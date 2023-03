Ennyit spórolhatnak a magyar családok, ha Szlovákiában intézik a nagybevásárlást

Lassan tényleg ott tartunk, hogy bármelyik szomszédos határ menti település boltjában is tévedünk, olcsóbban bevásárolhatunk, mint itthon. Bár az utóbbi napokban az Aldi és a Lidl is több tucat termék esetében árcsökkentésbe kezdett, a magyarok így is kész horrorként élik meg a nagybevásárlást. A HelloVidék most annak járt utána, mennyire éri meg annak, aki Szlovákiába ruccan át vásárolni. Egy biztos, ha már arra jár, tankolni feltétlenül álljon meg!

A KSH jelenleg elérhető adatai alapján egy év alatt, 2022 februárjához képest az élelmiszerek ára 44 százalékkal emelkedett, ezen belül leginkább a kenyér (80,6 százalék), a tojás (79,4 százalék), a vaj és vajkrém (76,6 százalék), a sajt (76,1 százalék), a tejtermékek (75,8 százalék), az édesipari lisztesáru (73,8 százalék) drágult, de a sort folytathatnánk tovább. Nem meglepő, hogy egyre több magyar fogja vissza a bevásárlasait. Friss KSH-s adat, hogy az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene tavalyhoz képest 4,8%-kal csökkent. (Az élelmiszer-kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 6,7%-kal kisebb lett, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 0,3%-kal emelkedett.) Elnézve ezt a bődületes hazai áremelkedést, ne is csodálkozzunk azon, hogy az utóbbi időszakban felélénkült a bevásárlóturizmus, egyre több magyar jár át a szomszédos országokba tankolni vagy a kinti élelmiszerboltokba vásárolni.

A HelloVidék január végén cikkezett arról, hogy újra hódít a bevásárlóturizmus, számottevő mértékben lehet spórolni már Ausztriában is. Azóta sem sokat változott a helyzet, tele vannak a határ menti osztrák élelmiszerboltok parkolói magyar rendszámú autókkal - írta pár napja Facebook-posztjában Raskó György agrárközgazdász is. Szombathely és Sopron környékén már sokan heti szinten a nagybevásárlásaikat is kint intézik, mert azt állítják, a kinti termékek szinte azonos áron, viszont jobb minőségben kaphatóak.

Egyre több magyar dolgozik például Romániában, és vásárolni, tankolni is mind gyakrabban mennek át a határon - adta hírül az RTL. Nemrégiben a román Pro tévé munkatársai mutatták be, milyen most a helyzet. Egy boltos arról beszélt, azt a lisztet adják el a magyaroknak, amit Magyarországról importálnak. A Pro tévé azzal zárja a tudósítását, hogy miután az üzemanyag is olcsóbb Romániában, a magyarok a kocsijukat is a határ román oldalán tankolják meg.

Aki csak teheti, a délnyugati határszélen már Szlovéniába jár bevásárolni. Gyakorlatilag a húson kívül majdnem minden olcsóbb. De már egy tankolással is ezreket spórolhatunk. A HelloVidék friss körképét a szlovén határszélről itt olvashatjátok!

Az átlagkereset is magasabb a szlovákoknál

Az átlagkereset tekintetében - mi magyarok - az uniós lista végén kullogunk. Ezért is hoz egyre többeket egyre lehetetlen helyzetbe az őrületes mértékű élelmiszer-áremelkedés. Az Eurostat adatbázisában egyelőre csak a 2021-es bérek érhetők el, így az infláció és a gyengülő forint miatt a 2022-es helyzet valójában még ennél is rosszabb lehet. Az Eurostat szerint ugyanis 2021-ben a magyarnál kizárólag a bolgár átlagkereset volt alacsonyabb (10 300 euró). Románia már kicsivel jobban teljesített (€13 000), mint Magyarország (€12 600), akárcsak a többi régiós ország, az uniós átlag feletti fizetés viszont csak Ausztriában (€48000) volt a szomszédok közül. A legtöbb pénzt Luxemburgban (€72 200), Dániában (€63 300) és Írországban (€50 300) keresték az emberek. Nem kérdés, hogy az átlagkeresetből élő szlovákok is jobban élnek, mint mi magyarok. Ha nem is sokkal, de pár ezer Euróval azért jobbak arrafelé a fizetések.

Szlovákia felé is megindult a bevásárlóturizmus, vajon miért?

Az országhatár túloldalán, Szlovákiában szintén nem egy olyan termék akad, amiket már olcsóbban is be tudunk szerezni, mint itthon. Aki azonban hatalmas spórolási lehetőséget keres, az csalódni fog, de mi is próbáltunk utánaszámolni: mennyivel éri meg jobban kint bevásárolni, mint itthon.

Kezdjük azzal, hogy 2023. januárjában az Európai Unió hivatalos statisztikája szerint Szlovákiában 15,1 százalék volt az infláció, míg Magyarországon 26,2 százalékot mértek. Talán ebből is adódik, hogy a korábban magasabb szlovák árak némiképp igazodtak, sőt, sok esetben a magyar árak alá csökkentek. Az árfolyammozgással együtt változnak a bevásárlási trendek, de egy biztos, újra virágzik a bevásárlóturizmus a szlovák határ menti településeken.

Míg tíz évvel ezelőtt, 2014 környékén, az volt az általános - mesélte a HelloVidéknek a magyar határszélen élő Sándor, hogy Komárom és Győr környékén a legalapvetőbb élelmiszerekért is átjönnek a szlovákok, addig mostanra fordult a kocka. Az árstopot a szlovákok is kihasználták, míg lehetett, átjöttek tankolni is, amíg nem volt mennyiségi korlátozás, aztán, míg lehetett, kilószámra vitték át a cukrot és a lisztet is.

Manapság fordított a helyzet, persze, épp attól függ, hogyan alakul a forint/euró árfolyam. A határ melletti bevásárlóközpontok parkolóiban viszont egyre több a magyar rendszám. Ahogy Sándor mesélte, egyre többen és többen járnak át Magyarországról bevásárolni. (Hogy mennyire nem távolság például Komáromtól Komárno, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Duna partján a két település Tescoja egymástól 9 perc autóútnyi távolság van.) Sándor szerint már a kenyeret is jobban megéri kint venni: míg itthon a fél kilogrammos ára 500-600 forinttól indul, de a szeletelt kenyerekért majdnem ezer forintot kell fizetni. Szlovákiában közben egy kilogrammos kenyeret is találhatunk már 1,55 euróért, azaz 600 forint körül. Úgy látja, lassan minden fontosabb élelmiszer olcsóbb kint, sajtot és túrót, száraztésztát csak kint vesz, nem beszélve például a dezodorról vagy a tusfürdőről, amit szintén szlovák boltokban keres.

Az viszont elmondható, tette hozzá, hogy nagyon sokat kint sem spórolni, átlagfizetésből élő magyaroknak mindenütt drágaság van.

Összességében, fogalmazott a Győr közelében élő Tamás a HelloVidéknek, egyszeri bevásárlás miatt – ha nem lakunk egy köpésre a határtól - nem feltétlenül éri meg átmenni Szlovákiába. Egy nagybevásárlással viszont már spórolhatunk, és ha már kint vagyunk, nyugodtan tankolhatunk, mert az üzemanyag is olcsóbb. Tamás szintén nem egyszer átruccant már az utóbbi hetekben vásárolni, de szerinte érdemes az utazás előtt az aktuális árfolyamról és a különféle akciókról is tájékozódni.

Konkrét összehasonlítás

De valóban, mennyit lehet spórolni egy nagybevásárlással? Képzeletben írtunk egy hosszú bevásárlólistát, az alapvető élelmiszerekből. Aztán összevetettük a szlovák Tesco és a magyar Tesco online árait. (A pénzváláshoz a Pénzcentrum valutaváltóját használtuk…)

A zöldség-gyümölcs tekintetében, ahogy az árakon is látni fogjuk, számottevő különbség nincs, viszont az is elmondható, hogy a brokkolin kívül a szlovák Tescoban szinte minden kicsivel olcsóbb, mint itthon:

Fehér fejeskáposzta lédig: 399 Ft– Tesco Cabbage White Loose (szlovák): 0,99 €/kg ( 383,82 Ft )

399 Ft– Tesco Cabbage White Loose (szlovák): 0,99 €/kg ( ) Tesco jégsaláta (magyar) : 799 Ft – Tesco Lettuce (szlovák): 1,89 € (732,74 Ft)

(magyar) 799 Ft – Tesco Lettuce (szlovák): 1,89 € (732,74 Ft) Tesco Fürtös paradicsom: 300 Ft - 1 999 Ft/kg – Tesco Tomatoes (szlovák) 0,32 € 3,99 €/kg (124 Ft - 1 546,89 Ft/kg)

300 Ft - 1 999 Ft/kg – Tesco Tomatoes (szlovák) 0,32 € 3,99 €/kg (124 Ft - 1 546,89 Ft/kg) Kaliforniai piros paprika lédig: 532 Ft - 2 699 Ft/kg – Tesco Red Pepper Loose (szlovák) 1,21 € - 5,49 €/kg (469 Ft - 2 128,43Ft/kg)

532 Ft - 2 699 Ft/kg – Tesco Red Pepper Loose (szlovák) 1,21 € - 5,49 €/kg (469 Ft - 2 128,43Ft/kg) Kígyóuborka 699 Ft/db – Tesco Cucumber pc (szlovák) 1,59 €/Kus (616 Ft/db)

699 Ft/db – Tesco Cucumber pc (szlovák) 1,59 €/Kus (616 Ft/db) Tesco brokkoli 500 g: 799 Ft – Tesco Broccoli 500 g (szlovák) 2,29 € (887 Ft)

500 g: 799 Ft – Tesco Broccoli 500 g (szlovák) 2,29 € (887 Ft) Vöröshagyma lédig 84 Ft -599 Ft/kg – Tesco Onion Loosely (szlovák) 0,19 € / 1,49 €/kg (73,6 Ft - 577,66 Ft/kg)

Ahogy a kinti és az itthoni Tesco árait összehasonlítottuk, hasonló a helyzet a gyümölcsosztályon is, Szlovákiában sok minden kicsivel olcsóbb:

Banán: 126 Ft - 699 Ft/kg – Tesco Bananas Loose (szlovák) 0,24 € - 1,69 €/kg (93,05 Ft - 655 Ft/kg)

126 Ft - 699 Ft/kg – Tesco Bananas Loose (szlovák) 0,24 € - 1,69 €/kg (93,05 Ft - 655 Ft/kg) Evelina alma lédig: 130 Ft - 1 299 Ft/kg – Tesco Evelina Apples Stored (szlovák) : 0,32 € - 2,49 €/kg (124 Ft - 965,36 Ft/kg)

A pékáruknál is hasonlóan, nem nagy árkülönbségeket látni, de azért sok kicsi sokra megy. 10 darab zsemle esetében 210 forintot már biztosan spórolhatunk, és ha veszünk hozzá még egy kiló burgonyás kenyeret, akkor már 400 forint a mi zsebünkben maradhat:

Natúr szendvics zsemle 55 g: 75 Ft – Kaiser Natural 60 g (szlovák) 0,14 € (54,28)

55 g: 75 Ft – Kaiser Natural 60 g (szlovák) 0,14 € (54,28) Burgonyás cipó 400 g: 549 Ft ( 1372 kg) – Slatinský Potato Bread 1000 g (szlovák) : 2,89€ (1372 kg)

Lássuk a tejtermékeket!

Ami biztosan elmondható, ha csak az árakat hasonlítjuk össze, a szlovén Tescoban a túró és a sajt is jellemzően olcsóbb, legyen szó bármilyen termékről. Persze a minőség, hazai termék más kérdés, de erre mostani cikkünkben nem tudunk kitérni…

Tej, 1,5 liter: 400- 639 Ft / 0,85 – Szlovák 1,5 tej: 1,55 EUR (329 -600 Ft)

400- 639 Ft / 0,85 – Szlovák 1,5 tej: 1,55 EUR (329 -600 Ft) Tesco vaj: 100 g: 499 Ft (4 990 Ft/kg) – Tesco Butter 82% Fat 250 g (szlovák): 1,99 € - 7,96 €/kg (771,51 (250 g) - 3 086,04 Ft/kg)

100 g: 499 Ft (4 990 Ft/kg) – Tesco Butter 82% Fat 250 g (szlovák): 1,99 € - 7,96 €/kg (771,51 (250 g) - 3 086,04 Ft/kg) Magyar Túró félzsíros tehéntúró: 250 g 859 Ft 3 436 Ft/kg –Tesco Light Cottage Cheese 200 g (szlovák) 1,29 € -6,45 €/kg (500 Ft- 2 500 kg)

250 g 859 Ft 3 436 Ft/kg –Tesco Light Cottage Cheese 200 g (szlovák) 1,29 € -6,45 €/kg (500 Ft- 2 500 kg) Lecker gouda zsíros félkemény darabolt sajt: 4 190 Ft/kg – Dobrý Syr Gouda Cheese (szlovák) 10,73 €/kg (4 159,94 Ft/kg)

4 190 Ft/kg – Dobrý Syr Gouda Cheese (szlovák) 10,73 €/kg (4 159,94 Ft/kg) Tesco félzsíros, lágy mozzarella sajt sós lében 125 g: 469 Ft - 3 752 Ft/kg – Tesco Mozzarella (szlovák)125 g 0,99 € - 7,92 €/kg (383,82 Ft - 3 070,53 Ft/kg

Még a közel hasonló minőségű árstopos tojás is, ha csak pár forinttal is, de olcsóbbnak tűnik jelenleg Szlovákiában:

Tesco "A" osztályú közepes méretű friss tojás M 10 db: 1 099 Ft - 110 Ft/db

Tesco Fresh Eggs M 10 pcs (szlovák) 2,79 € 0,28 €/Kus (1 081,66 Ft - 108,55 Ft/db )

Az árstopos csirkemell azonban messze nálunk a legolcsóbb

Az árstopos csirkemellben azért verhetetlenek vagyunk, ez tényleg a hazai Tescoban olcsóbb, egy ezressel kilója. Sőt, a fasírozotthoz a sertés darálthúst is itthon érdemes beszerezni:

Tesco friss csirke mellfilé : 1 998 Ft/kg – Tesco Chicken Schnitzel (szlovák): 7,49 €/kg (2 903,82 Ft/kg)

: 1 998 Ft/kg – Tesco Chicken Schnitzel (szlovák): 7,49 €/kg (2 903,82 Ft/kg) Tesco sertés darálthús 500 g: 2 098 Ft/kg – Tesco Minced Pork Meat (szlovák) 0.500 kg: 5,98 €/kg (2 318,4 Ft/kg)

Amit a legérdemes kintről beszerezni

Amit talán a leginkább megérheti kint vásárolni: az a száraztészta! Ugynannak a gyártónak ugyanazon terméke – közel kétszeres árkülönbséggel kapható, ami nemcsak a spagettitésztára, hanem a szarvacskára és a pennére is igaz.

Hearty Food Co. spagetti tojás nélküli száraztészta 500 g: 669 Ft 1338 Ft/kg

500 g: Hearty Food Co. Spaghetti 500 g (szlovák): 0,79 € - 1,58 €/kg ( 306,28 Ft - 612,55 Ft/kg )

Lehet spórolni azzal is, ha kint vesszük meg azt, ami a szépségápoláshoz szükséges: a dezodort, a tusfürdőt, de még az intim betét is kint olcsóbb!

Always Dailies Extra Protect Large Fresh Tisztasági Betét, 48 db: 1 549 Ft - 32 Ft/db – Always Dailies Large Extra Protect Panty Liners x52 (szlovák): 3,89 € 0,07 €/Kus (1 508,13 Ft - 27 Ft/db

48 db: 1 549 Ft - 32 Ft/db – Always Dailies Large Extra Protect Panty Liners x52 (szlovák): 3,89 € 0,07 €/Kus (1 508,13 Ft - 27 Ft/db NIVEA Creme Soft krémtusfürdő 500 ml 2 189 Ft – Nivea Creme Soft Care Shower Gel 500 ml (szlovák) 4,49 € (1 740,74)

Tankolni is megéri átmenni!

Szerdától kettő forinttal emelkedett a benzin ára, a gázolaj ára hárommal csökkent.

Az üzemanyagok ellenkező árváltozása után az átlagos literenkénti benzinár 613, gázolajár 623 Ft körül alakul a Holtankoljak.hu adatai szerint. Ehhez képest:

Szlovénia, 95-ös Benzin: 1.357 € (536 Ft)

Szlovénia, Gázolaj: 1.491 € (588 Ft)

