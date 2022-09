Nem lehetnek nyugodtak a távhősök: itt a kormány rezsitrükkje, hogyan emelik az árat

Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár egy keddi konferencián azt mondta, hogy a lakossági felhasználóknak átadott hőmennyiség csökkentését tervezik a távhő rendszerekben. Magyarán, ha árat nem emelhet, akkor a lakásokhoz eljuttatott hőmennyiséget csökkentené a kabinet- írta a Népszava.

A lap által megkérdezett fővárosi szakemberek szerint ez azt jelentené, hogy

a fűtésre jutó hőmennyiség lenne kevesebb, nem a használati meleg víz mennyisége vagy hőfoka.

Az intézkedés miatt könnyen előfordulhat, hogy azoknál is sokkal hűvösebb lesz télen, akik akár fizetnének is a nagyobb melegért. Ez azonban mindenképpen átmeneti megoldás lesz. A kormány programot indít a lakások fogyasztásmérővel való felszerelésére, amint a lakások többsége mérhető lesz, lehetővé válik „az igazságosabb közteherviselés”.

Lefordítjuk a lényeget: emelik az árat.

Szociális tragédia lenne abból, ha hirtelen megszünne a távhős ársapka

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének májusi konferenciáján elhangzottak szerint az átlaglakás átlagszámlája 2014 óta változatlanul évi 156 ezer forint. A legtöbbet Zircen, a legkevesebbet Győrben fizetik.

A fogyasztók állami támogatása településenként eltér, a legtöbb támogatást Bokod község, Esztergom és Oroszlány lakói kapják, míg a legkevesebbet Szentes, Paks és Hódmezővásárhely polgárai. Az állami támogatás lakásonként és évenként 20 ezertől 670 ezerig terjedt eddig. A legtöbb távfűtéses lakást felvonultató Budapest képezi az átlagot, ahol 140 ezer forint az egy távfűtéses fogyasztóra eső támogatás.

Ha tehát az állami támogatást részben vagy teljesen elvonnák a fogyasztás mennyiségének függvényében - írta a Népszava, akkor ez a több százezer forintos teher rakódna rá a számlára. Jó esetben, lévén ezek a tavalyi – békésebb energiaárak uralta időből származó – állami kompenzációs összegek. Ez az emelés a zömében panelházakban lévő távfűtéses lakásokban élők számára megfizethetetlen lenne. Ezért is fordult nyílt levélben Szaniszló Sándor (DK) XVIII. kerületi polgármester Pintér Sándorhoz, szociális tragédiát emlegetve egy esetleges távhőáremelés kapcsán, külön kiemelve a kerületben található 18 ezer embernek otthont adó Havanna-lakótelepet, ahol a a lakások jó részét nem korszerűsítették és már most jelentős a közműhátralékok összege. Egyúttal arra is felhívta a döntéshozók figyelmét, hogy számos önkormányzati intézmény – orvosi rendelő, óvoda, bölcsőde, idősotthon – működik távfűtéses épületben, amelyek fenntartása a többi energiaár miatt már egyébként is nehéz helyzetbe került önkormányzatok számára kigazdálkodhatatlan lenne.

