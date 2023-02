Vidéki lányból lett keresett művész: már az első képe is 7 számjegyű összegért kelt el

„Addig megyek, amíg meg nem kapom azt, amit elképzelek” – fogalmazott a a Pénzcentrumnak adott interjújában Göncz Dalma, aki mindig is művészi pályára készült, de az élet egy ideig elsodorta előle.

Polgári állásokban is töltött pár évet, de hiába volt jó a fizetés, érezte hogy nincs a helyén és váltott. „Addig megyek, amíg meg nem kapom azt, amit elképzelek” – fogalmazott a Pénzcentrumnak adott interjújában Göncz Dalma, aki mindig is művészi pályára készült, de az élet egy ideig elsodorta előle. Szülei nem támogatták a művészeti pályát, ezért más irányba tanult tovább, de ez ma már történelem. A multik világát megtapasztalva eldöntötte, hogy soha többet nem fog ilyen munkát végezni, és több évig tartó befektetéssel elkezdte festői karrierjét. Első képét már 7 számjegyű összegért vásárolták meg, és mára profitábilis az alkotói tevékenysége. Élete eddigi legnagyobb kihívásairól, a pályaváltás nehézségeiről és a művészetéről is beszélgettünk. De szóba került az is, hogy milyen 3 gyermekes anyukaként egy ilyen karrierre váltani. A cikk a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapfotó: Pénzcentrum