Nesze neked árstop: így is zsebbenyúlós finomság lesz az advent sláger süteménye

Talán meglepő, de az adventi időszak egyik legfontosabb alapanyaga, a méz, jóval olcsóbban szerezhető be a kézműves piacokon, mint a multiknál és az egyéb élelmiszerboltokban. Bár ez a csemege ott sem olcsó, mégis megéri ilyenkor a piacon bevásárolni belőle, hisz a november és december kihagyhatatlan aprósüteménye, a mézeskalács alapvető összetev őjéről van szó. Ez a finomság pedig egy asztalról sem hiányozhat még most, a válság idején sem. Mutatjuk a legfinomabb receptet is.

Elképesztően megdrágult a méz Magyarországon az elmúlt években. Amíg 2002-ben még átlagosan 878 forintért vehettünk egy kiló mézet, 2021-ben ez a szám már a háromszorosára nőtt. A 2022-es év felemás eredményekkel zárul: voltak olyan dunántúli méhészetek, amelyek rekordévet tudhatnak maguk mögött, míg az ország déli felében tevékenykedő méhészetek, különösen a Homokhátságon, megszenvedték az aszályt. A statisztikák azt mutatják, hogy az akácméznek kiemelkedő éve a mostani, egészen konkrétan 10 éve nem született olyan jó akácméztermés, mint idén, de jól mézelt a repce és az ezüst hárs is.

A méz soha nem tartozott az olcsóbb élelmiszerek közé, ahogy arról korábban írtunk, már 2002-ben is átlagosan 878 forintot kértek el a fogyasztóktól kilójáért. Azóta azonban jóformán folyamatosan emelkedett a méz fogyasztói átlagára és ha volt is egy-egy kis csökkenés (2006-ban és 2016-ban), az nem bizonyult tartósnak. 2002 és 2021 között a méz fogyasztói átlagára 177%-kal drágult meg, vagyis csaknem háromszorosára emelkedett - derült ki a KSH adataiból.

A mézárak emelkedése azonban nem állt meg 2021-ben, idén több tényező is befolyásolta azokat, így például a termés mennyiségét és minőségét nagyban befolyásoló aszályos időszak, valamint az üzemanyagköltségek és az energiaárak elszabadulása.

Nem mindegy azonban, hol és kitől szerzi be az ember ezt az élelmiszert. A multikban és az élelmiszerboltokban a felvásárlási ár akár háromszorosáért, a piacokra és vásárokra jellemző fogyasztói áraknak pedig a kétszereséért kínálják a mézet. A boltokban kapható mézek még a legoptimistább becslések szerint is legalább ezer forinttal drágábbak a piacokon tapasztalható áraknál. A méhészek arra biztatják a fogyasztókat, hogy közvetlenül a termelőtől szerezzék be az őszi-téli mézszükségletüket.

Ez a helyzet a kézműves mézzel vidéken

A hajdúböszörményi Kupás Méhészet tulajdonosa elmondta kérdésünkre, hogy a kézműves mézet előállító kistermelők annak ellenére is bajban vannak, hogy idén jól alakult a hazai méztermés, egyes területek, például a Homokhátság kivételével, ahol az aszály elvitte az összes virágmézet.

Az a visszás helyzet állt elő, hogy bár a tendenciák szerint a multiknál olcsóbbnak kellene lennie a méznek, mint a míves, kistermelői méznek, a nagyobb boltláncokban mégis a duplájába kerül idén a méz, mint nálunk. Tulajdonképpen féláron adjuk a mézünket, az akác kilója nálunk 3500 forint, egy multinál ellenben 5000-7000 ezer forint közötti kilóáron mozog, miközben hordósan 1800 Ft-ot adnak egy kiló akácért a felvásárlók. Ha megnézzük, hogy a kézműves sör literét 900 forintért csapolják, a boltban pedig ennek a töredékéért vehetünk nagyipari előállításút, akkor láthatjuk, mennyire visszás most a mézpiac alakulása.

A mézet különösen sújtja az idei válság, hiszen az emberek először a luxuscikkeken spórolnak, manapság pedig már a méz is ez a kategória, bármennyire is egészséges, és fogyaszthatnánk belőle jóval többet az ajánlások szerint. Nem elég, hogy az országban túltermelés lett a termékből 2022-ben, de az európai piac is bedőlt, egyrészt így az értékesítéssel is gondok vannak.

Ennek az okai között fellelhető az, hogy az ukrán piacról vámmentesen és ellenőrizetlenül ömlik a méz Európába, valamint egyfajta keresletcsökkennés is végbement, hiszen a méz nem tartozik az alapvető élelmiszerek sorába, és most jobban spórolnak az emberek.

Novembertől tízszeres mennyiségben fogy a méz

Novemberben fellendül a piac, az adventi időszakban közel tízszeres mennyiséget vesznek az emberek. A legtöbbet virágmézből adunk el, ennek kilóját 2200 forintért értékesítjük. Tudni kell, hogy nyáron nagyon kevés mézet vesznek az emberek, és szeptembertől egyfajta fokozatos fellendülés érezhető, ami a csúcspontját december elejére éri majd el, ilyenkor úgy a korábbi mézmennyiség tízszeresét adjuk el. Idén is ez a tendencia látszik érvényesülni

- osztotta meg velünk a Kupás Méhészet tulajdonosa, aki azt is elmondta, hogy ilyenkor sokan keresik a különlegességeket is akár ajándéknak is, jól fogy a galagonya, a mézontófű, a lépesméz vagy az ízesített mézek, például a levendulás is.

Drága lesz idén a mézeskalács

Bár a búzafinomlisztre bevezetett árstopot a kormány december 31-ig meghosszabbította, a karácsony kihagyhatatlan édessége, a mézeskalács idén igencsak zsebbnyúlós csemege lesz. Persze készíthetünk olyat is, amelyikbe kevesebbet teszünk az édes nyalánkságból, de karácsony előtt azért megadja az ember a módját. Ráadásul a másik drága hozzávaló, a vaj ára is nagyon elszállt, a szárított diófélékről és aszalt gyümölcsfélékről nem is beszélve, amelyekkel ízlés szerint tovább gazdagíthatjuk a süteményünket, vagy díszíthetjük a tetejét.

Az alábbi recept hozzávalóinak árát kiszámolva, az egy adag mézeskalácshoz való lisztet 200 forintért beszerezhetjük, ha beérjük a gyengébb minőségű, árstopos termékkel, a virágmézet termelőtől 1100 forintért megvehetjük, a 200 gramm vajat a Tesco sajátmárkás termékét megvásárolva már 879 forintért megkapjuk. 200 gramm cukor ára, ha maradunk a Tesco márkánál, 50 Ft, 2 egész tojás 240 Ft, de ebből kell összesen hat, mivel a sárgájából kell plusz 4 darab, ez így összesen már 720 forint. Ha mézeskalács fűszerkevérek veszünk, akkor akár már 300 forintból kijöhet a fűszerezés. Porcukrot mi magunk is készíthetünk, de 200 grammot körülbelül 120 forintért be is szerezhetünk. Ha még veszünk 10 dkg olajos magvat és 10 dkg aszalt gyümölcsöt a díszítéshez, azokra is számolnunk kell összesen legalább 500-500 forintot. Vagyis a lenti adag süteményünk ára 2022 novemberében: 4369 forint alsó hangon.

A legfinomabb mézeskalács

Ez egy jó nagy adaghoz lesz elegendő, de mind jól tudjuk, hogy az adventi időszakban nem lehet túl sokat sütni belőle.

Hozzávalók:

1 kg liszt

500 g méz

200 g vaj

200 g cukor

2 egész tojás

4 tojássárgája

1 tk. szódabikarbóna

4 tk. őrölt fahéj

3 tk. szárított gyömbér

1,5 tk. őrölt szegfűszeg

1 tk. őrölt szegfűbors

pár csipet őrölt szerecsendió

egy csipet só

Elkészítése:

A mézeskalács elkészítéséhez elsőként keverd össze a lisztet, a szódabikarbónát és a fűszereket egy nagy tálban.

Melegítsd fel a mézet egy lábasban alacsony lángon, amíg folyós nem lesz, még jobb, ha mindezt vízfürdő felett végzed.

Add hozzá a cukrot és a vajat, és hagyd, hogy teljesen feloldódjanak.

Eközben egy másik tálban verd fel a tojásokat és a tojássárgáját.

A mézes-vajas-cukros keveréket hagyd kézmelegre visszahűlni, ekkor add hozzá a tojásokat (különben kicsapódik a meleg masszában). Keverd el jól a tojásokkal az egészet, hogy egynemű legyen.

Ezután öntsd a tojásos-mézes keveréket a száraz hozzávalókhoz. Egy kanállal, fakanállal vagy spatulával keverd el, amíg a liszt teljesen el nem tűnik benne.

Fóliával letakarva, hűtőben pihentesd egy éjszakán át a tésztát.

Sütés előtt melegítsd elő 180 Celsius fokra a sütőt, légkeverést ne használj.

Kisebb adagokban, lisztezett deszkán vagy munkapulton nyújtsd ki fél cm vastagra a tésztát. Szaggasd ki tetszés szerinti mézeskalács formákkal.

A tészta vastagsága ízlés kérdése. A fél cm-re nyújtott a “hagyományos”, de lehet ennél vastagabbra is hagyni, vagy vékonyabbra nyújtani, ha a sütés mesterei vagyunk.

Sütőpapírral bélelt tepsibe tedd a kiszaggatott formákat, és 8 perc alatt süsd ki (mikor aranysárga, már jó).

A mézeskalács fűszerezése:

A mézeskalács fűszerezése teljesen egyedi lehet. Itthon leginkább az őrölt fahéj és szegfűszeg jellemző, és sokan tesznek bele reszelt citromhéjat is, de gyömbérrel vagy kardamommal megbolondítva igazán különleges lesz a végeredmény.

A mézeskalács díszítése máz használatával

Díszítéshez a máz hozzávalói:

1 db tojásfehérje

1 ek étkezési keményítő

200 g porcukor

1 tk citromlé

A mézeskalács máz elkészítése

Üssük egy tányérba a tojásfehérjét, keverjük el benne a citromlevet. Habverőben habosítsunk rajta egy keveset - nem kemény hab verése a cél!

Keverjük el az átszitált porcukrot az étkezési keményítővel, majd apránként adagoljuk a tojásfehérjéhez, sűrű kevergetés közben (a legjobb, ha egy pohár alját használjuk hozzá).

Amikor kellőképpen masszív mézeskalács máz jött létre, töltsük a mázat habzsákokba (ha nincs, egy-egy zacskó is megteszi), vágjunk apró lyukat a végére és kezdődhet is a mézeskalács díszítése!

A mézeskalács díszítésekor nem kötelező a süti mázzal való írása, különböző aszalt gyümölcsökkel, magvakkal, drazsékkal és cukorkákkal is megtűzdelhetjük. Ha dióféléket, aszalt gyümölcsöket szánunk díszítőnek, még sütés előtt nyomkodjuk a tésztába. Az egyéb díszítőket cukormázzal ragasszuk a kész süteményre.

