Betesz a vidéki pálinkafőzőknek a horrordrágulás: búcsúzhatunk a hungarikumtól?

A durva áremelkedés várhatóan jövőre sem fog megállni, így szinte biztos, hogy ez visszavetheti a hazai pálinkafőzési kedvet is. A minőségi párlatok esetében még 30-40%-os áremelkedés sem elképzelhetetlen – közölte a HelloVidékkel Gazdag Attila, a Pannónia Pálinka Kultúra Egyesület alapító-elnöke. De milyen évjárat lesz az idei?

Költségeik emelkedésével küzdenek a kereskedelmi pálinkafőzdék, ráadásul ellenőrzés híján a zugfőzdék zavarják a legális piacot. A kereskedelmi főzdéknek jelentős áremelést kellene végrehajtaniuk, de a piaci realitások alapján várhatóan csak a szerintük szükséges mérték felével drágul a pálinka - mondta el a Világgazdaság érdeklődésére Mihályi László, a PNT (Pálinka Nemzeti Tanács) elnöke, aki hozzátette, idén a sárgabarack mellett vettek málnát, fekete ribizlit, fekete berkenyét és a hagyományos alapanyagokat, mint a szilva, birs, cseresznye, cigánymeggy, alma a főzdék, de a gyümölcsvásárlást negatívan befolyásolhatta a jövőbeni bizonytalanságok egyre növekvő árnyéka, az energiaválság hatására már látható a vendéglátóipari egységek megszűnése.

A főzdék a költségnövekedésekben nagy szórást tapasztaltak, nehezen kikerülhető, költségnövelő elem a gyümölcs, a munkabérek, az energia és a csomagolóanyag. Az energiaárak elszabadultak, a gázárban például 13-15-szörös a költségnövekedés, az üveg szinte csak importból érkezik, és az előállításának nagy az energiaigénye, valamint a forint gyengülése miatt importüvegek ára nagyjából 70-100 százalékkal emelkedtek egy év alatt, ráadásul további áremelkedés várható - sorolta Mihályi László.

Mi újság a vidéki bér- és magán pálinkafőzdékkel?

Ahogy Gazdag Attila, a Pannon Pálinkakultúra Egyesület elnöke a HelloVidéknek elmondta, társaságuk még 2017-ben, 10 fővel alakult. Fő célkitűzésük a minőségi pálinkakészítés mellett a hagyományőrzés és a pálinka népszerűsítése. Ők mind a mai napig kizárólag a bér- és a magánfőzde szektort képviselik. Egyik fontos feladatuk a Pannónia Párlatverseny elindítása volt, amelyen legutóbb már 825 házipálinka szerepelt. A hazai versenyek között az első háromban jegyzik őket:

Ugye, ez párlatverseny, mert hivatalosan nem hívhatjuk pálinkának az otthon főzött párlatot! Egyesületünknek számos támogatást sikerült elnyernie, mind a Hungarikum Bizottságtól, mind különböző állami, illetve önkormányzati pályázatokból. Ezek a versenyek közösségi programok, amelynek főszereplője az első számú hungarikumunk, a pálinka, ami sok embert vonz. Az egyesület tagsága elég változatos, a gyümölcstermesztőktől kezdve a bérfőzetőkön át, a bérfőzdevezetőkön keresztül szinte mindenki megtalálható. De az egyesület tagságában van pálinka szakmérnök, és pálinkabírák is. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a kereskedelmi szektorral és a kereskedelmi főzdékkel is. Egy ideig riválisnak tituláltak minket, hiszen nem egyszer összekeverik a zugfőzést a magánfőzéssel, de előbbi ellen mi magunk is próbálunk fellépni. Másrészt a magánfőzők számára nagyobb a szabadság, sokkal több mindent megtehetünk, mint a kereskedelmi főzdék. Például tudunk olyan gyümölcsökből készíteni párlatokat, aminek egy kereskedelmi főzde nem biztos, hogy nekiáll. Ilyen a galagonya, a kökény, a berkenye, de említhetnék néhány illatos szőlőfajtát is. A pálinkaversenyek zsűrijében is a kereskedelmi szektor szakemberei ülnek, aki nem egyszer merítenek ötleteket tőlünk, kicsiktől.

Az otthon főzött pálinka egyre magasabb minőséget képvisel

Gazdag Attila, ahogy mesélte, 20 éve foglalkozik pálinkakészítéssel. 2010 óta, amióta lehet otthon is lehet legálisan pálinkát főzni, maga is készít, sőt előadásokat és tréningeket is tart. Ahogy fogalmazott, a tilalom eltörlése óta óriásit fejlődött hazánkba a pálinkakészítés:

Azóta azt tapasztaljuk, hogy az otthon főzött pálinka egyre magasabb minőséget képvisel. A berendezések egyre profibbak, az emberek egyre többet áldoznak erre, és nem azért, hogy legyártsák maguknak azt a szeszt, amitől majd jól berúgnak, hanem mert rájöttek, hogy ez egy alkotás. Szép hobbi, amivel a gyümölcsnek egy olyan íz- és illatvilágát lehet megőrizni, ami régen elképzelhetetlen volt. Egyre nagyobb az igény arra is, hogy az emberek megalkothassák a minőséget, és mi ebben tudunk segíteni.

Idén be lehetett szerezni a jó minőségű gyümölcsöket

Ami pálinkában a 2022-es évjáratot illeti – foglalta össze Gazdag Attila – az idei év elég hektikus volt:

2022-ben kettészakadt az ország, voltak olyan területek, amik viszonylag megúszták az aszályt, másokat rendkívüli módon sújtott. Az alma, körte nem szenvedett fagykárt, ezért egész jó lett a minőség, főleg a körtéé. Viszont az aszályos területeken ezt nem lehetett elmondani. A fagy a kajszibarackot is megkímélte, ami jó hír, mert a top 3-ban, ha a pálinkát nézzük, a kajszibarack, a körte és a szilva szerepel. A kereskedelmi főzdéknél is ez a három éllovas. Idén nagyon szép kajszitermés volt, az aszály sem igazán sújtotta az ültetvényeket. A szilvánál már megoszlik, van, ahol jó volt a termés, ahol sok csapadék esett, de az alföldi területen alig lehetett szüretelni. Ami megmaradt annak a minősége viszont nagyon jó lett, és a mennyiségre sem lehetett panasz. Illetve a meggyek is jól szerepeltek.

- közölte Gazdag Attila.

Összességében idén a csonthéjas gyümölcsök mind mennyiségben, mind minőségben remekül szerepeltek, a bogyósokról ugyanez már nem volt elmondható:

A málna már évek óta kiesik a pikszisből, nem kedvez a termesztésének a klíma, túl meleg van neki, és már nincs akkora terméshozam. A ribizlik, szedrek jó minőséget és mennyiséget képviseltek. Idén a szőlők is jól sikerültek, a szőlőpálinka egyre népszerűbb mind a készítők, mind a fogyasztók körében. Egy viszonylag könnyen feldolgozható gyümölcsről van szó, könnyen beszerezhető hozzá a technológia, hiszen a borkészítéshez használatos eszközök alkalmasak erre is. Pláne az illatos fajták, mint az Irsai Olivér, a muskotályok nagyon jól szerepeltek idén, az aszály ezeket sem befolyásolta. A jégverések is elmaradtak. Az egyesület tagsága mindenféle gyümölcsből főz, a cseresznyék is nagyon jók lettek, annak abszolút kedvezett ez az év.

Ha pálinkáról van szó, ezek a hazai topok

A szőlő pálinkában is egyre népszerűbb, de a kajszi, a körte meg a szilva viszi a prímet. De az Irsai is egyre ismertebb, mert nagyon finom, muskotályos ízű szőlőfajta. Ahogy a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület elnöke elmondta a HelloVidéknek, az idei szüret kicsit korábban kezdődött, de ez a pálinkakészítésben nem okozott gondot. A pálinkakészítőknek a törkölyre is fáj a foguk. A 2. számú hungarikumunk ugyanis a törkölypálinka. Ez az olasz grappa megfelelője lehetne, de Gazdag Attila szerint még annál is finomabb párlat készíthető belőle.

A gyümölcsárak hogyan alakultak, mennyivel drágult csak emiatt a pálinka?

Akik vásárolják a gyümölcsöt, mert nincs annyi saját termesztésük, azok bizony szembesültek azzal, hogy már tavasztól kezdve jócskán felment a gyümölcsök ára:

Talán a kajszi ára nem szállt el annyira a bőséges termés miatt. A többinél viszont legalább 30 százalékos volt a drágulás, de találkozhattunk ennél magasabb áremelkedéssel is. Már tavasszal látható volt, hogy ez be fog következni, hiszen mindennek emelkedett az ára, és a termesztők ezt próbálták kompenzálni. Ha kétszer le kell permeteznem a fát tavasszal, hogy ne kapjon el semmilyen gombabetegséget, az többe is került.

Bele sem merek gondolni abba, mi lesz 2023-ban… Egyértelműen még magasabb árat fog hozni a jövő év, hiszen az üzemanyagárak is elmentek, illetve emelkedett a villany és a gáz is. Nagyon sok főző gázt használ, és egy gázpalack ára a duplájára nőtt, tehát az otthon készített pálinka önköltsége is jócskán megemelkedett. A bérfőzdékben is lehet látni ezt a változást, általánosságban 30 százalékkal biztosan nőtt, a legtöbb helyen közelít a 2000 forint/liter árhoz, tavaly 1000 körül volt. Ez attól függ, hogy milyen technológiát használ a főzde. Nagyon sok magánfőző rendelkezik már olyan készülékkel, ami villannyal üzemel, ez viszonylag tiszta, nem kell kéményt kiépíteni, nincs nagy hőveszteség. Ennek a költsége ott is megtolja a családi kasszát. A gyümölcs mindenképpen egy érték, a pálinkafőzés pedig egy értékmentés.

Gazdag Attila az is hozzátette még, hogy ez az áremelkedés várhatóan jövőre sem fog megállni, és ez minden bizonnyal visszaveti majd a főzési kedvet:

De igyekszünk minden évben kihasználni a törvényi keretek közt főzhető mennyiséget, hiszen az alkotás iránti vágy azt eredményezi, hogy ebből is főzzünk egy picit, abból is. Jövőre ez meggondolandó lesz, akinek van saját termesztésű gyümölcse, az biztos, hogy ki fogja főzni, de lehet, hogy jövőre nem pótoljuk ki vásárlással.

- tette hozzá.

Nagyon nehéz betörni a világpiacra a magyar pálinkával

Gazdag Attila szerint sajnos még mindig sok olyan kereskedelmi főzdét találni, amelyiknek a terméke szakmai szemmel nézve nem üti meg a kívánt mércét. Ez azért is káros, mert aki most ismerkedik a termékkel, könnyen beleszaladhat egy ilyen kétes minőségbe. Meglehet, utána azt mondja, soha többet nem kóstol pálinkát, inkább iszik whiskyt, mert annak legalább mindig ugyanolyan a minősége! Ahogy elmondta, a pálinkánál évjáratos különbségek is vannak, nem kötelező ezt feltüntetni, de egyre többen kiírják a címkékre is. A pálinkaversenyek szintén befolyásolják a kereskedelmi főzdék termékeit, arra sarkalják őket, hogy ők is emeljenek a nívón. Egy versenyen elért jó eredmény egy laikus fogyasztó számára is útmutató lehet.

Mennyit drágulhat még a pálinka?

Nem vagyok teljesen tisztában a kereskedelmi árképzéssel, de van egy alapanyagár, egy energiaár, egy munkadíj, illetve van rajta elég sok adó. Emiatt a polcokra kikerülő pálinka ára elég magas. Ha olyat látok a hipermarketek polcain, hogy fél liter pálinka 2500 forint, tudom, hogy az bizony hitvány minőséget takar, hiszen kb. ennyi rajta csak az adó. És akkor a csomagolásról még nem is beszéltem, ami az elmúlt egy évben szintén a duplájára emelkedett

- közölte Gazdag Attila, aki még hozzátette, ma egy félliteres kiszerelésű minőségi kereskedelmi pálinkáért 8000 forint nem sok. Ennél olcsóbban nem igazán lehet kihozni. A magánfőzőnek is 6000-7000 forint lehet literenként a pálinkája ára.

Nem használunk cukrot, a kereskedelmi főzde sem használ. Vannak országok, ahol használnak, ez látszik is az árképzésen. Egy mázsa kajsziból átlagosan 6-7 liter 40-50 százalékos pálinkát lehet kifőzni. Idén 400 forint körül volt a barack kilója. Természetesen jó minőségű gyümölcsből lehet jó minőségű pálinkát főzni, rohadtat nem rakunk bele. Tehát 40 ezer forint a gyümölcs, erre rájön a főzetés, legyen 1500 forint literenként, az még 10 ezer, ott tartunk, hogy 50 ezer forintért van 7 liter pálinkánk. Sajnos ennek a szektornak mindig van egy feketepiaci rétege is, akik ellen mindig küzdünk, mert nem szeretjük, ha összevetnek minket velük. Ilyen illegális, felcukrozott pálinkákat lehet venni 2000-3000 forintért.

Nagyon drága a készítése a whiskyhez képest

Ha a minőségi pálinka áráról van szó, akkor a határ a csillagos ég:

Ilyen például a málna, aminek kilója 1500 forint, és egy mázsa 3 liter pálinkát ad. Egy liter belőle 30-40 ezer forintba kerül. Ezért nagyon nehéz betörni a világpiacra a magyar pálinkával, pláne a változó minőség miatt. A gyümölcs cukortartalma határozza meg a pálinka mennyiségét, ezért nagyon drága a készítése mondjuk a whiskyhez képest. Egy mázsa gabonából 30 liter alapwhiskyt lehet készíteni. Egy mázsa gabona most, hogy megdrágult, 10 ezer forint, ez 300 forintos literár. A kereskedelmi főzdék nem tudnak akkora szeletet kihasítani a tortából, mert nagyon nagy a költségigénye a gyártásnak. Egy whisky esetében több 100 százalék haszon van egy palackon, ez a pálinkáról biztosan nem mondható el. Az otthon főzött pálinka számunkra ugyanolyan magas értéket képvisel, mint a bolti. Amikor megkínálom a barátaimat, nekik ez nemcsak egy kulináris élmény, hanem tudják, hogy egy olyan esszenciát fognak kapni, ami óriási mennyiségű gyümölcsből és hatalmas munkával készül

tette hozzá Gazdag Attila.

Gondok vannak, de nincs veszélyben a hazai pálinkafőzés

Gazdag Attila szerint, ha még kedvezőbbek lennének a feltételek a magánfőzésre, még nagyobb lenne a kedv lenne a magyaroknak a pálinkafőzéshez:

De igazából nem panaszkodhatunk. Hiszen mennyiségi korlátozással szabadon főzhetünk, ez jelenleg 86 liter 50 százalékos párlat évente, amit be kell jelenteni a NAV-nál. Ez ritkaság a világban, hogy ilyen szabad kezet kapjanak az otthoni pálinkakészítők! A minőségben elindult egy óriási előrelépés, szinte robbanásszerű, csodálatos űrgépeken készítik már az emberek a pálinkát, és szerencsére vonzza a fiatalokat is, mert ez egy közösségformáló dolog. Óriási élmény egy pálinka megalkotása! Vannak fiatalok is, de ami még nagyobb boldogság, hogy az idősebbek is hajlandók a változtatásra. A technológia adott mindenhez, a gyümölcstermesztéshez szintén, ma ez vonzó lehet a fiatalok számára. Azt szoktam mondani, hogy a pálinkában a legnagyobb baj az alkohol. Akkor lenne jó, ha kitalálnám az alkoholmentes pálinkát, milliárdos lennék, mert az az illat, íz, ami benne van egy jó pálinkában, az a baj, hogy nem lehet belőle sokat inni. De az alkotás öröme vonzza a fiatalokat is. Aki megkóstol egy minőségi pálinkát, az azonnal rájön, hogy miről beszélünk!

- közölte még.

Akár több millió forint is lehet egy jó pálinkafőző berendezés

Gazdag Attila még azt is elárulta a HelloVidéknek, hogy a házi pálinkafőzéshez nagyon jó minőségű berendezéseket gyártanak, emiatt is egyre többen akarják otthon, saját maguk megalkotni a saját pálinkájukat… Egy 50-100 literes berendezés egy kisüsti 300 ezer forintról indul, egy egymenetes ára pedig akár 2-4 millió forintig is elmehet. Átlagban a pálinkafőző berendezésre 600-700 ezer forintot költenek, és akkor még ott van a magozógép, daráló stb. A gyümölcstermesztők is próbálnak a pálinkafőzők javára szolgálni, a legtöbben már helyben ki tudják magozni a gyümölcsöt, úgy viszi el a vásárló, ez egy nagy segítség.

Címlapkép, fotó: Pannon Pálinkakultúra Egyesület