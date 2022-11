Ismét pusztít a szörnyű kór: ebben a megyében bukkant fel újra a madárinfluenza

Szigorú járványügyi intézkedéseket vezettek be Magyarországon a madárinfluenza miatt Bács-Kiskun és Csongrád megyében, és habár egyelőre még nem nagy kiterjedésű a járvány, most az a legfontosabb, hogy megállítsák itthon a vírus terjedését. A gyakorlatilag 2021 őszétől tartó járványhullám miatt lényegesen csökkenni fog idén a víziszárnyas-termelés hazánkban, pecsenyekacsa esetében nagyjából 30 százalékos, míg a hízó ágazatok esetében, kacsát, libát is beleértve, akár 40-50 százalékos visszaesésre is lehet számítani.