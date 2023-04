Hihetetlen, mi történik a Balatonnál: ezért érdemes lesz elruccanni a magyar tengerhez

Nyárra zárul le a Nyugat-Balaton térségében a Festetics-örökség turisztikai fejlesztését célzó projekt, amelynek újabb állomásaként Lady Hamilton-emlékhelyet avattak csütörtökön Balatongyörökön.

Az önkormányzat MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség konzorciumvezetésével 1,256 milliárd forintos európai uniós forrással indult 2019-ben komplex turisztikai fejlesztés a Festetics család örökségének bemutatására. A projekt nyomán megújult Keszthelyen a Festetics-kastély díszkivilágítása és hangjátéka, a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen frissült a kiállítás tartalma, valamint szabadulószobát alakítottak ki a Balatoni Múzeumban.

A fejlesztés részeként a gyenesdiási Festetics Imre Állatpark Látogatóközpontjában már VR-szemüveggel is körbenézhetnek a látogatók, emellett új játszótéri elemekkel és tájékoztató táblákkal is gazdagodott a terület. A településen megújult a Festetics Vágtához vezető út is, továbbá a gyenesdiási Fűszerkert és Forrás Tanösvény is a családos látogatók számára.

A Festetics-örökség részeként nyárra befejeződik a hévízi tófürdő körüli Dr. Schulhoff Vilmos sétány rehabilitációja. Megújult a balatongyöröki Szépkilátó környezete is, ahol Lady Hamilton-emlékhelyet avattak. Létrejött egy régi magyar receptúrákat felelevenítő, mai kornak megfelelő konyhai technológiákra épülő Festetics menüsor is, amely a helyi és környékbeli éttermek kínálatában szerepel majd.

A közlemény szerint a tervezett fejlesztések gazdagítják a Balaton négyévszakos kínálatát, és tovább bővítik az ide érkező turisták programlehetőségeit.

A hálózatba kapcsolt attrakciók egységes megjelenéssel és minőségben újulnak meg, a programnak köszönhetően a kevésbé ismert Festetics-örökségekre is több figyelem összpontosul, ösztönözve a turistákat a teljes útvonal bejárására. A projekt egyúttal hozzájárul az átlagos tartózkodási idő meghosszabbításához, a magasabb látogatószám eléréséhez és a térség családbarát jellegének erősítéséhez.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló fejlesztésben részt vesz a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Zrt., Balatongyörök, Gyenesdiás, Keszthely és Hévíz önkormányzata, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., illetve a Balatoni Borkultúráért Alapítvány.

