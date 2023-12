Újabb megyében pusztít a szörnyű kór: több ezres állományt számoltak fel a hatóságok

Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki Győr-Moson-Sopron vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. Az érintett állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van. A hatóság felhívja az állattartók figyelmét arra, hogy továbbra sem lazíthatnak a járványügyi fegyelmen.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Bőny településen található, mintegy 26 500 példányt számláló hízópulyka telepen az állatok gubbasztása és a megemelkedett elhullás ébresztett gyanút az állattartóban. A Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát igazolta az elhullott állatokból.

Az érintett állomány felszámolása folyamatban van. A gazdaság körül kijelölték a 3 km sugarú védőkörzetet, és megállapították a 10 km sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzetet.

Ahogy a fenti és a korábbi esetek is bizonyítják, a magas patogenitású madárinfluenza vírusa továbbra is jelen van az országban. Bár a védő-és megfigyelési körzetek feloldása egyes érintett területeken megkezdődött, a járványügyi fegyelmen továbbra sem szabad lazítani. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy további baromfitartó telepek ne váljanak érintetté a járványban. Az ágazat és a hatóság közös érdeke, hogy minél előbb elkezdődhessen az állományok újratelepítése. Éppen ezért a Nébih továbbra is arra kéri az állattartókat, hogy következetesen és szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat.

Címlapkép: Getty Images

