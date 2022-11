Karnyújtásnyira van a magyarok új síparadicsoma? Rengeteget spórolhatsz, ha ide látogatsz

Az elmúlt években a szlovák sípályák karbantartása európai szintre emelkedett, de nem csak emiatt népszerű úti cél a téli sportok kedvelőinek, hanem mert közel van és olcsó. Összesen 36 modern síközpont található, ahol 350 km hosszú sípálya várja a téli turistákat, akik egyre többen vannak. Ez az ország szempontjából is kulcsfontosságú, hiszen az ágazat növekedése jelentős mértékben segíti az egyes régiókat a munkanélküliség által okozott problémák megoldásában. Persze a járvány miatti kényszerű bezárások a szlovák turizmust is megtiporták, de van egy óriási előnye, ami egyben a túlélésének kulcsa is: itt tényleg mindenki megtalálhatja a pénztárcájához leginkább igazodó szolgáltatást - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Soňa Jelínková, a Szlovák Turisztikai Képviselet magyarországi képviseletvezetője.