Egy halom pénzt kapott ez a vidéki település: erre költötték a támogatást

Csaknem 1,3 milliárd forintból valósíthat meg hét fejlesztést a Békés vármegyei Gyomaendrőd. A beruházás részeként többek között szociális bérlakásokat és játszótereket is kialakítanak, emellett köztéri kamerarendszereket is kiépítenek.

A négycsoportos Százszorszép Óvoda fejlesztése - ahova 96 gysermek jár - már be is fejeződött - mondta Toldi Balázs (független). Beépítették a padlásteret, így nettó 213 négyzetméternyi új helyiség jött létre. Felújították a gépészeti- és a villamossági rendszert, valamint a játszóudvart; bővítették a tálalókonyhát. A földszinten egy új foglalkoztató helyiséget alakítottak ki, és napelemes rendszert is telepítettek. A fejlesztésre 144 millió forintot nyertek el.

Több projekt is érinti a 12 ezer lakosú városban az úgynevezett cigányvárosi részt. A szociális városrehabilitáció elnevezésű projektet 152 millió forintból valósíthatják meg 2025 őszéig. A program szociális bérlakások és játszótér kialakítását, parkosítást, köztéri kamerarendszer kiépítését, egy illegális szemétlerakóhely felszámolását, a közösségi ház fejlesztését, valamint szociális mosoda kialakítását foglalja magába.

Ugyanerre a területre kaptak 228 millió forintot, amiből egyéni szocializációs fejlődésre és közösségépítésre, konfliktuscsökkentésre épülő edukációs és közösségi programokat valósíthatnak meg 2027 február végéig.

150 millió forintot nyertek el a helyi szociális infrastruktúra fejlesztésére. Az összegből - amelyet 2026 február végéig kell felhasználni - a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve a Térségi Szociális Gondozási Központ infrastrukturális fejlesztését tervezik, kialakítanak egy speciális tornaszobát beteg ellátottak számára; és elsősorban eszközöket (kerékpárokat, mobiltelefonokat, egy gépkocsit) vásárolnak az intézményeknek - mondta a polgármester.

A zöld- és kulturális infrastruktúra fejlesztését 2025 február végéig kell elvégezni 208 millió forintból. Lakótelepi játszótér és járdák felújítása, 22 parkoló építése szerepel a tervek között, megújul 6500 négyzetméternyi zöldfelület. Emellett a Határ Győző Városi Könyvtár és a Szent Antal Népház épületeinek homlokzatát felújítják; a Kállai Ferenc Művelődési Központ bizonyos részeit átalakítják, és eszközöket szereznek be.

A Kállai Ferenc Művelődési Központ egy másik pályázaton elnyert 120 millió forintot energetikai fejlesztésre is: szigetelésre, nyílászárócserére, világításkorszerűsítésre és napelemes rendszer telepítésére. Toldi Balázs elmondta, várhatóan jövő év első negyedévében befejeződik a kivitelezés.

A turizmus fejlesztésére 292 millió forintot kaptak, amelyből szintén 2025 február végéig két fejlesztést hajtanak végre. A Fűzfás-zugi holtágon kialakított horgász versenypályán egy 170 négyzetméteres kiszolgáló létesítmény épül, amellyel a horgászturizmust szeretnék fellendíteni.

A gyomai városrészen található tájházban - felújítást és belső átalakítást követően - a Gyomán született Kállai Ferenc nevéhez köthető Tanú című filmben látható gátőrház elevenedik majd meg. A szomszédos épületben vadászati kiállító tér és közösségi tér lesz, ahol a vitéz Váry József vadászati életútját és a településre hagyott vadászati hagyatékát mutatják majd be. A polgármester tájékoztatása szerint ennél a projektnél csak jövő év elején várható a közbeszerzés kiírása.

Címlapkép: Getty Images