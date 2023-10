Ijesztő tények 2023-ban: hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül velük

Pénzcentrum 2023.10.27. 08:43 Megosztom

Amíg néhány éve az elöregedő társadalmak problémái a távoli jövő ködébe vesztek, az elmúlt időszakban egymást érő válságok sokkal közelebb hozták ezeket. Most már nemcsak azok aggódhatnak, mi vár rájuk öregkorukban, akik most 30-40 évesek, hanem a nyugdíjazás előtt állók, illetve a már nyugdíjazottak is a bőrükön érezhetik a társadalmi krízis következményeit, írja a Pénzcentrum.

Az elszegényedés és társadalmi kirekesztődés által fenyegetett idősek arányának növekedése vagy az egyedül élő idősek növekvő száma - külön-külön csak részproblémákat érintenek, a teljes képhez érdemes időről időre egymás mellé tenni és úgy vizsgálni az időseket érintő statisztikákat. A 2023-ban frissen elérhető adatsorok alapján nemigen számolhatunk be javuló tendenciáról, és egyre inkább úgy fest, hogy amit pár éve még a távoli jövő problémájának gondolhattunk, az már a küszöbön van a Pénzcentrum kutatása szerint. Egyre nő az idősek száma és aránya Ahogy az elöregedő társadalmakra jellemző, Magyarországon is egyre nő az idősek aránya a fiatalokéhoz viszonyítva. Az idősek száma is egyre nő, míg a 65 év alattiaké jelentős visszaesést mutat. Amíg az idősek aránya a teljes lakosság viszonylatában 2010-ben még 16,6 százalékot tett ki - minden 6. lakos -, addig 2021-re az arányuk meghaladta a 20 százalékot. A legfrissebb, 2023. január 1-i adatok alapján az aránynak ez az emelkedése megtorpant, viszont az idősek száma tovább nőtt, a fiataloké pedig csökkent: 2023. január 1-jén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarország lakossága 9 599 744 főt számlált, melyből 1 millió 990 ezer főt tettek ki a 65 év felettiek. Arányuk a 2022-es évhez képest csak egy hajszállal emelkedett. A növekvő számok önmagukban nem jelentenének problémát, maga a folyamat is - a társadalmi változásokon túlmenően - részben annak köszönhető, hogy egyre többen élnek meg magas életkort. Viszont a várható élettartam emelkedése nem tart lépést az országokra egyre nagyobb teherként nehezedő szociális, egészségügyi és gazdasági krízisek mélyülésével. Egyes előrejelzések szerint 2070-re Magyarországon a 65 év felettiek aránya elérheti a 29 százalékot is. Ez pedig szorosan összefügg egy másik problémával, miszerint az időskori eltartottsági ráta egyre emelkedik, és tovább fog emelkedni. Ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb aktív, dolgozó fiatalnak kell majd eltartania egyre több nyugdíjast. Friss adatok szerint az időskori eltartottsági ráta 2023-ban 31,6 százalékot tesz ki, egy évtizede még 25,8 százalékon állt. Előzetes számítások szerint 30 éven belül ez az arány már már 48,9 százalék is lehet. Rengeteg idős él egyedül Az idősek növekvő számával automatikusan az is együtt jár, hogy egyre nő az egyedül élő idősek száma. Magyarországon a friss 2022-es népszámlálási adatok szerint a 65 év felettiekből álló háztartások közül 67,8 százalékos az egyedül élők aránya, a maradék szűk egyharmad lakik együtt másokkal. Ez az arány nem sokat változott az elmúlt évek népszámlálásaihoz mérten, 2011-ben 68,6, míg 2001-ben 67 százalék volt. Csakhogy 2022-ben már 907 ezer egyedül élő idősről volt szó, míg 2011-ben 814 ezerről, 2001-ben pedig 706 ezerről, akik egyszemélyes háztartásban élnek! Az arány hiába nem változik, számottevően több idősnek kell egyedül boldogulnia. Mi ezzel a probléma? Azok az idősek, akik egyedül élnek, ugyanúgy kerülhetnek olyan élethelyzetbe, amikor segítségre szorulnak, ezt azonban nehezebben tehetik meg, ha családjuktól távol élnek, esetleg elszigetelődtek. Ezáltal, illetve a családok megváltozott berendezkedése miatt is, az önkormányzatokra nagyobb feladat hárul a szociális segítségnyújtás terén. Várható élettartam, egészségben eltöltött évek Évtizedek óta javuló tendenciát mutatott Magyarországon a várható élettartam, ezt azonban a pandémia évei csúnyán keresztülhúzták. A friss, 2022-es adatok már meghaladják a 2020. évi számokat, azonban a 2019-es értékektől még elmaradnak. A legfrissebb becslés szerint születéskor nők számára 79,5 év a várható élettartam, míg férfiaknak 72,7 év. A 2022-ben 65 éves nők számára a várható élettartam 18,3 év, a férfiak számára 14,3 év volt. Idősek esetében ez szintén elmarad a 2019-ben számított várható élettartamtól. Viszont az, hogy valaki magas életkort él meg, nem jelenti, hogy egészségesen is fogja leélni azokat az éveket. Az utolsó friss, 2021-es adataink szerint a magyar nők 7,8, a férfiak 7,1 évet élnek le 65 éves korukon túl még egészségben átlagosan. Óriási probléma az elszegényedés Az utolsó ismert adatok szerint Magyarországon 1,75 millió lakost, a magyarok 18,4 százalékát fenyegeti az elszegényedés és társadalmi kirekesztődés kockázata. A 65 év feletti korosztályban 341 ezer lakost érint a probléma, ugyancsak 18,4 százalékot, ebben tehát nincs különbség a teljes lakosság és az idősek között. Azonban a nyugdíjazás előtt álló 50-64 éves korosztályban a fenyegetettek aránya magasabb ennél: 22,5 százalék. Hazánkkal szemben Európában éppen az jellemző, hogy a legfiatalabb korosztály, a 15-24 évesek több mint negyede van kitéve az elszegényedés, társadalmi kirekesztődés veszélyének, a 65 év felettieknek az ötöde, viszont ez közel egyezik, vagy alatta marad a fiatalabb korosztályok átlagának. A teljes cikk a grafikonokkal és a további adatokkal, érdekességekkel a Pénzcentrum oldalán olvashatók. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!