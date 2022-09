Orbán Viktor a háborúról: Magyarországnak meg kell védenie magát, ezért több katona kell

A kormányfő arról beszélt:

ma már mindenki számára világos, hogy egy elhúzódó háborúra kell számítanunk,

arra kell készülni, hogy ez a háború a szomszédunkban folytatódni fog idén és jövőre is. A miniszterelnök szerint éppen ezért minden eddiginél fontosabb kérdéssé vált Magyarország számára a biztonság és a gazdasági, nemzeti szuverenitás védelme, ezért hozták létre honvédelmi alapot, írja a 24.hu.

A katonákat visszavonták a határok védelméről, létrehozták a határvadász alakulatokat

- sorolta a kormányfő, hangsúlyozva, hogy több katonára van szükség és az ország védelmére kell készülniük.

Orbán Viktor értékelése szerint a háború aggasztja az embereket, követik az eseményeit, de ami közvetlenül érinti a családokat, az jelenleg az infláció.

Az infláció Magyarországon európai összehasonlításban is kiemelkedően magas, a kenyér ára például a 2021 augusztusi adatolkhoz képest ez 66 százalékkal emelkedett, ehhez képest a második legrosszabb eredményt mutató Litvániában 33 százalékkal.

A miniszterelnök az elszabaduló árakat azzal magyarázta, hogy a választások előtt azt gondolták, tervezhetően alakulnak a gazdasági körülmények a háború ellenére is, azonban 2022 júniusban Brüsszelben elfogadták a gazdasági, kereskedelmi szankciókat, köztük az olajszállítási szankciókat is, majd rögtön az asztalra került a földgázvásárlási szankció is, ezért 2022 júniusától kezdve a földgáz ára egy hónap alatt megkétszereződött, majd újabb hónap alatt megháromszorozódott.

Címlapkép: Getty Images