Itt a Wolt Market bejelentése: örülhetnek a vidékiek, itt folytatódik a terjeszkedés

Debrecenben nyitja meg nyolcadik üzletét a Wolt Market, a Wolt saját online élelmiszerüzletlánca, ahonnan a Wolt futár partnerei akár 30 percen belül házhoz viszik a bevásárlást. A Wolt Market karácsonykor is nyitva lesz, így a vásárlók az utolsó pillanatban is kényelmesen beszerezhetik az ünnepi asztalról hiányzó élelmiszereket.

A pécsi üzlet megnyitása után tovább bővül a Wolt Market országos üzletlánca, Budapest és Pécs után Debrecen a harmadik magyar nagyváros, ahol elérhető a Wolt Market kínálata. A Wolt Market népszerűségét mutatja, hogy a tavaly novemberi indulás óta már a nyolcadik üzlet nyílik meg az országban és folyamatosan nő a rendelések száma.

A Wolt éttermi kiszállítása három évvel ezelőtt indult el Debrecenben és gyorsan népszerűvé vált, így reméljük, hogy a vásárlók a Wolt Market kínálatát is felfedezik és megkedvelik. Célunk, hogy elérhető árú, minőségi választékot kínáljunk, a gyors kiszállításnak köszönhetően pedig segítsünk a vásárlóinknak elkerülni a bevásárlással járó kényelmetlenségeket, a sorbanállást vagy a tömeget. Ez különösen hasznos az ünnepi időszakban, amikor az embereknek a bevásárlásra marad legkevésbé idejük, illetve hatalmas segítség, ha valaki főzés közben veszi észre, hogy hiányzik valamilyen hozzávaló

- mondja Törös Gábor, a Wolt Market ügyvezető igazgatója.

A Wolt Market online áruházában a vásárlók beszerezhetik a mindennapi bevásárláshoz szükséges élelmiszereket, friss zöldségeket, gyümölcsöket, húsféléket és pékárukat, valamint háztartási cikkeket és illatszereket is. A rendeléseket a Wolt alkalmazásában lehet leadni, a termékeket pedig akár fél órán belül házhoz szállítja a Wolt futár partnere, ahogyan azt a vásárlók az éttermi és kiskereskedelmi rendelések esetében már megszokhatták. A vásárlók folyamatosan nyomon követhetik a rendelést, a Wolt ügyfélszolgálata pedig átlagosan egy percen belül válaszol, ha bármilyen kérdés felmerül a rendeléssel kapcsolatban.

Wolt Market: karácsonykor is nyitva

A most nyíló Wolt Market a karácsonyi nagybevásárlásban is segítség lehet a debrecenieknek, hiszen az üzlet különleges ünnepi ajánlatokkal, szezonális akciókkal készül és számos ajándékötlet, például gyerekkönyvek is megtalálhatóak lesznek a kínálatban.

A Wolt Market a Wolt szolgáltatásához hasonlóan a karácsonyi ünnepek alatt is elérhető lesz: december 24-én reggel 8-tól délután 4-ig, 25-én és 26-án reggel 10-től este 7-ig tart nyitva. Szilveszterkor reggel 8-tól 11-ig, január elsején pedig reggel 10-től este 11-ig lesz elérhető a házhozszállítás.

A Wolt Market célja, hogy a vásárlók a legfontosabb termékeket tartósan elérhető áron tudják beszerezni, ennek érdekében nemrég közel száz termék, köztük alapvető élelmiszerek és illatszerek árát csökkentette 15 százalékkal. Emellett folyamatos akciók, kedvezményes ajánlatok is elérhetőek. A „Ments meg” menüpontban pedig akciós árakon lehet megvásárolni a közeli lejáratú termékeket, amellyel a Wolt Market az élelmiszerpazarlás ellen is tenni kíván.

