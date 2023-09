Több száz ember kerülhet az utcára: bezár az amerikai cég gödöllői üzeme

A Lear Corporation Hungary Kft. egy több mint 800 fős csoportos létszámleépítést jelentett be, ami gyakorlatilag a gödöllői kábelkorbácsgyár becsukását jelenti. A cég szerint Magyarországon már túl magas munkaerő-költséggel jár a termelés.

Derül égből a villámcsapásként érte a dolgozókat az amerikai gyökerű cég döntése a gyárbezárásról - írja a 24.hu. A lap megkereste Kozma Zsoltot, a Lear Munkavállalók Szakszervezetének elnökét, aki azt mondta, hogy a kábelkorbácsgyártás alacsony hozzáadott értéktartalmú, nagy élőmunka igényű technológiát igényel, amelyet nem lehet robotizálni. Az ágazat leépülését pedig már az elmúlt években is megtapasztalták az érdekképviseletnél: a vállalat éppen öt évvel ezelőtt záratta be 500 fős gyöngyösi kábelkorbács-üzemét, és a gödöllői egységnél is több száz fős leépítések voltak.

Az anyavállalat folyamatosan olyan országokban – például Szerbiában Marokkóban és Tunéziában – nyitott üzemeket, ahol érdemben alacsonyabb bérköltségen tudja ezeket a munkafolyamatokat végeztetni, s a társaság csoportosan helyezte át egyes termékek gyártását Magyarországról ezekre a telephelyekre – részletezte Kozma Zsolt.

A szakszervezethez eljutott információk alapján a gödöllői üzem nem kapott kormányzati támogatást, és létszámtartási kötelezettsége sincsen. A gyár munkatársai szomorú, de nyugodt légkörben vették tudomásul munkahelyük megszüntetését, az elnök ismeretei szerint a dolgozók közel kétharmada több mint két évtizede állt a gyár alkalmazásában, sokan közülük pár évvel a nyugdíj előtt vannak, így számukra nem könnyű a mostani helyzetet feldolgozni.

A Lear Corporation Hungary Kft. 276,2 milliárd forintos árbevétellel zárta az évet, amely közel 19 százalékos növekedést tükrözött 2021-hez képest, miközben közel 6,3 milliárdos adózott nyereséget termelt, amely 24 százalékos visszaesést jelentett. A cég a gödöllői egységen felül Győrben egy autóülésgyártó üzemet is működtet, amely az Audi Hungaria Zrt. beszállítója. Az érdekképviseleti elnök szerint a győri gyárban nem lesz létszámleépítés, mert az az üzem teljesen más üzletprofilban érdekelt, az ottani üzletvitel stabil, hosszú távon kiszámíthatóbb.

Kozma Zsolt szerint a kábelkorbács-ágazat más magyarországi járműipari cégeknél is fokozatosan leépül. Mint mondta, a járműgyártás nem csak Magyarországon, de világpiaci szinten is recesszióban van: iparági előrejelzések szerint idén, a tavalyihoz képest 15 százalékkal kevesebb belső égésű motorral működő autó készül majd el. Az autópiac volumencsökkenése ugyanakkor nem függ össze a gödöllői gyárbezárással, mivel ez az üzem olyan termékeket gyárt, amelyekre van vevői igény, csak épp immár nem itt akarják gyártani ezeket, hanem olyan országokban, ahol nagyobb hasznot hoznak. E munkafolyamatok tekintetében pedig már Románia és Ukrajna sem elég olcsó.

