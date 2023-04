Idén ez a termálstrand is zárva marad: itt tör fel az ország egyik legerősebb gyógyvize

A megnyitásának 50. évfordulóján nem fog kinyitni a Csornán található termálfürdő, írja a termalonline.hu. Nyár végére készülnek el a felújítással, de az újranyitás csak jövőre várható.

A Győrtől 32 kilométerre nyugatra található Csornán tör fel az ország egyik legmagasabb ásványianyag-tartalmú termálvize, ami gyógyvízminősítéssel is rendelkezik.

A fürdőt 1973-ban nyitották meg, de az elmúlt évek során nem sok fejlesztés valósult meg benne. A fürdő megmaradt egy ötmedencés, szezonális termálstrandnak. A strandot ellátó termálkút magánkézben volt hosszú ideig, a felújítást ez is nehezítette. 2009 és 20012 között nem is üzemelt a fürdő, aztán 2017-ben megvásárolta az önkormányzat, így állami támogatáshoz jutottak, ennek révén újul meg a termálkút, a gépészet, a medencék, és új büfé is épül a területen.

A munkálatok tavaly kezdődtek el. Bár állítólag idén augusztus 31-re elkészülnek a teljes felújítással, a fürdőt csak jövőre tervezik megnyitni. Kiemelt feladatnak tekintik, hogy felkészítsék a 2024-es szezonra.

Címlapkép: Getty Images