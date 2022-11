Ezt a terméket sem kerülte el a horrorinfláció: megjósolhatatlan, mi lesz a piacon

Jelentősen megnőtt az alapanyag, a munkaerő ára, és ezek mind reflektálódnak a kárkifizetéseinkben. Ugyanez igaz a gépjárműpiacon is - árulta el a Pénzcentrumnak Vámos Levente, az Allianz Hungária értékesítés és hálózatirányítás divíziójának vezetője. Nem csoda hát, hogy a kárkifizetések számának és összegének emelkedése mára a biztosítási díjakban is óhatatlanul megjelent.

Évtizedek óta nem látott mértékű infláció tombol, gyalogolunk bele egy válságba. A biztosítási piacra hogyan hat a jelenlegi helyzet, az általános bizonytalanság, az állandó változékonyság? - kérdezte az az Allianz Hungária értékesítés és hálózatirányítás divíziójának vezetőjét, Vámos Leventét a Pénzcentrum.

Az infláció már korábban megjelent a gazdaságban, korábban is éreztük hatását, de kétségtelen, hogy mértéke a mai szinthez képest mérsékeltebb volt. A gazdaság covid utáni helyreállása megtorpant, amikor a szomszédunkban zajló konfliktus elkezdődött. Ma pedig már egyre erősebben, a saját bőrünkön is érezzük az inflációt. Ez, mint minden szektorra, természetesen a biztosítási piacra is hat, elsősorban a kárkifizetéseken keresztül. Ha csak az építőipart nézzük, már jóval korábban, az előző évben óriási áremelkedéseket tapasztalhattunk. Jelentősen megnőtt az alapanyag, a munkaerő ára, és ezek mind reflektálódnak a kárkifizetéseinkben. Ugyanez igaz a gépjárműpiacon, az alkatrészhiány, az átmeneti készlethiányok, a hosszabb várakozási idők mind olyan tényezők, amelyek felfelé mozdították el az új gépjárművek árát, ennek addicionális hatásaként a használtakét is, ráadásul az infláció hatással volt a javításokra, az alapanyagok beszerzési költségeire, ami szintén a kárkifizetések emelkedéséhez vezetett. Egy biztosítónak abból kell kiindulnia, hogy az általa beszedett díjaknak fedeznie kell azt a szolgáltatást, amit az ügyfeleknek ki kell fizetni. Az ügyfelek pedig joggal várják el, hogy ha minket bíztak meg a szolgáltatás tekintetében, akkor az inflációs körülmények között is, nagyobb kártérítési összegek mellett is helyt tudjunk állni

- közölte a szakember.

Címlapkép: Getty Images