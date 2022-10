Csúnya időszak jön a boltokban, henteseknél: brutális ára lesz a baromfihúsnak

Ahogy arról a HelloVidék is beszámolt, hazánk 2022 július 27-től nyerte vissza az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) előírásai szerinti madárinfluenzamentes besorolását. Ugyanakkor a nemzetközi helyzet egyértelműen azt mutatja, még a kedvező besorolás sem adhat okot a járványvédelmi fegyelem lazítására. Sőt, a számos előnnyel járó státusz megőrzése érdekében az eddigieknél is fontosabb a biológiai biztonsági intézkedések szigorú és következetes betartása. A madárinfluenza elleni védekezésnek ugyanis jelenleg ez az egyetlen módja. A baromfiállomány madárinfluenza vírussal történő fertőződésének kockázatát a szárnyasok és vadon élő madarak találkozási lehetőségének csökkentésével, megakadályozásával lehet leghatékonyabban minimalizálni, így ennek biztosítása kiemelten fontos feladat minden baromfitartó számára.

Mit tehetünk a madárinfluenza ellen? A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak vírusos megbetegedése, amely az állatok elhullásához vezet. Megjelenése jelentős gazdasági kárt okoz. Ennek megakadályozása és a továbbterjedés kockázatának csökkentése érdekében fontos az alábbi óvintézkedések betartása: A szárnyasokat tartsa zárt, fedett helyen, hogy ne érintkezhessenek vadon élő madarakkal. Amennyiben a zárt tartás nem megoldható, a kifutót védje megfelelő erősségű madárhálóval felül és oldalról is!

Az állatokat csak teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen etesse, itassa. A takarmányt és alomanyagot szintén lehetőleg fedett, zárt helyen vagy letakarva tárolja, hogy a vadmadarak ne férjenek hozzá.

Fokozottan figyeljen a higiéniai szabályok betartására. A szárnyasokkal való érintkezés előtt és után alaposan mosson kezet szappannal, bő vízzel.

Háztáji körülmények között se használja más célra az állatok gondozásakor viselt öltözetet, beleértve a cipőt, csizmát is.

Mindennap alaposan tisztítsa meg az állatok gondozása során használt szerszámokat, eszközöket.

Ha beteg vagy elhullott szárnyast kell megfognia, használjon nejlon- vagy gumikesztyűt.

Új állomány beszerzésekor az újonnan vásárolt állatokat különítse el a már meglévőktől.

Állati hullát és mellékterméket csak engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállíttasson el.

Az állategészségügyi hatóság fentieknél szigorúbb rendelkezéséket is hozhat. FONTOS! Ha baromfiállományában bármilyen rendellenességet tapasztal, beteg, vagy gazdasága közelében elhullott madarat talál, mielőbb értesítse állatorvosát vagy a területileg illetékes járási hivatalt.

Hatalmas pusztítást végzett a kór az ágazatban

Szakmai konzultáció szükséges a magyar lúdágazat jövőjéről, meg kell tárgyalni azokat a lehetőségeket, kitörési pontokat, amelyek meghatározzák ezt az ágazatot 2023-tól 2030-ig, és amelyek mentén az ágazat minden szereplője sikeres lehet

- hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter korábban. Mint mondta, komoly kihívásokkal néz szembe az ágazat, az egyik legkomolyabb probléma a madárinfluenza, ami idén főleg a víziszárnyas ágazatban okozott jelentős problémákat.

Az állategészségügy felértékelődött az agráriumban, éppen ezért kérte fel a tárcavezető Bognár Lajos országos főállatorvost, hogy minden erejét erre a területre irányítsa, tartsa a kapcsolatot a tenyésztőkkel, folyamatosan mérje fel, hol lehet kockázat. Nagy István rámutatott arra is, hogy a fejlesztések rendkívül fontosak ebben az ágazatban is. Az Agrárminisztérium továbbra is támogatja a baromfitenyésztőket. A libatartással foglalkozók számára a legutóbbi telephely-fejlesztési pályázatokon ez idáig 67 kérelem nyert támogatást több, mint 8,5 milliárd forint értékben.

A 2023-tól induló KAP Stratégiai Tervben továbbra is fenntartják az állattenyésztés kiemelt támogatását, így a baromfiágazat támogatását is. A tárcavezető a termelői integrációk létrehozásával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az a lúdágazat kitörési pontja. A termelői integrációk létrehozása az eredményesebb érdekérvényesítés szempontjából is lényeges. Magyarországon azok az agrárágazatok sikeresek, melyekben 80% fölötti az integráció aránya. Hozzáfűzte, újra kell gondolni, milyen körülmények között, milyen technológiákkal, milyen fajtákkal, milyen hibriddel folytatódjon a munka, mi a fejlesztés iránya és mennyi pénzre van szükség - az agrártárca ebben is segíteni fogja a termelőket és a feldolgozóipart.

Hogyan látták az idei évet a szakemberek?

Hogy a helyzetet részletesen bemutassuk, a HelloVidék most a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakembereit kérdezte arról: milyen mértékű volt idén a madárinfluenza fertőzés Magyarországon illetve milyen veszteséget jelentett ez az ágazatnak.

Ahogy a Nébih szakemberei vázolták: 2022 áprilisától kezdődő járvány során 5 megyében összesen 176 magaspatogenitású madárinfluenza-kitörést állapítottak meg a szakemberek. A megelőző céllal történt felszámolásokat is figyelembe véve, 250 telepen csaknem 3,5 millió állat leölésére és ártalmatlanítására került sor.

A járvány Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyét érintette, közülük legnagyobb mértékben Bács-Kiskun megyét.

A madárinfluenza elsősorban a hazai víziszárnyas (kacsa és liba) szektort érte el, az érintett gazdaságok mintegy 85%-a innen került ki. Ezen belül a

mulardkacsa- (758 ezer db)

és pecsenyekacsa- (1,085 millió db) állományok aránya volt a legmagasabb,

de kiemelkedő a fertőzéssel érintett tojótyúkok (907 ezer db) száma is.

Ez utóbbi esetben ugyan nem volt magas a felszámolt telepek száma, viszont az ott tartott tojótyúkok létszáma annál inkább, vagyis alacsonyabb telepszám mellett is sok állat vált érintetté.

A 2022 tavaszán dúló járvány megközelítőleg 11 milliárd forint közvetlen kárt okozott a gazdáknak. A járványügyi intézkedések során felszámolt állatokért, a megsemmisített ragályfogó anyagokért, tárgyakért annak tulajdonosa állami kártalanításra jogosult, amennyiben nem merül fel kártalanításból kizáró ok. A kártalanítási határozatokat már elkészítették a területileg illetékes kormányhivatalok. A kifizetések folyamatosan történnek, minden esetben a határozatok véglegessé válásától számított 60 napon belül.

Az ilyen nagyszámú állat kiesésével járó járványok természetesen hatással lehetnek a hazai fogyasztói árakra is, még ha az érintett állatok, illetve az azokból származó termékek jelentős része exportra került volna is. A hazai kereskedelemben azonban az elmúlt év során nemcsak a madárinfluenza-járvány, hanem nagyon sok egyéb tényező is befolyásolta a fogyasztói árakat. Az aszály következtében nagymértékben megemelkedtek a takarmányárak, az energiaárak többszörösükre nőttek, valamint emelkedett az élőmunka díjazása is.

A szomszédunkban zajló háború kedvezőtlen hatása megkérdőjelezhetetlen, s annak végkifejlete jelenleg kiszámíthatatlan. Ezek, valamint a kedvezőtlen hatásokat enyhíteni, kezelni akaró kormányzati intézkedések mind-mind hatással vannak a fogyasztói árakra. Éppen ezért nagyon nehéz egzakt módon meghatározni, hogy a jelenlegi árakban milyen mértékű a járvány hatása

- hangsúlyozták a Nébih szakemberei.

Külön kitértek arra is, hogy sajnos a baromfiágazat valamennyi résztvevőjének fel kell készülnie arra, hogy a madárinfluenza-járványok régi, jellemzően tízéves ciklikussága megszűnik, endémiássá válik a betegség, azaz része lesz a mindennapjainknak. Úgy kell megválasztani a technológiát, úgy kell alkalmazni, következetesen és folyamatosan betartani a járványvédelmi előírásokat, hogy azok minden pillanatban biztosítsák a vírus távoltartását az állománytól.

A kislétszámú, jellemzően háztáji baromfitartók esetében is kiemelten fontos, hogy betartsák a járványvédelmi minimumfeltételeket. Továbbra is országszerte érvényesek a fedett, lehetőleg oldalról is zárt, a vadmadaraktól elhatárolt helyen történő etetést és itatást előíró rendelkezések. A takarmányt és alomanyagot zárt helyen kell tárolni vagy utóbbit fóliával letakarni, hogy ne férjenek hozzá a vadmadarak

- emelte ki a hatóság.

Címlapkép: Getty Images