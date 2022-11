Elkezdték a termelést a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban: itt vannak a részletek

Megkezdődött a termelés a kecskeméti Mercedes-Benz gyár mintegy 23 ezer négyzetméteres új présüzemében, amely helyben készült alkatrészekkel látja el mind a Magyarországon készülő kompakt gépjárműveket, mind pedig a vállalat globális termelési hálózatának gyárait.

A 2020-ban bejelentett beruházás az eredeti terveknek megfelelően, két év leforgása alatt valósult meg. A 23 ezer négyzetméteren megvalósult új présüzem hozzájárul a kecskeméti gyár termelési rendszerének rugalmasságához, ezzel is stabil foglalkoztatást és hosszú távú tervezhetőséget biztosítva a vállalat jelenlegi több mint 4500 dolgozója, illetve jövőbeli munkatársai számára.

Vállalatunk folyamatosan fejleszti magyarországi gyárát. A most átadott új présüzem nemcsak ennek a bizonyítéka, hanem a kecskeméti csapat nagyszerű teljesítményét is igazolja, amellyel ez a közösség kiérdemelte a vállalat bizalmát. Ugyanakkor a gyár stabil és rendkívül vonzó munkáltatói szerepe is tovább erősödik a beruházással

– mondta Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A kecskeméti gyár második présüzemében egy olyan, csúcstechnológiás Servo présutca került kialakításra, amely biztosítja a présszerszámok telephelyek közötti cserélhetőségét, rugalmassá téve ezzel a termelést: a megrendeléstől a termelésen és a logisztikai folyamatokon át a karosszériaüzemnek való kiszállításig, minden folyamat elektronikus úton kerül rögzítésre és továbbításra.

A borító karosszériaelemeket előállító Servo présutca és az új, vagy átalakított présszerszámok teszteléséhez szükséges Servo próbaprés mellett a kecskeméti gyár új présüzemében egy lézer lemezvágó gépsor is helyet kap, amely feleslegessé teszi az eddig használt nagy vágószerszámok előállítását, mindezzel pedig hozzájárul a hatékonyabb termeléshez és a rugalmasabb gyártáshoz.

A gyárban készülő kompakt gépjárművek a jövőben még a jelenleginél is nagyobb arányban állnak majd olyan alkatrészekből, amelyek kizárólag helyben készülnek. A présüzem ugyanakkor világszerte is növeli a „Made in Kecskemét” alkatrészek számát, hiszen. a legkülönbözőbb préselt acél- és alumínium alkatrészekkel fogja ellátni a gyár globális termelési hálózatát is. Ezek az alapanyagok tökéletesen megfelelnek a márka járműveinek aktuális és következő generációjával szemben támasztott követelményeknek is, mind a formatervezés, mind a biztonság, a tömeg vagy a minőség tekintetében.

A működés során a vállalat nagy jelentőséget tulajdonít a fenntarthatóságnak: a gyártási folyamatok során keletkező alumíniumhulladékot csaknem 100%-ban újrahasznosítják. Az újrahasznosítás energiaigénye csupán huszada a könnyűfém újragyártásához szükséges energiamennyiségnek és ez jelentősen hozzájárul a kecskeméti gyár már jelenleg is szén-dioxid semleges termeléséhez.

Mindemellett a cég jelenlegi beruházási terve részeként egy több mint 1 milliárd euró értékű befektetéssel készíti fel gyárát a jövőbeli feladatokra, és ennek során épít a teljes mértékben megújuló energiaforrásokra. E beruházás ugyanakkor egyértelmű jele annak is, hogy a vállalat elkötelezett Kecskemét és a régió foglalkoztatásának biztosítása mellett.