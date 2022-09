Akár 30 ezret is spórolhatsz havonta a villanyszámlán: rengetegen mégsem lépnek

A 18 és 65 év közötti magyarok közel 80 százalékát foglalkoztatja az energiavészhelyzet kapcsán jelentkező többletköltségek mértéke, 53 százalék azonban egyelőre nem tudta kiszámolni, mennyivel nőhetnek hosszú távon a kiadásai. A Gorenje legfrissebb kutatása szerint leginkább a 60 év felettiek aggódnak a növekvő rezsiszámla miatt, míg a 18-39 év közötti korosztályt kevésbé foglalkoztatja, ha megnőnek a költségek.

A hűtő eheti a legtöbbet

A növekvő energiaárak következtében tízből négy magyar 20 ezer forint alatti plusz kiadásra számít, a válaszadók 7 százaléka 30 és 50 ezer közöttre saccol, míg 3 százalék 50 ezernél is magasabb havi kiadással tervez. A résztvevők 23 százalékát ugyanakkor nem foglalkoztatja, hogy mennyire rúg a jövőben az áramszámla.

A felmérés arra is rákérdezett, hogy a magyarok szerint melyik háztartási gép a legnagyobb fogyasztó. A válaszadók 34 százaléka szerint a hűtő eszik a legtöbbet, melyet a mosógép, a sütő és a légkondicionáló követ.

Nem akarjuk kevesebbet járatni a gépeket

A kutatásból az is kiderült, hogy a növekvő költségek ellenére a válaszadók 40 százaléka nem tervez változtatni a háztartásigép-használati szokásain még akkor sem, ha ezzel több maradna a pénztárcájában. Azok, akik mégis aggódnak a számla miatt, kevesebb mosással (25 százalék), ritkább szárítógép-használattal (20 százalék) és kevesebb főzéssel (20 százalék) tervezik visszafogni a költségeket. Simon Anikó a Gorenje marketingvezetője szerint már egy kis odafigyeléssel is sokat faraghatunk a kiadásokon, hiszen a hűtő esetében a rossz elhelyezés (például sütő vagy tűzhely közelében) vagy a jegesedés is növelheti az energiahasználatot, de a mosással is sokat lehet spórolni, ha a féladag opció helyett eco (energiatakarékos) programot használunk.

Maradnak a régi gépek

A felmérés rámutatott arra is, hogy a jelenlegi helyzetben tízből hat magyar nem tervez új háztartási gépet vásárolni, még akkor sem, ha ez hosszú távon is csökkenthetné az áramhasználatot. Akik mégis új készülékre áldoznának, közülük a legtöbben (16 százalék) a hűtőt cserélnék le, majd a mosógép (8 százalék) és a tűzhely vagy a sütő (5 százalék) következik.

Egy tízéves vagy idősebb gép esetében már rövidebb távon is megtérülhet a csere

- mondja Simon Anikó, aki szerint vásárlás előtt érdemes megnézni a fogyasztást és az alapján mérlegelni, hiszen - Ha új gép mellett döntünk, a vásárlás előtt érdemes kiszámolni, hogy milyen energiabesorolású modellre ruházunk be.

Egy F- és egy B-kategóriás készülék között jelenleg nagy árszakadék van a piacon, ezért utóbbinak – bár fenntarthatóbb és kevesebbet fogyaszt – várhatóan hosszabb lesz a megtérülése.

Simon Anikó azt is hozzátette, hogy a Gorenje tapasztalatai szerint az utóbbi időben a háztartásigép-választásnál is egyre fontosabb szempont a vásárlóknál, hogy a készülék minél jobb energiabesorolású legyen. A vállalat ezért a legújabb, WaveActive mosógépcsaládját már úgy tervezte, hogy nemcsak a fogyasztást csökkenthető vele hosszú távon, hanem a készülék környezetre gyakorolt negatív hatása is – ugyanis 95 százalékban újrahasznosítható alkatrészekből készült.

Címlapkép: Getty Images