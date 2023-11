Újabb irányt vett a Nitrogénművek története: mégsem fog bezárni az üzem?

Exkluzív interjút adott Bige László, a péti Nitrogénművek tulajdonosa az RTL Híradónak ma este. A "műtrágyakirály" a mai nap fejleményeire reagált, ugyanis ma röppent fel a hír miszerint a Nitrogénművek leállása után a vezetők nem tervezik újraindítani a termelést. Az üzletember azt mondta, hogy részlegesen mégis megmaradhat a termelés a péti műtrágyagyárban, és a dolgozóktól sem fognak megválni.

A szén-dioxid-kvóta adója az ok, amiért ezt a döntést hoztuk. Ez ténylegesen arról szól, hogy rendelet útján elvegyék a pénzünket és bizonyos körök hozzájussanak a Nitrogénművekhez, amit már régóta szeretnének

– foglalta össze a Híradónak Bige László, hogy mi történik az üzem körül. Ezután hozzátette:

átgondolták, és nem fogják a termelést véglegesen megszüntetni a Nitrogénműveknél, hanem küzdeni fognak érte. Alkalmazottaktól sem fognak megválni.

A "műtrágyakirály" kilátásba helyezte, hogy minden fronton lobbizni, és ha szükséges perelni fognak - akár uniós szinten is -, hogy megszüntessék, a meglátásuk szerint problémás hazai szabályozást. Bige szerint ugyanis nem egységes a széndioxid-kvóta ingyenes kiosztása, illetve a műtrágya eladása után is kivetett adó is ellehetetleníti a gyártást.

