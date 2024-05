Nincs megállás: ezen az 5 településen történik újabb mobilinternet fejlesztés

Az egyik nagy hazai hazai telekommunikációs cég 2024 végéig országosan az állomások 40 százalékán végez kapacitásbővítést, ami a hívásminőséget és a letöltési sebességet is jelentősen javítja.

A Vodafone Magyarország hálózatfejlesztési stratégiájának részeként többek között Debrecenben, Miskolcon, Veszprémben, Székesfehérváron és Nyíregyházán élvezhetik majd gyorsabb mobilinternetet.

A Vodafone Magyarország hálózatfejlesztési projektjének első szakasza lezárult, melynek eredményeképp elsőként Debrecenben, majd további négy vidéki nagyvárosban, Miskolcon, Nyíregyházán, Veszprémben és Székesfehérváron bővítette a vállalat a meglévő tornyok kapacitását.

A közel 150 bázisállomás fejlesztésével ezekben a városokban már 800 Mbit/s maximális elméleti letöltési sebességet érhetnek el mobilinternetezés során a Vodafone Magyarország ügyfelei.

Az országos hálózatfejlesztési programrészeként 2024 december végéig a Vodafone Magyarország összesen több, mint 1500 telephelyen létesít hálózatbővítést és új bázisállomásokat.

Miközben a digitális eszközök és szolgáltatások használata továbbra is gyorsan növekszik, a hálózatunk fejlesztése kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy ne csak kiszolgáljuk a fogyasztói igényeket, de továbbra is élen járjunk, és jövőbe mutató megoldásokat kínáljunk előfizetőink számára. A jelenleg is zajló kapacitásbővítéssel a Vodafone jelentősen hozzájárul az ország digitalizációjához, és további lépéseket tesz afelé, hogy mindenkihez eljusson a nagy sebességű, stabil internetezés élménye

– mondta Bányai Tamás, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

A Vodafone Magyarország a következő években a kisebb településeken is kiemelt figyelmet fordít a hálózat és a bázisállomások fejlesztésére. 2024. decemberig a szolgáltató országszerte több száz bázisállomás építését, valamint bővítését tűzte ki célul – a hálózatfejlesztési projekt a kisebb és nagyobb településeket egyaránt érint

