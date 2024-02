Megvesznek ezekért a luxus hús-boxokért a tehetős magyarok: tízezrekbe kerül, ez van benne

Hornyák Tamás és Hornyák-Bertalan Fanni több mint egy évtizede foglalkoznak háztáji sertéstenyésztéssel és -feldolgozással. A HBmangalicaFarm névre hallgató vállalkozásuk Újharangodon található, állományuk pedig 25 fecskehasú mangalica tenyészkocából, 4 fecskehasú mangalica tenyészkanból és folyamatos szaporulatukból áll. Hogyan tudják sikeresen fenntartani vállalkozásuk? Milyen nehézségeket hoztak az elmúlt évek gazdasági változásai és hogyan ugrották meg őket? Miket készítenek a mangalicák húsából és milyen terméküket kedvelik leginkább a magyarok? Cikkünkben most ennek jártunk utána.

HelloVidék: Mesélne picit a kezdetekről? Honnan és hogyan indult a vállalkozásuk?

Hornyák Tamás: Eredetileg tervezőgrafikus vagyok, de mindig is vonzott az állattartás. Eleinte a nagymamám udvarán lévő ólakban tartottam hússertéseket, később vettem meg az első tisztavérű fecskehasú mangalica kocáimat és egy kant, hogy tenyészthessem őket. Közülük többen még ma is velünk vannak. Akkor sikerült megvásárolnom azt az újharangodi területet, ahol jelenleg is gazdálkodunk és élünk a családommal. Az állattenyésztés mellett húsfeldolgozást végzek és füstölt termékeket is készítek a kezdetektől.

HelloVidék: Mivel foglalkoznak most? Milyen változások zajlottak a cég életében a kezdetektől, mostanáig? Saját üzemben vagy bérgyártásban készülnek a termékek?

Hornyák-Bertalan Fanni: Az állattenyésztés és húsfeldolgozás klasszikus vonala helyett időközben kicsit más irányt vett a vállalkozás, mert nem piacon árusítunk, nem tőkehúst adunk el például éttermeknek, hanem fadobozos gasztroajándékokat készítünk a füstölt termékekből, melyeket magunk készítünk a farmon kialakított feldolgozóban és asztalos műhelyben. A legnagyobb változást az a felismerés hozta, hogy Tamás többi végzettségét, mesterségét össze tudjuk kötni az általa készített isteni finom mangalica termékekkel. Időközben derült csak ki számomra, hogy a grafikai tervezés mellett nagy tapasztalata van a famunkák terén is. A gasztroajándékok előtt nagy dilemma volt, hogy hogyan tudjuk fenntartani a vállalkozást; piacon kellett volna magas áron értékesíteni a termékeinket és/vagy az állomány méretét növelni kellett volna, melyhez azonban a szűkösen elég meglévő földterület mellé újakat is kellett volna vásárolnunk/bérelnünk, hogy az állatok az általunk megtermelt takarmányt fogyaszthassák. Ezt az összetett problémát sikerült áthidalni a gasztroajándékokkal, így tudjuk tartani a minőséget, az állomány mérete is megfelelő és az áraink is teljesen elfogadhatóak. Persze ha a folyamat bármely részét ki kellene szerveznünk (pl. ajándékdoboz-gyártás, grafikai munkák), akkor annak költségeit is bele kellene építeni az árainkba, de szerencsére Tamás mindent kézben tart.

HelloVidék: Mit lehet tudni az állatokról? Saját farmon, vagy gazdaságban nevelkednek?

Hornyák Tamás: A Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete által igazolt génmegőrző-állományt tartunk fenn, ami 25 fecskehasú mangalica tenyészkocából, 2 fecskehasú mangalica tenyészkanból és folyamatos szaporulatukból áll. Az állatok klasszikus ridegtartásban élnek a farmon, nagy terület áll rendelkezésükre, ahol szabadon sétálgatnak, dagonyáznak, kiturkálják a földből a számukra szükséges tápanyagokat. Persze az anyakocákat a fialás előtti napokban elkülönítjük, hogy nyugalomban világra tudják hozni az utódaikat, és ott együtt is maradnak a kismalacaikkal, míg meg nem erősödnek. Fontos még, hogy a mangalicák az általunk megtermelt takarmányt fogyasztják, a vetésforgót úgy alakítottuk ki, hogy kukorica mindig legyen. Saját állományunk sertéseiből készülnek a füstölt termékek.

HelloVidék: Milyen termékeket készítenek, illetve milyen eljárást kell alkalmazni ezeknél a termékeknél?

Hornyák Tamás: Füstölt kolbászokat (csemege, csípős, cserkész), füstölt szalonnákat (csemege, paprikás, kolozsvári), füstölt sonkát, tepertőt, zsírt, paraszt májast, disznósajtot, füstölt csülköt, oldalast, körmöt készítünk. Csak sóval és füsttel tartósítunk. Hagyományos fűszerezéssel készítjük a termékeket, melyek nem tartalmaznak tartósítószert, egyéb adalékanyagot, aromát, más ízfokozót. Mindig felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy ügyelni kell a tárolásra, száraz, szellős, hűvös hely az ideális a füstölt csemegéknek. A májas és a disznósajt pedig hűtendő.

HelloVidék: Hogyan hatnak a gazdasági változások az üzletre? Milyen nehézségekkel kellett megküzdenie az elmúlt években?

Hornyák-Bertalan Fanni: Így, hogy az állattenyésztéstől a fadoboz készítésen, egyedi grafikákon át a kommunikációig a teljes folyamat nálunk zajlik, úgy tapasztaljuk, hogy válságálló a jelenlegi berendezkedésünk és maguk a gasztroajándékok is, mert az ember akkor is igyekszik ajándékozni és ezzel kifejezni a másik iránti törödését, ha nehezebb helyzetbe kerül gazdaságilag és magasabbak a költségei. Ilyenkor megfontoltabban, tudatosabban költ, tehát még inkább a hasznos, jobb ár-érték arányú ajándékok felé fordul, és a gasztroajándékaink pontosan ezt a vonalat képviselik. Az alapanyag-árak (esetünkben pl. vetőmag, üzemanyag, áram) növekedését természetesen mi is megéreztük, szükség volt áremelésre. Azt a stratégiát választottuk, hogy csak 20%-kal emeljük az árainkat és inkább megpróbálunk több Vásárlót szerezni, több emberhez eljutni, mert kapacitásunk még van arra, hogy év közben több Meatboxot, kosarat készítsünk. 2023 második felében ez szerencsére meg is valósult. Igyekszünk minden bemutatkozási lehetőséget megragadni, aktívak vagyunk a közösségi oldalakon is, hogy ezt így folytathassuk és minél többek asztalán ott lehessen egy-egy általunk készített ajándékdoboz. Jelenleg a vállalkozásunk a folyamatok, logisztika szempontjából már stabil, sokat tanultunk az elmúlt években, de még sokan nem ismerik a tevékenységünket, termékeinket, ebben látjuk a fejlődés, továbblépés kulcsát.

HelloVidék: Milyen irányba változik most a piac? A gazdasági helyzet, hogyan alakítja a trendeket?

Hornyák-Bertalan Fanni: A jelenlegi nehéz gazdasági helyzet ellenére úgy érzékeljük, hogy nagy az igény a minőségre mind a füstölt termékek, mind az ajándékozás terén. Azt is tapasztaljuk, hogy sokan először csak érdeklődnek a termékekkel kapcsolatban, de a konkrét megrendelés csak később érkezik meg, tehát kivárják azt az ünnepi alkalmat, amire ajándékozhatják a füstölt válogatást.

HelloVidék: Hogyan lehet hozzájutni a termékekhez? Jól láttam, hogy év végére már nem lehetett rendelést leadni? Hogyan alakultak a bevételek az elmúlt években?

Hornyák-Bertalan Fanni: Közösségi oldalainkon, weboldalunkon és telefonon is meg lehet rendelni a gasztroajándékokat. Karácsonyra érkezik a legtöbb megrendelés, és mivel a termékek mind egyedi feliratozással készülnek és a füstölt áruk mennyisége is korlátozott (a minőséget pedig szeretnénk tartani) így muszáj reálisnak lenni és csak annyit bevállalni, amennyit el is tudunk készíteni. Így már november végén ki kellett írnunk, hogy nem tudunk több megrendelést felvenni. Ezévben igyekszünk majd még inkább előre dolgozni, hogy senkit ne kelljen visszautasítani. A korábbi éveink „tanuló, megalapozó évek” voltak, kevés bevétellel, sok munkával és időközben két kis gyermekünk született. 2023-ban ősszel és télen viszont már sikerült annyi bevételt elérni, hogy a tevékenységünket biztonsággal folytathassuk.

HelloVidék: Mit látnak, mennyivel lettek drágábbak a termékeik az elmúlt 2-3 évhez képest?

Hornyák Tamás: 2022-ben 15 000 Ft volt egy Meatbox, jelenleg 18 000Ft. 25 000 Ft volt egy Füstölt kosár, ez jelenleg 30 000 Ft. Az árakat nem emeltük nagymértékben, tényleg soha nem is tett még senki erre negatív megjegyzést, sőt, többször kérdezték már, miért nem adjuk ezeket drágábban. Mi is tisztában vagyunk azzal, hogy a gasztroajándékaink milyen értéket képviselnek, főképp, ha a mai árakat nézzük, de nem az áremelésre, hanem a vevőszerzésre koncentrálunk.

HelloVidék: Mit keresnek leginkább a vásárlók? Mennyire ismerik, mennyire keresik a mangalicából készült termékeket a magyarok?

Hornyák Tamás: A mangalica azért különleges, mert egyszerre nosztalgikus és jelenleg felkapott is. Értékelik azok, akik még gyermekkorukban megtapasztalták a háztáji sertéstartást, az otthoni disznóvágások hangulatát, és azok is, akik gourmet-élményre vágynak, mert egy ridegtartású, takarmányon nevelt mangalica húsa hagyományos eljárással feldolgozva kivételes minőséget és nagyon finom ízeket eredményez. Szeretik, keresik is emiatt, de sajnos kevés törzsállománnyal rendelkező mangalicatenyésztő van, ezen belül még kevesebb azok száma, akik húsfeldolgozással is foglalkoznak és piacon/boltban értékesítenek. Így a termékekhez korlátozott mennyiségben és magas áron lehet hozzájutni. Gasztroajándékaink közül karácsonyra, születésnapokra inkább Füstölt kosarat, Valentin-napra, névnapra, Apák napjára inkább Meatboxot, vágódeszkás füstölt válogatást szoktak kérni a Vásárlóink. Értékelik a mangalicát és azt, hogy nem nagyüzemi, hanem háztáji, hagyományos. Nagyon jó visszajelzéseket kapunk kóstolás után is, ami óriási lendületet ad.

HelloVidék: A belföldi piac mellett szállítanak külföldre is?

Hornyák-Bertalan Fanni: Még sok lehetőséget látunk az itthoni értékesítésben, úgyhogy jelenleg Magyarországra fókuszálunk. Külföldre is többször küldtünk már csomagot, a kint élők nagy örömet tudnak okozni magyar társuknak ezekkel a „nagyon hazai” ízekkel, de vitték már külföldiek részére is, mint „magyaros ajándék”.

HelloVidék: Van olyan termék, ami kifejezetten sikeres maradt a drágulás ellenére is? Mi most a specialitásuk?

Hornyák Tamás: Díszdobozos füstölt válogatásaink a drágulás ellenére is sikeresek tudtak maradni. Szerintünk azért, mert ha az ember próbálja is egész évben csökkenteni a költségeit, a szeretetét, törődését évi 1-2 alkalommal igyekszik kifejezni egy-egy értékes, (akár rendhagyó) ajándékkal. Őshonos mangalica húsából készített füstölt válogatások, gasztroajándékok készítése. Ez lett a specialitásunk.

HelloVidék: Mire számítanak az elkövetkezendő pár hónapban, nyárra és az év végére?

Hornyák-Bertalan Fanni: Szeretnénk, ha a tavaszi, nyári megrendelések száma növekedne, ezt igyekszünk marketing-tevékenységeinkkel is támogatni. Az őszi, téli szezonra és a karácsonyra pedig korábban elkezdjük majd a felkészülést, hogy mindenkit kiszolgálhassunk. Ezenkívül hamarosan elérhető lesz egy új „termékünk” is, ami teljesen más (árkategóriában is), mint az eddigiek, biztosan meglepetéssel szolgál majd közönségünknek.

