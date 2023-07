Nincsenek biztonságban ezek a dolgozók? Velük történik a legtöbb munkahelyi baleset

2022-ben majdnem annyira kevés halálos munkabaleset történt, mint 2020-ban, amikor a világjárvány miatt igencsak sokaknak korlátozták a munkavégzését. Ez össze is hozta az elmúlt 10 év 2. legkedvezőbb halálozási adatát. A legfrissebb adatokat szerint az látszik, hogy a legsúlyosabb kimenetelű balesetek kapcsán leginkább a Budapesten, az építőiparban, leginkább kis cégeknél dolgozó munkavállalók vannak. A Pénzcentrum cikkéből kiderül az is, általában milyen balesetek okozzák a legtöbb munkahelyi halált, élen a csúszás, botlás, de a különböző munkagépek meghibásodása, elszabadulása is fokozottan veszélyes.

Ahogy a portál írja, a legfrissebb adatok szerint 2022-ben Magyarországon 21 273 munkabaleset történt, amiből összesen 68 volt halálos kimenetelű. A KSH statisztikáiból kiolvasható az is, hogy ezer alkalmazottra összesen 5,2 munkabaleset jutott a tavalyi évben. A tavalyi adat néhány száz esettel egyébként alacsonyabb volt mint, amennyit 2021-ben jelentettek. Sőt, halálos áldozatot követelő szerencsétlenségből is 16-al kevesebb volt. Ez önmagában annyira alacsony szám, hogy az elmúlt tíz évben csak 2020-ban volt ennél kevesebb.

Melyek a legveszélyesebb szakmák?

A halálos kimenetelű munkabalesetek korosztályosan is jól körülhatárolhatók. Míg 2022-ben 18-34 éves kor között 13-an veszítették életüket, addig 45 fölött összesen már 42-en. Ugyancsak felülreprezentáltak a halálos baleseteknél bizonyos munkaterületek is. Ahogy hosszú évek óta folyamatosan, úgy 2022-ben is az építőiparban veszítették a legtöbben életüket, számszerűen 21-en. Sokatmondó adat, hogy az építőiparon kívül egy másik ágazat sem érte el még a 10 halálesetet sem. A második legveszélyesebb terület egyébként a mezőgazdaság volt, a harmadik pedig a szállítás, raktározás, posta, távközlés – már ami a halálos kimenetelű balesetek számát illeti.

Ugyanis például a mezőgazdaságban az összes baleset száma (568) nagyságrendekkel elmaradt például a feldolgozóipar (3749), a gépipar (4127), a kereskedelem (2504), a szállítmányozástól (2945), viszont sokan meghaltak. Ugyancsak viszonylag kevésnek számít ezen a listán az építőipar összesen 1018 balesete, miközben a halálos esetek száma magasan is volt a legmagasabb. Érdekes adat az is, hogy miközben a tavalyi évben 61 férfi veszítette életét munkavégzés közben, addig nők közül csupán 7-en. Egy női áldozattal járó halálesetre tehát majd 9 férfit érintő haláleset jutott.

Ha biztonságos munkákat nézzük, nem nagy meglepetésre a pénzügyi tevékenység nem számít túl veszélyes üzemnek, senki nem halt meg munka közben olyan, aki ezen a területen dolgozik. Ennél érdekesebb ugyanakkor, hogy a bányászat is kifejezetten biztonságosnak számít, itt sem történt haláleset, ahogy a vendéglátásban sem. Ennél is figyelemfelkeltőbb viszont az, hogy a nyomozási, biztonsági tevékenységet végzőknél is rendkívül alacsony már a balesetek száma is, de haláleset is csak kettő volt a tavalyi évben.

Címlapkép: Getty Images