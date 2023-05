Túlárazottak lehetnek a magyar lakások? Kinek van itt pénze ingatlant venni?

A magas hitelkamatok erősen visszafogják az ingatlanpiacot, miközben a magasan járó hirdetési árak sem mozgatják meg a vevőket. Az ingatlanközvetítő szerint, ha kamatoknál változás következne be, az jelentős hatással lehetne az ingatlanpiacra, de akad még olyan tényező is, mely árcsökkenést eredményezhet.

Nagyon gyenge három hónapot tudunk magunk mögött, 2023 első negyedévének teljesítménye elég gyászos

- jelezte Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának vezetője. Mint szavaiból kiderült, mind a tranzakciószám, mind a kereslet meredek lejtőre került: bizonyos ingatlantípusok esetében akár 50 százalékot meghaladó mértékben.

Úgy véli, ez a visszaesés annak hatására következett be, hogy a lakáshitelek kamatai magasan járnak, ami mérsékli a vásárlási kedvet, illetve sokak számára lehetetlenné is teszi, hogy saját tulajdonú ingatlanhoz jussanak.

Ráadásul az ingatlanárak is irreális szintekre emelkedtek, többek között az építőanyagok drágulása miatt - tette hozzá.

Az árak kapcsán elmondta, hogy jelenleg a valós értékesítési árak átlagosan 5-10 százalékkal járnak alacsonyabban, mint a hirdetési árak. Sokakban él ugyanis az a “tévképzet”, hogy még mindig a korábbi magas árakon lehet értékesíteni ingatlanokat. Ez azonban nincs így. Ez abból is látszik, hogy jelenleg azok az ingatlanok eladhatók, melyeket reális áron kínálnak, mert a tulajdonosok elfogadják az ingatlanközvetítő szakemberek véleményét és segítségét.

Megfigyelései szerint azok az ingatlanok, melyeket nem szakmabeli áraz be, jellemzően erősen túlárazottak, ami azt jelenti, hogy

esetenként akár a piaci árnál 30-40 százalékkal magasabb hirdetési árakkal találkozhatunk. Ezek az ingatlanok azonban biztosan nem kelnek el ezeken az árakon

- szögezte le Tóth Viktória.

A vevők ugyan megpróbálnak alkudni, de az eladók erre sok esetben nem nyitottak, és nem akarnak engedni az általuk elképzelt árakból. Ha együttműködő a tulajdonos, és hajlandó az alkura, akkor is legfeljebb 2-5 százalékos árengedményt szokott tenni, ami nem minden esetben elegendő.

Megfelelő árazás esetén viszonylag gyorsan értékesíteni lehet most is az ingatlanokat, tehát 1-3 hónap alatt vevőre találhat egy jól árazott, rugalmas eladó által kínált lakás. Leginkább az egy-másfél szobás, erkélyes lakásokat keresik a vevők az V. és XIII. kerületben - jegyezte meg a Balla Ingatlan szakértője, aki azt is elárulta, hogy ezek ára jelenleg 30-60 millió forint között mozog elhelyezkedéstől és egyéb adottságoktól függően.

Amit viszont szinte egyáltalán nem keresnek, azok a felújítandó és a nagy alapterületű lakások. Ide sorolhatók még az újépítésű ingatlanok is, melyek átlagos négyzetméterára 1 millió forint felett jár a két kerületben, sőt elérheti akár a 4 millió forintot is. A rendkívül magasra kúszó árak az építőipari költségek növekedésének köszönhetőek, melyet tovább súlyosbított a háború miatt nehezedő nyersanyagbeszerzés.

Az említett árakat - sem a használt, sem az újépítésű lakásoknál - nem fizetik most meg a befektetők és a külföldi vásárlók, ugyanis előbbiek csak a mélyen áron alul kínált ingatlanokat keresik, míg a külföldiek szinte csak az eladói oldalon vannak jelen.

A másik tényező, ami visszafogja a forgalmat: a magas hitelkamatok. A fiatalok szinte csak támogatott hiteleket vesznek igénybe, mint a CSOK és a babaváró. És míg korábban a vevők a vételárnak akár 70-80 százalékát is hitelből finanszírozták, jelenleg inkább csak 20-40 százalékos aránnyal lehet találkozni. Tóth Viktória úgy véli, hogy amennyiben csökkennének a kamatok, úgy az pozitív hatással lenne az ingatlanpiaci forgalomra is.

A bérlakások piacán viszont emelkedő kereslet tapasztalható, vélhetően az előbb felsorolt tényezők hatására, hiszen aki most nem tud vásárolni a magas árak miatt, az kénytelen bérelni. Az átlagos havi bérleti díjak típustól és lokációtól függően 140-500 ezer forint körül mozognak az V. és XIII. kerületben.

Az eladási árak a Balla Ingatlan irodavezetője szerint feltehetően stagnálni fognak az elkövetkező hónapokban, hacsak valamilyen külső tényező nem befolyásolja váratlanul a piacot: nem kizárt, hogy tovább bővülhet a kínálat a kényszerből értékesített ingatlanok megszaporodása miatt, ez pedig árcsökkenéshez vezethet.

Címlapkép: Getty Images