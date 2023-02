Veszélyben a hazai autósok: senki sem bukik le, pedig több százezer ilyen átverés van

Magyarországon a használt személyautók 14 százalékában lehet tekert az óra. Ez több százezer járművet jelenthet. Egy nemzetközi felmérés is azt támasztja alá, hogy hazánkban változatlanul magas lehet az óratekerések száma - írta az Infostart.

Ha a rendőrségi adatokat nézzük, mintha minden rendben lenne, ugyanis a „rendőri eljárásban regisztrált gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása bűncselekmények száma” mindössze 39 volt tavaly, miközben csak személyautóból 830 ezer darab cserélt gazdát idehaza 2022-ben. Vádemelésig pedig mindössze egyetlen ügy jutott tavaly - írta a Vezess.hu .

Összesen 19 489 703 lekérdezést indítottak a különféle gépjárművek futásteljesítményének ellenőrzésére az érdeklődők a Jármű Szolgáltatási Platformon (JSZP) 2022-ben – tudta meg a vezess.hu a Belügyminisztériumtól kikért adatokból. A 2019-es indulástól múlt év végéig 64 258 313-ig jutott a lekérdezések száma.

„Az ügyfelektől érkezett jelzések alapján a járműnyilvántartás érintett adatai a rendelkezésre álló iratok alapján minden esetben felülvizsgálatra kerülnek” – válaszolta a lapnak a tárca. Évente 200-250 ilyen jellegű bejelentés érkezik a minisztériumba, ez a 20 millió lekérdezéshez és ahhoz képest is minimális, amennyire jellemzőnek gondolja az átlag magyar használtautó-vásárló az óratekerés jelenségét idehaza.

Az az általános tapasztalat, hogy a nyilvántartás adatai megfelelnek a bejegyzések alapjául szolgáló okiratoknak, így azok javítása nem szükséges. Ezért is fontos, hogy az ügyfelek az adásvételi, illetve üzembentartói szerződések megkötése során, az adatok kitöltésekor a lehető legnagyobb körültekintéssel járjanak el, különös figyelmet fordítva kilométeróra-adatokra, mivel a közlekedési igazgatási hatóság az eljárása során ezen okiratok alapján jegyzi be az adatokat a nyilvántartásba

– válaszolta a Belügyminisztérium.

A lekérdezhetőség ellenére valami továbbra sem stimmel a hazai autók kilométerszámlálóival.

A hasznaltauto.hu oldalon a tavaly feladott mintegy egymillió apróhirdetés közül a futásteljesítményt is megadó nagy többségnél 178 878 kilométer volt az átlag, életkor szerint pedig 12,7 év. Megnőtt a magasabb futásteljesítményt is kiíró tulajdonosok száma, viszont az átlag nem emelkedett: az elmúlt hat évben folyamatosan 178 és 182 ezer kilométer között mozog a hirdetésekben az átlagos futásteljesítmény. A tavaly meghirdetett személyautók közül a legtöbbnek 190 és 200 ezer kilométer közötti adatot mutatott az órája, de továbbra is kiemelkedik a 90 és 100 ezres futásteljesítményt mutató hasáb is.

Egy nemzetközi felmérés is azt támasztja alá, hogy Magyarországon változatlanul magas lehet az óratekerések száma.

Átfogó kutatásban vizsgálta a carVertical autótörténeti platform, hogy az egyes országokban mekkora az arány, a cég 2021-től csaknem 900 ezer autótörténet-ellenőrzés adatait vizsgálta át, kutatásuk szerint a visszatekerés továbbra is elterjedt visszaélési mód számos államban. Az adatok alapján Lettországban a leggyakoribb a futásteljesítmény manipulálása, ott az ellenőrzött járművek több mint 24 százalékának változtatták meg az óraállását. Magyarországon a használt személyautók 14 százalékában lehet tekert az óra. Ez több százezer járművet jelenthet.

Címlapkép: Getty Images