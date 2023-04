Ki nem talánád: ebben a magyarországi régióban nőtt a legnagyobbat a foglalkoztatottság

Az észak-magyarországi régióban* növekedett a legnagyobb mértékben a foglalkoztatottsági ráta 2022 végére, 2,3 százalékponttal többen álltak alkalmazásban, mint egy évvel korábban – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal év eleji kimutatásából. A lokálisan jelen lévő HR szolgáltatók szerepe egyre erősödhet abban, hogy a régióban rejlő lehetőségeket még közelebb hozzák mind a vállalatok, mind pedig a munkavállalók számára.

17 ezer fővel magasabb volt országosan a foglalkoztatottak átlagos létszáma 2022 decemberében, mint az ezt megelőző évben – közölte 2023 januárjában a Központi Statisztikai Hivatal. A közleményből kiderül, hogy annak ellenére, hogy a 15-64 évesek körében az észak-magyarországi régióban volt a legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta (70,1 százalék), ebben a térségben mérték a legnagyobb növekedést is, 2,3 százalékponttal álltak többen alkalmazásban a mért időszakban, mint 2021 decemberében.

Ha kicsit arrébb tekintünk és az észak-alföldi régiót vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ezen a területen Hajdú-Bihar megyében volt a legnagyobb a munkaerő-kereslet 2022-ben, összesen 155 300 főnek volt munkaviszonya az év során. Ezt követi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 146 000 munkavállalóval, majd Jász-Nagykun-Szolnok megye, ahol 101 200 fő állt alkalmazásban tavaly. A KSH adataiból kiderül továbbá, hogy országosan növekedett az álláskeresés időtartama, míg 2021-ben átlagosan 8 hónapot töltött valaki munka nélkül, addig 2022-ben már 9 hónapba telt az elhelyezkedés.

Felértékelődik ebben a piaci környezetben a munkaerő-kölcsönzők szerepe a régióban, akik gyorsítják a kereslet és kínálat találkozását. A Work Force HR szolgáltató Debrecenben évek óta segíti a munkaadók és munkavállalók egymásra találását, emellett márciusban Nyíregyházán nyitotta meg 9. irodáját az országban.

Nagy hozzáadott értéket jelent az a fajta képesség és tapasztalat, amivel a nyitott pozíciók betöltését támogatni tudjuk. Szerteágazó erőforrásaink vannak és olyan tudásbázisunk, amivel az éppen leépítésre kényszerülő és a növekvő cégek közti munkaerőáramlást biztosíthatjuk. Ahogy országosan, úgy Debrecenben és Nyíregyházán is teljeskörű támogatást nyújtunk az álláskeresőknek: végigkísérjük őket a kiválasztási folyamaton, valamint a munkábaállást követően is segítünk nekik, ha igénylik. Céges buszjáratokat és szálláslehetőséget nyújtunk munkavállalóinknak, valamint HR koordinációt, HR tanácsadást és mentorálást is biztosítunk az álláskeresőknek

– mondta Czellecz Zoltán, a Work Force cégvezetője.

Címlapkép: Getty Images

