődőket. A munka ünnepe idén egybeesik Magyarország EU-csatlakozásának 20. évfordulójával is. A legtöbb helyen majális, koncertek, kirakodóvásár színesíti majd a repertoárt. A HelloVidék most csokorba szedte a főbb vidéki programokat, majálisokat, és a különböző eseményeket. Lássuk őket!

Sokak fülében ismerősen csenghet az a nóta, ami úgy kezdődik, hogy „éljen május elseje”, A majális egy tavaszi ünnep, amelyet általában május 1-én tartanak. A majális eredetileg a természet, a tavasz és az újjászületés ünneplésére szolgált, és a közösségek összejöttek, hogy együtt köszöntsék a jó időt és a természet megújulását. Hazánkban a majális a munka ünnepével is összefonódott, amikor május 1-ét a munkásosztály és a szocialista mozgalmak hivatalos ünnepévé nyilvánították. Ebben a szerepben a majális a munka tiszteletének és az egységes munkásosztálynak az elismerésére szolgált. A mai majálisok többnyire a tavasz ünneplésére és a közösségi összejövetelre fókuszálnak, és egyaránt vonzóak a családok, a baráti társaságok és az egyéb közösségek számára. A majális ünnepének gyökerei mélyen a történelemben gyökereznek, azonban Magyarországon a 19. század végén váltak igazán népszerűvé. Eredetileg a munkásosztály politikai tüntetéseinek napja volt, ami mára már inkább a munka ünneplésére és a tavasz köszöntésére fókuszál. A városok és falvak közösségi területein szerte az országban idén is színes programokkal, koncertekkel, táncbemutatókkal és kézműves vásárokkal várják az ünneplőket. A gyermekprogramok, így az arcfestés, ugrálóvárak és interaktív játékok gondoskodnak a családok jó hangulatáról. A teljesség igénye nélkül most megnéztük idén hogy a legnagyobb nagyvárosok milyen kikapcsolódási lehetőséggel készülnek. Debrecen A cívisvárosban május elsején lesz 66 éve, hogy megnyitotta kapuját a debreceni Nagyerdő szívében hazánk első vidéki állat- és növénykertje, amely e jeles alkalomból közös múltidézésre és ünneplésre invitálja a szórakozni és kikapcsolódni vágyókat. A programokra való tekintettel május 1-jén a Vidámpark fejenként 2500 forintos belépővel vagy korlátlan játékgép-használatot is biztosító, fejenként 5800 forintos varázskarszalaggal látogatható, míg a vidámparki belépésre is jogosító állatkerti belépők normál áron kaphatók a helyszínen. 10:00-11:00 – Én táncolnék veled: zenés-táncos produkció és flashmob (Elvarázsolt Kastély előtti tér)

11:00-12:00 – a Holdvilág zenekar koncertje (Vitéz László-színpad)

12:00-13:00 – Térzene (Dombtető)

13:00-14:00 – Vitéz László bábelőadás (Vitéz László-színpad)

14:00-15:00 – a Garagulya gólyalábas kompánia óriásbábos produkciója (Elvarázsolt kastély előtti tér)

15:00-16:00 – Én táncolnék veled: zenés-táncos produkciók (Elvarázsolt Kastély előtti tér) A Színház és zene kedvelőinek Budai Krisztián, egy félig színházi, félig zenei produkcióval készül majd, egy "egyszemélyes show" keretében, aminek nyilvános próbája május 1-én 19 órától lesz. Szeged Az alföldi városban már április 30-án elkezdődik a kétnapos ünnep az újszegedi ligetben. idén április 30-án és május elsején várják majd a családokat az újszegedi Erzsébet Ligetbe. Koncertek, sztárvendégek, vendéglátósok, vidámpark, valamint családi- és gyermekprogramok várják majd a kilátogatókat. Többek között fellép majd: Polgár Peti, Kozmix, Tápai Hagyományőrző Egyesület, X-Treme Tánciskola, és a Jó ebédhez szól a nóta Várkonyi Tibivel. Május 1. 10:00 Délikert Táncegyüttes

11:00 Diamond Tánc- és Sportegyesület

11:30 Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar koncert

12:00 Jó ebédhez szól a nóta

13:30 Kozmosz Egyesület

14:30 Tápai Hagyományőrző Egyesület

15:00 Colorado County Band koncert

17:00 Útközband koncert

20:00 Kozmix koncert

21:30 Slágermix Zápor tó 10:00 Csiga duó Gyermekzenekar

10:45 Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar koncert

11:00 Kozmosz Egyesület

12:00 Jó ebédhez szól a nóta Várkonyi Tibivel

13:00 Diamond Tánc- és Sportegyesület

14:00 X-Treme Tánciskola

15:00 Habakuk Zenekar

16:00 Slágerparádé Várkonyi Tibivel

17:00 Polgár Peti Pécs A baranyai megyeszékhelyen idén Maléter Pál út melletti zöld területen várják majd az érdeklődőket. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kirakodó vásár, légvár, cukorkaágyú, népi játékok, retró játékok, origami tarkítja majd a programokat. Emellett egyéb egész napos foglalkoztatók várják majd kicsiket és nagyokat. Mások ellett fellép majd Betty Love, Zalatnay Sarolta, Prohászka Melinda és a Táncos Nők, és a Wing Tsun Kung Fu. 10:00 – Csillag Mazsorett

10:20 – Maminbaba latin fitness bemutató

10:35 – Fidrik János Elvis imitátor

11:00 – Royal Art Egyesület

11:50 – Bogázs zenekar

12:30 – "Szenior Örömtánc Máriával Tánccsoport"

13:10 – T-Boy

13:30 – Dzsiiza

14:00 – Táncos nők-Pécs

14:15 – Richard Davidson bűvész

14:45 – Pontkom zenekar

15:05 – Nazmiye Gyöngyei tánccsoport

15:35 – Black & Beige Duó

16:05 – WD-41 zenekar

16:35 – Hepaj zenekar

17:05 – Csak Apa Kedvéért zenekar

18:00 – Jackalhead zenekar

19:00 – Örömzene pécsi zenészekkel Kaposvár Május elseje alkalmából egész napos rendezvény várja a majálisra kilátogató érdeklődőket Kaposváron gyerekprogramokkal, előadásokkal a Városligetben. A programok során családi sportvetélkedő, arcfestés, lufihajtogatás is várja az érdeklődőket, de lesz kézműves vásár is. Ami a fellépőket illeti, fellép, Mihályfi Luca, a Senior Együttes, a Figura Cirkusz gyermekelőadás. 11.00 A három kismalac – interaktív meseelőadás

14.00 Figura Cirkusz gyermekelőadás

15.00 Percussion Project Pécs

16.00 Daniel Speer Brass

17.00 Hangerdő Társulat: „Vacsorázz nálunk!”

18.00 Mihályfi Luca

18.30 Senior Együttes Szombathely A vasi vármegyeszékyhely igazi különlegességekkel rukkol elő idén. Jó hír, hogy lesz gasztroudvar és veterán autós felvonulás is az autók szerelmeseinek, este pedig Hauber Zsolt és a Bonanza Banzai zenél. A programkavalkád itt nem fejeződik be, mivel hétvégén tovább folytatódnak a programok. 9:00 Szombathely Város Koncert Fúvózenekara

9:00 Tuning és veteránautó felvonulás

10:30 Frédi Bábszínháza

16:00 Negyed4

18:00 Tom Kondor's Moonshine

20:00 Hauber Zsolt X Bonzana Banzai Győr Az idei győr Majális április 30. és május 1. között kerül megrendezésre Győr Kiskút ligetében, ahol gyerekprogramok, utcabál, koncertek és még sok meglepetés várja a látogatókat. A Győr Majális 2024-es rendezvényén olyan népszerű előadók garantálják a nagyszerű hangulatot, mint Gáspár Laci és Marót Viki. Április 30. 17:00 Jolly és Barbie műsora

19:00 Jampi Party, Hotel Menthol Gála, Rock&Roll kaland, Borbás Erika, Csonka Tünde,

Mohácsi Attila, Nagy Balázs műsora

20:45 BanDJ Május 1. 12:00 – Svihák Oszkár hivatásos szélhámozó Bohóc gyerekműsora

13:30 – Aranykapu zenekar

15:00 – Kovácsovics Fruzsina élőzenekaros koncertje

17:00 – Aforce1 táncos előadása

18:00 – Gáspár Laci élőzenekaros koncertje

19:30 – Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar élőzenekaros nagykoncertje Székesfehérvár Idén ötéves születésnapját ünnepli a Sóstó Látogatóközpont. Ebből az alkalomból május 1-jén színes programokkal várják a családokat. A születésnapi kavalkád a játékos, természetközeli családi programot keresők számára nyújt remek, egész napos kikapcsolódási lehetőséget. A városban emellett idén tizenharmadik alkalommal rendezi meg a Sportmajálist. Az esemény minden évben a várost átszelő, több ezer sportolót és rajongót összefogó felvonulással indul, ezt pedig nem mindennapi bemutatók és edzések követik a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban, ahol a profik és Május 1. BREGYÓ KÖZI REGIONÁLIS ATLÉTIKAI KÖZPONT 10.00 Alakreform edzés Rubint Rékával, majd dedikálás, közös fotó és beszélgetés

11.10 Vértesi Tömegsport Közhasznú Egyesület

11.53 Kid Rock and Roll SE

12.26 Fehérvári Sakk Egyesület

12.42 Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület

12.58 Flash Aerobik Sportegyesület

13.36 Fit-ball és a body-ball Rusznák Renivell

14.46 Alba Dojo SE

15.33 FŐNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület

15.49 Fehérvári Pattogók

16.31 Primafitt Sportegyesület

17.11 Zumba Székesfehérvár Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!